Aritmética del estancamiento

La venta nueva crece en línea con el número de vendedores: si cada uno consigue cinco clientes nuevos al mes, diez vendedores incorporan 50. Pero la pérdida de clientes no depende del número de vendedores, sino del tamaño de tu cartera

Hay empresas que crecen durante años y un día, sin crisis, sin competidor nuevo y sin que nadie baje los brazos, dejan de crecer. Los vendedores siguen visitando, el producto sigue siendo bueno, los clientes siguen pagando. Y aun así, se estancan.

La explicación obvia sería que el mercado cambió. Y sí, hoy cambia más rápido que nunca: la tecnología y la IA vuelven obsoleto lo que tu equipo sabía hace tres años. Un vendedor que no se actualiza caduca. Es real, pero es la respuesta más común, y muchas veces no es la única.

La causa que veo con más frecuencia es más silenciosa y cabe en una servilleta.

La venta nueva crece en línea con el número de vendedores: si cada uno consigue cinco clientes nuevos al mes, diez vendedores incorporan 50. Pero la pérdida de clientes no depende del número de vendedores, sino del tamaño de tu cartera. Si cada mes pierdes el 2 por ciento de tus clientes, con una cartera de 500 pierdes 10; pero cuando tu cartera crece a 2,500, pierdes 50.

¿Ves el problema? Mientras tu equipo comercial sigue incorporando la misma cantidad de clientes nuevos, las pérdidas aumentan conforme crece tu cartera. Llega un momento en el que los clientes que se van igualan a los que entran. Ese día dejas de crecer, aunque tus vendedores sigan cumpliendo sus metas. Aritmética pura.

¿Cuál es tu techo? divide tus clientes nuevos al mes entre tu porcentaje de pérdida. En este caso: cincuenta entre 2por ciento da 2,500.

Y hay un agravante cuando el vendedor, además de captar clientes nuevos, atiende a su cartera. Cuidando lo que ya ganó, cada vez dedica menos tiempo a traer nuevos clientes. El éxito de ayer se come el crecimiento de mañana. La señal llega antes que la gráfica: agendas llenas y prospección vacía.

Lo he visto en una distribuidora de agua potable cuyas rutas se llenaron de clientes por atender; en una empresa de soluciones para hornos industriales donde los ingenieros de venta terminaron haciendo soporte técnico; y en un negocio de suscripciones a contenido que festejaba sus altas ignorando sus bajas. Tres industrias, el mismo techo.

No es un problema de producto ni de precio; es de Cobertura. Y el techo solo se mueve con tres palancas: más vendedores, más venta nueva por vendedor o menos clientes que se van.

En Salexperts usamos el Modelo de Intensidad para mover las tres a la vez. Tu capacidad de venta nueva es la intensidad total de tu equipo menos la intensidad que consume tu base. Si no la mides y la proteges, tu operación convertirá a tus vendedores en guardianes del museo de sus propios éxitos. Con el modelo sabes cuántos vendedores necesitas, qué clientes cuidar con más intensidad para que no se vayan y dónde liberar tiempo para salir a buscar.

Tu equipo no caduca por flojo. Caduca por exitoso, cuando nadie calculó cuánto pesa lo que ya ganó.

Te confieso algo: a mí me pasa. En consultoría paso el día entero, todos los días, concentrado en los problemas de mis clientes. Y hay semanas en las que, por estar resolviendo el crecimiento de otros, dejo de pensar en el de mi propia empresa. Mis clientes son mi base instalada, y con gusto les entrego toda la intensidad que tengo.

No te pasa por falta de capacidad. Te pasa porque nunca mediste cuánto te cuesta sostener lo que ya tienes.

Haz la cuenta: ¿cuánto de tu semana se va en mantener y cuánto en construir?

En tu empresa y en tu vida: creces o mueres. Tú decides.