Arranca colecta para construir un nuevo Banco de Alimentos en Sinaloa

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Hace aproximadamente seis años, en el Banco de Alimentos de Culiacán emprendimos un gran proyecto: construir un nuevo y más grande Banco de Alimentos, con la capacidad de rescatar más alimento y, con ello, ayudar a más personas. En ese entonces, el primer paso era comprar un terreno. Años más tarde, después de mucho esfuerzo, pudimos adquirir un terreno de 10 mil metros cuadrados.

Era un proyecto sin precedentes en el noroeste del país. Representaba una importante derrama económica, inversión en infraestructura, más empleos directos e indirectos y, lo más importante, la posibilidad de beneficiar a más de 400 mil personas desde este Banco de Alimentos, que también funcionaría como centro de distribución regional.

La historia ya la conocen. Una vez que compramos el terreno, y de una manera para la que todavía no encontramos explicación, fue invadido por más de 150 familias. Después de varios años de alegatos y de un desgastante y costoso proceso legal, ahí continúan. Y todo parece indicar que ahí continuarán.

Más allá de seguir lamentándonos por lo sucedido, por los millones de pesos que hemos perdido y que no vamos a recuperar, decidimos seguir de frente. Nuestra ilusión sigue intacta: queremos y vamos a construir un nuevo y más grande Banco de Alimentos, muy a pesar de todo.

Durante los meses de julio y agosto, en todas las sucursales de Cremería Santa Clara, sus clientes tendrán la posibilidad de donar y aportar su granito de arena para el nuevo Banco de Alimentos, mediante alcancías que estarán disponibles en todos los mostradores.

Al donar, recibirán un sticker y una pulsera conmemorativa como agradecimiento. Además, durante el mes de agosto, Cremería Santa Clara tendrá un producto con causa; es decir, destinará un porcentaje de sus ventas a la construcción de un nuevo y más grande Banco de Alimentos.

En el nuevo Banco de Alimentos queremos agradecer a todas las empresas y ciudadanos que donen, sin importar el monto de su aportación. Cualquiera que sea su contribución, económica o en especie, todos serán parte de nuestros fundadores.

Uno de los componentes más significativos del nuevo Banco de Alimentos será el Muro de Fundadores, un espacio destinado a plasmar los nombres de cada una de las empresas y personas que formen parte de este gran proyecto.

Agradecemos enormemente a los directivos y colaboradores de Cremería Santa Clara por ser los primeros aliados que se suman a nuestro proyecto “Fundadores”. Estamos seguros de que sus clientes también se sumarán durante estos dos meses de campaña.

También somos muy conscientes de que esta será la primera de muchas alianzas que haremos con empresas, y de que muchas más se sumarán a esta gran campaña.

Fundadores es la campaña más importante en nuestra historia: por todo el contexto que la rodea, por la dificultad que atraviesa nuestro estado y por la solidaridad de nuestra gente.

No sabemos cuánto tiempo y esfuerzo nos lleve recaudar lo suficiente para construirlo, pero de algo si debemos estar muy seguros, vamos a construirlo y va a ser uno de los mejores Banco de Alimentos de alimentos, no por su modernidad, no por su capacidad, sino por sus fundadores, por su historia, por su contexto, por el esfuerzo que habrá detrás de su construcción.