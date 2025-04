Aquí hasta un (turista) pobre se siente millonario

Estos miles de turistas de bajos recursos que recibiremos en Mazatlán esta Semana Santa han venido a dinamizar la economía local, duramente golpeada en los últimos seis meses. Brindemos a todas ellas y ellos, un trato amable y digno.

Pero no siempre fue así. El derecho al ocio de todas las clases sociales, como lo refiere en su obra Paul Lafargue, es un derecho que tenemos todos los trabajadores, y que tenemos gracias a los movimientos proletarios durante la revolución industrial. Entre otros logros, se consiguió que los obreros tuvieran jornadas laborales más cortas y vacaciones pagadas. Es en esta etapa histórica cuando surge lo que hoy se conoce como el nacimiento del turismo de masas.

Posdata 1

Mi amigo Ildefonso León, colega de la Facultad de Físico-Matemáticas, y uno de los pocos miembros del SNII nivel 3 de la UAS, me ha explicado con manzanas, una y otra vez, lo que hace en el Gran Colisionador de Hadrones del CERN en Suiza. Aunque aún no logro entenderlo, va mi reconocimiento a él y a su equipo del proyecto ALICE, por su reciente galardón Breakthrough Prize in Fundamental Physics 2025.