Armando y desarmando

Armando hace honor a su nombre y arma varios relatos de sus andanzas, travesuras y recuerdos extraídos fundamentalmente de la memoria de su natal Capomos, Angostura. La intención que persigue al armar estas narraciones es desarmar y desternillar de risa al lector, pues nunca ha perdido la vena campirana de sus relatos.

El sábado 17 del presente mes, se presentó el libro “El meteorito de La Reforma y otras anécdotas del Évora”, del periodista Armando Ojeda Camacho, en el Centro Sinaloa de las Artes Centenario del ISIC, con la participación de Araceli Tirado y Víctor Torres, quien también escribió la introducción de la obra.

En su libro, Armando hace honor a su nombre y arma varios relatos de sus andanzas, travesuras y recuerdos extraídos fundamentalmente de la memoria de su natal Capomos, Angostura. La intención que persigue al armar estas narraciones es desarmar y desternillar de risa al lector, pues nunca ha perdido la vena campirana de sus relatos.

Armando, dice Víctor Torres, más que un periodista o cronista, es un contador de historias, que no escribe para lucirse, sino para compartir, porque es un hombre que se resiste a dejar que a su niño se le escape el alma.

Armando, por su parte, afirma que en su adultez comprendió que vivir es una cosa más seria que la que pensó en sus años de niñez, aunque el infante sigue aferrado en su interior y se niega a salir.

Los relatos y anécdotas que integran el libro son narraciones cortas y ágiles, pues el libro consta de 90 páginas. Ahí, podemos leer las historias de “La postal que bajó del cielo”, sobre una avioneta que aterrizó en el pueblo; “¿Eramos un pueblo de pobres ricos?”, donde narra la pobreza y felicidad con que vivían; “Los monitos parlanchines de la radio”, sobre su estupor y candor infantil al creer que había monitos que hablaban y cantaban dentro del aparato.

Asimismo, “La fiesta de San Pedro y San Pablo”, donde estrenaban ropa, y “El meteorito de La Reforma”, entre otras interesantes narraciones.

¿Disfruto relatos, recuerdos y vivencias?