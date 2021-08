Si quieres vender periódicos o escalar en la política, inicia una pelea

¿Discriminación?

Ardillas peligrosas

El Jártur Sandoval nos advierte: “Durante 25 años corro diariamente en el hermoso Bosque de Tlalpan. Con tristeza compruebo la existencia de depredadores de la fauna. Nosotros invadimos su hábitat y además los matamos. He encontrado tarántulas aplastadas, víboras descuartizadas y tlacuaches muertos a pedradas. Curiosamente, no ardillas. Hay sobrepoblación de ardillas porque mucha gente les da alimentos. Son de apariencia bonita, pero excepto su imagen, son igual a una rata y causan los mismos daños a la salud; se comen las plantas tiernas, los cables y casi todo. Estos roedores transmiten una serie de enfermedades y parásitos a los seres humanos y mascotas domésticas. Las autoridades recomiendan mantener distancia y sobre todo no alimentarlas. Son las autoridades quienes deben concienciar a los usuarios del bosque para no acabar con la fauna y no crear un desbalance ecológico. También a los vecinos de áreas boscosas en todo México.

Las ardillas transmiten la misma cantidad de enfermedades que una rata. El peligro radica en que las personas encuentran a las ratas repulsivas y las ratas huyen de los humanos, mientras que las ardillas no. Muchas personas se acercan a las ardillas y les dan de comer, esto hace que los roedores se familiaricen con la presencia de humanos y que el contagio de algún parásito o la transmisión de alguna enfermedad sea más probable.

Estudios serios de la fauna indican que el 85 por ciento de ardillas porta el virus de la leptospirosis, el cual puede llegar a ser mortal. Veterinarios de la zona pueden confirmar que casi la totalidad de mascotas que vienen por dicho virus a sus establecimientos, se pasean en parques donde hay gran cantidad de ardillas. Mientras que mascotas paseantes donde hay una gran población de ratas, no presentan indicios de esta enfermedad. Eso no quiere decir que las ratas no contagien enfermedades, sino que estas evitan el contacto humano, mientras que las ardillas están más acostumbradas a nuestra presencia por lo que se acercan mucho más”.