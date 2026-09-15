Arranque de la elección rumbo a 2027

El 10 de septiembre arrancó el proceso electoral federal rumbo a 2027. En la Encuesta Nacional Rumbo al 2027 de Consulta Mitofsky, dada a conocer a inicios del mes de septiembre, la alianza Morena-PT-PVEM alcanza 41.7 por ciento mientras que PAN-PRI-MC llegan a 35 por ciento. Una diferencia de 6.7 por ciento.
La preferencia partidista por Morena no se mueve, y de un año a otro pasa de 33.5 a 33.4 por ciento. El bloque oficialista tiene un crecimiento marginal y sube del 39.6 a 41.7 por ciento. De esta alianza quien más crece es el PVEM, que pasa de 3.3 a 5.6 por ciento.
Morena muestra desgaste y su imagen positiva baja de 56 a 49 por ciento, mientras la negativa sube 11 puntos, de 23.9 a 34.9 por ciento. Aun así sigue siendo el partido con mejor opinión ciudadana, pero también es el que más incrementa su rechazo, al pasar de 24.6 a 36.1 por ciento, que son 12 puntos.
La Oposición recupera terreno, y PAN, PRI y Movimiento Ciudadano pasan juntos de 26 a 35 por ciento de las preferencias electorales. Avanzan 9.5 puntos en un año y reducen la distancia frente al bloque oficialista.
El PAN encabeza esa recuperación, y sube en un año de 10.4 a 14.8 por ciento, el mayor crecimiento entre los partidos de la Oposición. También mejora su opinión positiva hasta 31.2 por ciento, aunque su mala imagen aumenta ligeramente y su rechazo permanece en 44.1 por ciento.
Y el PRI también se recupera y avanza de 7.3 a 10.4 por ciento, en preferencia y mejora su opinión positiva, de 18 a 22 por ciento. Además, su rechazo baja casi 9 puntos. Aun así, sigue siendo el partido con mayor rechazo, con 48.7 por ciento, y encabeza la mala opinión con 58.6 por ciento.
Movimiento Ciudadano también crece, y pasa de 7.8 a 9.8 por ciento en preferencia. Conserva la segunda mejor opinión positiva, aunque baja de 36.1 a 32.5 por ciento, y su rechazo aumenta de 23.1 a 27 por ciento. Gana intención de voto, pero pierde parte de su imagen favorable.
Los nuevos partidos todavía aparecen pequeños en preferencia: Somos México alcanza 0.9 por ciento y PAZ, 0.5 por ciento, y en rechazo ya registran 28.5 y 26.4 por ciento, respectivamente. Los nuevos partidos en su primera participación no pueden hacer alianza. Esta encuesta señala que entran a la competencia con escasa intención de voto y con una carga negativa que deben remontar.
Consulta Mitofsky se pregunta ¿de dónde surge buena parte de estos movimientos? Y responde que se reduce al grupo que antes no declaraba sus preferencias. En un año ese grupo cae de 34.9 a 19.4 por ciento. Hay más ciudadanos tomando posición, y este voto fortalece a la oposición, mientras Morena permanece prácticamente en el mismo nivel.
Para la encuestadora, rumbo a 2027 Morena conserva la ventaja y su alianza con PT-PVEM continúa arriba, pero la oposición empieza a colocarse en condición de competir. Todavía no estamos frente a un pronóstico electoral; estamos frente a una tendencia política. La distancia sigue existiendo, aunque ya no luce tan cómoda para el oficialismo.
En las distintas encuestas que se han dado a conocer al inicio del proceso electoral, los datos que ofrecen son semejantes. En este espacio a lo largo de la jornada electoral, que culmina el 6 de junio de 2027, iremos dando seguimiento al resultado de las encuestas.