Huracanes de la intensidad de Otis sucederán con mayor frecuencia debido al calentamiento de los océanos. El calor y la humedad son la fuente de energía para estos eventos meteorológicos

El huracán Otis ha sido un lamentable recordatorio de la fuerza de la naturaleza y la poca preparación de las sociedades frente a fenómenos naturales que cobran más fuerza en el contexto de la crisis climática. (1)

Huracanes de la intensidad de Otis sucederán con mayor frecuencia debido al calentamiento de los océanos. El calor y la humedad son la fuente de energía para estos eventos meteorológicos. Cuando el agua está caliente se evapora y esto libera grandes cantidades de energía, esto genera una caída de la presión atmosférica que, a su vez, provoca fuertes vientos que afectan la trayectoria y duración de los huracanes. (2)

Por irónico que parezca, será la propia naturaleza la que nos ayude a mitigar los efectos de la actual crisis climática y los efectos de los huracanes. Una de ellas está en la protección de los arrecifes, principalmente los coralinos.

Los arrecifes de coral actúan como una barrera natural contra tormentas y huracanes, disminuyen la fuerza con la que estos golpean las costas, pero dependen de corales saludables (3) para cumplir esta función. La crisis y fenómenos climáticos naturales que se ven intensificados, como El Niño, generan aumentos de la temperatura tan constantes que afectan a los arrecifes.

El calentamiento de los océanos -causado por el aumento de la temperatura del planeta- perjudica a los corales que dependen de una frágil asociación entre el animal (pólipo) y las microalgas a las que se unen para obtener sus nutrientes (zooxantelas). La muerte de los corales debilita las estructuras arrecifales y pierden su poder de barrera (4).

México es un país rico en biodiversidad, donde los arrecifes de coral juegan un papel fundamental porque son una fuente de recursos económicos, bienestar social y servicios ambientales de los que dependen las pesquerías, el turismo y nosotros mismos; pero también ayudan en la mitigación de los efectos de la crisis climática (5).

Para que los arrecifes de coral sigan siendo una barrera natural contra eventos meteorológicos como Otis es urgente restarles la presión que reciben por el desarrollo urbano, la sobrepesca, el turismo devastador y la falta de tratamiento de las aguas residuales en las zonas costeras de nuestro país.

Tenemos que identificar todas las zonas arrecifales y cuidarlas. Un camino es decretar Áreas Naturales Protegidas (ANP), garantizando que funcionen de manera adecuada, con objetivos y presupuestos acordes y con planes estratégicos de conservación, para que desde la política pública se impulse su protección.

Esto pasa por establecer con estudios científicos las capacidades de carga de las zonas para permitir el acceso solo del número de personas que soporta el ecosistema, también requiere hacer de la pesca una actividad sustentable y considerar que el desarrollo de la infraestructura costera debe ir de la mano de los arrecifes que son claves para mitigar el impacto de estos fenómenos como Otis que, lamentablemente, cada vez serán más frecuentes, devastadores y afectarán más a los que menos tienen.

—

El autor es Miguel Rivas Soto @migrivass, doctor en Ciencias (ecología) por el instituto de ecología de la UNAM y es director de la campaña de santuarios marinos en Oceana para México.

—

(1) ¿Por qué hay cada vez más huracanes de mayor intensidad en el planeta? National Geographic en español. Disponible en: https://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/2023/09/huracanes-por-que-hay-mas-mayor-intensidad-planeta

(2) Así Influye el Cambio Climático en la intensidad y duración de los huracanes. National Geographic en español 2023 Disponible en https://www.nationalgeographic.com.es/medio-ambiente/como-influye-cambio-climatico-huracanes_20062

(3) Yu-Ting Feng, Brandon J. Bethel, Yuan Tian, Chang-Ming Dong, Junhong Liang, Yu-Long Yao, Jianguo Yuan, Ying Chen, Si-Jie Chen, Yang Yu (2023) Marine heatwaves in the Gulf of Mexico 1983‒2021: Statistics, recent intensifications, and threats on coral reefs. Advances in Climate Change Research 14(4): 560-57. DOI: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1674927823000953

(4) Muerte masiva de corales en arrecifes mexicanos. Gaceta Universitaria UNAM disponible en: https://www.gaceta.unam.mx/muerte-masiva-de-corales-en-arrecifes-mexicanos/

(5) Arrecifes de México. Biodiversidad Mexicana. Disponible en: https://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/arrecifes.html(3) Trends in Atmospheric Carbon Dioxide. Disponible en: https://gml.noaa.gov/ccgg/trends/weekly.html