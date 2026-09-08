Aproveche las acciones colectivas

La acción colectiva contra la Jumapam se encuentra también en trámite, pero mientras se dicta la sentencia, el juez federal ordenó que la Jumapam reparé inmediatamente cualquier fuga de aguas negras en un plazo de 24 horas máximo.

A cada rato vemos en los medios de comunicación y en las redes sociales, comentarios de derechohabientes del IMSS o de vecinos de este puerto quejándose de los malos servicios de la institución de salud mencionada y de la Jumapam.

Las quejas varían, desde falta de atención médica oportuna y negativa o falta de medicamentos en el IMSS, hasta quejas por fugas de aguas negras reportadas a la Jumapam y no atendidas a pesar de tener meses.

En ambos casos existen acciones colectivas en trámite presentadas por Acciones Colectivas de Sinaloa, A. C. (ACS) de la que soy presidente de la mesa directiva, en donde se reclama del IMSS el servicio deficiente que presta en general y de la Jumapam el daño ambiental causado por las fugas de aguas negras.

La acción colectiva contra el IMSS se ganó ante el Juez y ante el Tribunal de apelación y, aunque usted no lo crea, el desvergonzado del IMSS se amparó contra la sentencia que lo obliga a prestar un servicio de calidad.

La acción colectiva contra la Jumapam se encuentra también en trámite, pero mientras se dicta la sentencia, el juez federal ordenó que la Jumapam reparé inmediatamente cualquier fuga de aguas negras en un plazo de 24 horas máximo.

En las dos acciones colectivas mencionadas no estamos cobrando ni cobraremos honorarios y estamos corriendo con todos los gastos de los juicios porque ese es el objeto social del ACS.

Lo interesante e importante de lo que le platico es que, si usted tiene problemas de servicio médico por parte del IMSS o enfrenta omisiones de la Jumapam ante fugas de aguas negras, no necesita presentar alguna demanda.

Así es, basta con que usted aproveche las dos acciones colectivas en marcha y se ponga en contacto con nosotros para que, mediante la firma de un documento muy sencillo y enviándonos copia de su INE y número de Seguro Social, nos platique cual es exactamente su problema para sumarlo a la acción colectiva correspondiente.

El trámite no tiene costo y solo necesita 10 minutos o menos para enviarnos un WhatsApp (6691984451) o email (info@acssinaloa.com) y lo demás corre por nuestra cuenta.

No se limite a quejarse, tiene a la mano dos acciones colectivas que pueden transformar su situación para bien, aprovéchelas.