Arranque de la elección rumbo a 2027

Morena conserva la ventaja y su alianza con PT-PVEM continúa arriba, pero la Oposición empieza a colocarse en condición de competir. Todavía no estamos frente a un pronóstico electoral; estamos frente a una tendencia política. La distancia sigue existiendo, aunque ya no luce tan cómoda para el oficialismo.

El 10 de septiembre arrancó el proceso electoral federal rumbo a 2027. En la Encuesta Nacional Rumbo al 2027 de Consulta Mitofsky, dada a conocer a inicios del mes de septiembre, la alianza Morena-PT-PVEM alcanza 41.7 por ciento mientras que PAN-PRI-MC llegan a 35 por ciento. Una diferencia de 6.7 por ciento.

La preferencia partidista por Morena no se mueve, y de un año a otro pasa de 33.5 a 33.4 por ciento. El bloque oficialista tiene un crecimiento marginal y sube del 39.6 a 41.7 por ciento. De esta alianza quien más crece es el PVEM, que pasa de 3.3 a 5.6 por ciento.

Morena muestra desgaste y su imagen positiva baja de 56 a 49 por ciento, mientras la negativa sube 11 puntos, de 23.9 a 34.9 por ciento. Aun así sigue siendo el partido con mejor opinión ciudadana, pero también es el que más incrementa su rechazo, al pasar de 24.6 a 36.1 por ciento, que son 12 puntos.

La Oposición recupera terreno, y PAN, PRI y Movimiento Ciudadano pasan juntos de 26 a 35 por ciento de las preferencias electorales. Avanzan 9.5 puntos en un año y reducen la distancia frente al bloque oficialista.

El PAN encabeza esa recuperación, y sube en un año de 10.4 a 14.8 por ciento, el mayor crecimiento entre los partidos de la Oposición. También mejora su opinión positiva hasta 31.2 por ciento, aunque su mala imagen aumenta ligeramente y su rechazo permanece en 44.1 por ciento.

Y el PRI también se recupera y avanza de 7.3 a 10.4 por ciento, en preferencia y mejora su opinión positiva, de 18 a 22 por ciento. Además, su rechazo baja casi 9 puntos. Aun así, sigue siendo el partido con mayor rechazo, con 48.7 por ciento, y encabeza la mala opinión con 58.6 por ciento.