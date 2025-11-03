DE LA POLÍTICA A LA FARÁNDULA, SÓLO HAY UN QUIEBRE

Portada.- En memoria del inolvidable mariscal de los desfiles de Carnaval, Esteban “Bacho” Peraza.

Efeméride.- En la tierra mexicana de las fresas, Irapuato, Guanajuato, el lunes 3 de noviembre de 1924, nace Samuel Ruiz García.

Curiosidades.- Tatik (padre), le llamaban los pueblos originarios de Chiapas a don Samuel Ruiz, Obispo emérito de Chiapas, quien académicamente fue formado en la Universidad Pontificia Gregoriana emplazada en Roma, Italia, después de haber concluido sus estudios sacerdotales en el seminario de León, Guanajuato. Como sacerdote se caracterizó por su entrega a la defensa de los derechos de los indígenas y su labor pastoral le mereció reconocimiento a nivel mundial.

La frase.- “La corrupción y la hipocresía no deberían ser productos inevitables de la democracia, como sin duda, lo son hoy.” Palabras atribuidas al célebre líder hindú Mahatma Gandhi. Tal vez fue una respuesta sobre la realidad mexicana.

Condolencias.- Para los dolientes del “Bacho” Peraza. Van también para la maestra Zoila Fernández y familia. Asimismo, para los Noriega Galindo. Con el mismo afecto, para los dolientes del profe Cesáreo Álvarez.

La pregunta.- A propósito del crimen de Carlos Manzo ¿Claudia nos saldrá con sus consabidos “no estamos de acuerdo” y la clásica que se pierde en el olvido “se hará justicia?

Rapidines.– Comunidades de San Cristóbal de las Casas, con más de 500 habitantes; lugares donde marcó huella don Samuel Ruiz.

San Antonio del Monte.- Los asesinos no solo le quitaron la vida a Carlos Manzo, el valiente Alcalde de Uruapan, Michoacán. También apagaron una luz de esperanza de un México nuevo.

La Candelaria.- Una y mil veces Carlos Manzo pidió apoyo al Gobierno Federal y estatal para que lo acompañaran en su lucha contra la delincuencia organizada, pero lo dejaron solo. Hoy, los sordos, fingirán pesar y exclamarán hipócritamente que se hará justicia.

Molino los Arcos.- El crimen de Carlos Manzo le da la razón a Trump, al asegurar que, en nuestro país, la clase criminal, la asesina y la de cuello blanco, es la que gobierna en muchos territorios de México.

Yashitinín.- El amor apache que Trump le tiene a México, volvió a darle un piquete al interés nacional, cancelando 13 rutas aéreas hacia el reino naranja que cubrían tres aerolíneas mexicanas. Por supuesto, la Presidenta reaccionó con su ya conocida frase: “no estamos de acuerdo”, expresión que a Trump lo tiene sin cuidado.

Mitzitón.- Y los ataques aéreos estadounidenses a supuestas embarcaciones de narcotraficantes que navegaban sobre aguas internacionales, ya se dieron a la altura de costas mexicanas. En una de esas, poco o nada les costará realizar invasiones bélicas en aguas nacionales o en territorio nacional. Al tiempo.

Zacualpa Ecatepec.- Por ahora, los productores de maíz luchan por conseguir apoyos del gobierno para hacer rentables sus cosechas. Seguramente los conseguirán. Después de las cosechas, se movilizarán para que les hagan efectivos los apoyos prometidos. Es la misma historia de siempre.

La Selva Natividad.- En la nueva ley contra la extorsión, por iniciativa de los diputados morenistas, se redujo la pena que contemplaba la iniciativa de ley, para los funcionarios ministeriales, policías o funcionarios coludidos con los extorsionadores. La pena inicialmente propuesta era de prisión de 10 a 20 años de prisión y la dejaron de entre cinco a diez años. Por eso estamos como estamos.

El Aguaje (La Albarada).- La terrible realidad que continúa viviendo el sector salud trepado en el segundo piso de la 4T, se refleja crudamente en el Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, en el que, por falta de insumos básicos, no se están realizando cirugías mayores a niños con cáncer.

El Pinar.- Sesudos analistas hacen reuniones y escriben ensayos acerca de lo que sucederá después de la guerra narca. Silvestremente les digo que volveremos a una paz narca otorgada por un grupo dominante. Y me da la razón el hecho de que las autoridades, todas, en pleno conflicto, no se animan a aplicar un esquema de cero tolerancia. Así de fácil.

Corazón de María.- El Parque Zaragoza, por las noches, se convierte en una boca de lobo y en refugio de raterillos que asaltan a los que pasan por dicho lugar. Oscuridad que también se nota en varias calles del centro de la ciudad.

La Sierra.- En Mazatlán, los semáforos intermitentes representan un peligro para los peatones y para los propios conductores de vehículos, cosa que le importa un comino a las autoridades.

Agua de Pajarito.- Se voló la barda doña Estrella Palacios, al decir que la ciudadanía exagera el problema de los baches.

La Florecilla.- Chavalos, salgan con mujeres afectas al gimnasio y a la comida orgánica, casi veganas. Y no tanto por la apariencia, sino porque sale más barata una rama de apio que un postre de cafetería de moda.

Buenavista .- “Papá ¿Qué es nimiedad?” “¿Tú sabes cuántos años tengo?” “No, papá.” “56. Ves no sabes ni mi edad.” “Gracias, pa´ ¡Cuánto sabes!”.

Pedernal.- La señora y su marido llegan al súper a comprar el mandado. Al arribar al estacionamiento, ella le dice: “Creo que es mejor que te quedes en el coche. Recuerda que el médico te recomendó no hacer corajes.”

Vistahermosa Huitepec.- Texto de un meme, conteniendo un mensaje de mujer y la verdad no lo entendí: “Soy tan humilde que, si me invitas a tomar un café y no tiene leche, yo te la saco.”

Río Arcotete.- Reclamo a un oftalmólogo. “Después de la cirugía que le practicó a mi esposa, dejó de mostrar interés por mí. Me hace el feo cuando estamos en la cama.” “Lo siento, señor, después de la cirugía de cataratas, su esposa mejoró la vista.”

Los Llanos.- Cosas del “feis”: “Me puse a conquistar a mi mujer desde una cuenta falsa y ahora, me pide dinero porque dice que su marido apenas si le da para el gasto diario.”

San José Buenavista.- Me siento como medicamento en la farmacia del seguro ¡Agotado!

Corte.- “Lagrimas de cocodrilo” correrán por el rostro de Claudia y corifeos “lamentando” el asesinato de Carlos Manzo.