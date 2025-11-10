DE LA POLÍTICA A LA FARÁNDULA, SÓLO HAY UN QUIEBRE

Portada.- A los promotores de Mercado Orgánico sabatino.

Efeméride.- En Eisleben, Alemania, hoy Eisleben Lutherstadt, el viernes 10 de noviembre de 1483, nació Martin Luther, conocido a secas como Martin Lutero.

Curiosidades.- Aunque no era su propósito, los cuestionamientos de Lutero a la fe católica, le dieron paso al surgimiento de la iglesia luterana, corriente que tiene presencia en diferentes partes del mundo. Según datos de la Federación Luterana Mundial, existen alrededor de 78 millones de personas practicantes del luteranismo y 154 iglesias distribuidas en diversos países. La Federación Mundial Luterana tiene su sede en Ginebra, Suiza. Su máximo líder es el obispo danés, Henrik Stubkjaer y reconocen la jerarquía del Papa católico.

La frase.- “Se puede engañar a parte del pueblo parte del tiempo, pero no se puede engañar a todo el pueblo todo el tiempo.” Frase del norteamericano Abraham Lincoln, cuyo contenido aplica para los que detentan el poder.

Condolencias.- A los dolientes de Eduardo “El Profe” Juárez López. Van también para Alejandro Cristerna y familia.

La pregunta.- ¿Y como para cuándo Claudia armará programas especiales, como el de Michoacán, para librar de la violencia a Guerrero, Tamaulipas, Oaxaca, Sinaloa y otras tantas entidades rehenes de los descarriados?

Rapidines.– En Latinoamérica, el luteranismo tiene presencia en los países que a continuación se enlistan.

Argentina.- El arrepegón que le dieron a la Presidenta demuestra la ineficiencia de su cuerpo de seguridad. Es producto de la doctrina de López Obrador, quien aseguraba que basta que un funcionario o empleado público tenga un 90 por ciento de buena fe y un 10 por ciento de conocimiento para cumplir con su encomienda.

Bolivia.- Al igual que siempre, ahora sí, dice el Gobierno Federal que le entrarán con todo al rescate de Michoacán; la respuesta a las viejas peticiones de Carlos Manzo se hacen realidad después de su cobarde asesinato.

Brasil.- Decisión precipitada tomó la viuda de Carlos Manzo, Grecia Quiroz, al asumir la presidencia municipal de Uruapan. Esperemos que cuente con la protección estatal y federal que le fue negada a su difunto esposo.

Chile.- Uno de los muchos pueblos que se aliaron a los españoles para que derrotaran al Imperio Azteca, fueron los mixtecos. Sería de suelo parejo que Claudia le exigiera a los descendientes de los aliados del fuego español, una disculpa, y a la mano, tiene a un notable mixteco, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, para que se lo brinde. Digo.

Colombia.- En sus promocionales institucionales, desvergonzadamente, el INE presume como ejercicio democrático y sin tacha de dudas, el proceso electoral del Poder Judicial. Sin duda, lo perdimos.

Costa Rica.- El diputado federal por MORENA, Arturo Ávila, trae en la chistera una iniciativa que pretende que los líderes religiosos no se manifiesten públicamente sobre problemas que afecten a la sociedad. Censura pura, al estilo de regímenes totalitarios.

Cuba.- La Presidenta Sheinbaum defiende a su equipo de seguridad. Según ella, traer a un grupo profesional de guardianes que la protejan, es cosa de gobiernos ricos y que, a ella, le basta la protección que la cuida de todo mal. Solo le faltó agregar el amén. De que las hay, las hay.

El Salvador.- Todo aquello de la soberanía alimentaria prometido por López Obrador y secundado por su heredera, se fueron al caño ya que los apoyos a los productores agrícolas de granos, quedaron en pura verborrea discursiva. No son iguales, pero ¡Ah, cómo se parecen!

Guatemala.- Renato Ocampo, el académico titular de la fantasmal SEMARNAT, dice que los hoteles que no tengan paso libre de playa están obligados a permitir a la ciudadanía vía libre por sus instalaciones a la ciudadanía. Se le olvida al versado delegado que las instalaciones hoteleras no están asentadas en su totalidad en zona federal, es decir, quiere meterse con la propiedad privada.

Guyana.- Lo otro con Renato Ocampo, delegado del caro membrete federal, es que nada dice acerca del apoderamiento de playas en el que incurren los que rentan sombrillas, mesas y sillas a lo largo de las playas y mucho menos habla de las ampliaciones territoriales de las palapas, en distintos puntos playeros.

Honduras.- Llama a risa que la Fiscalía sinaloense hable y presuma cateos en el caso del joven duranguense desaparecido en Valentino´s, iniciados en el lugar de los hechos 15 días después del suceso ¿A quién quieren verle la cara?

México.- “Gracias querido genio, con tu magia conseguiré lo que toda mi vida he deseado.” “Tú mandas, mi ama ¿Dime cuál es tu deseo?” “Quiero que por lo menos una decena de hombres corran tras de mí.” “¡Concedido!” Y el genio la convirtió en un balón de futbol.

Nicaragua.- Una adivinanza blanca: “No muerde ni ladra, pero tiene dientes y la casa guarda ¿Qué es? Busque la respuesta en este mismo espacio.

Paraguay.- Va otra, pero con algo de picor: ““Gordo ¿Te digo una adivinanza?” “Venga.” “Primer acto, pides limosna y no te dan.” “Segundo acto, vuelves a pedir limosna y no te dan.” “Tercer acto, llegas cargando a un bebé, pides limosna y te dan ¿Cómo se llamó la obra?” “Ah caray, no lo sé.” “Te dieron por el chiquito.”

Perú.- La vaga y el novato. “Prepárate gordito, porque hoy te dejaré sin leche.” “¡No se lo permitiré, porque a mí me gusta remojar mis galletas en leche!”

Surinam.- Matrimonio en la cocina: “Oye vieja ¿Hiciste café?” “No, viejo. Hice verde y aguado, pero me siento un poco mejor.” “Mujer, me refiero al café para tomar. “La llave”.

Uruguay.- “Viejo ¿Crees que Dios me hizo fea?” “No mujer, Dios no hace personas feas.” “¡Ay, que lindo!” “Para mí que te hizo el Diablo.” “¡Tenías que salirme con tus pendejadas!”

Venezuela.- “Vieja, ya vete a dormir, te veo cara de sueño.” “Pinche viejo, yo te veo cara de chango y no te mando al zoológico.”

Corte.- “Después de ahogado el niño, a tapar el pozo.” Al igual que los de antes, el gobierno de Sheinbaum, ahora sí, le entra al auxilio de Michoacán.