DE LA POLÍTICA A LA FARÁNDULA, SÓLO HAY UN QUIEBRE

Portada.- Al Erny Sánchez por su labor diplomática en favor de Mazatlán.

Efeméride.- En la ciudad de Boston, Massachusetts, el miércoles 27 de abril de 1791, se da el nacimiento de Samuel Finley Breese Morse.

Curiosidades.- Samuel Morse junto con Alfred Vall desarrollaron el telégrafo en el año 1837, con lo cual, sembraron la comunicación a distancia en tiempo real. El primer mensaje telegráfico a distancia se dio el 24 de mayo de 1844, entre Washington y Baltimore, separados por una distancia de 57 kilómetros, siendo el texto: “¿Qué ha forjado Dios?” El mensaje fue recibido por Alfred Vall. Cuatro años después, se reconoció a Morse como el inventor del telégrafo.

La frase.- “El verdadero destructor de las libertades del pueblo es aquél que le reparte regalos, donaciones y beneficios.” Frase atribuida al pensador griego, Plutarco y que obligan a cavilar sobre el eje del gobierno de la 4T.

Hechos de Sinaloa.- 27-04-1779 “Nace en La Villa de Culiacán, Rafael de la Vega y Rábago, primer Benemérito del estado. El Licenciado Eustaquio Buelna expresó lo siguiente: “Fue el más capaz de los gobernadores que de la familia De La Vega hubo en el Estado...” (Del compendio Efemérides Sinaloenses, del maestro Luis Antonio García Sepúlveda.)

La pregunta.- “En vez de sembrar guerra, sembremos paz.” Fue lo que dijo la Presidenta Sheinbaum en Barcelona ¿Y cómo para cuándo empezará en México?

Rapidines.- Las primeras 19 letras del abecedario en español y su equivalente en clave morse.

( .- ) A.- Sobre el francotirador en Teotihuacán, dicen los del gobierno que nunca había sucedido. Y tienen razón, pero donde fallan es el no contar con vigilancia en espacios públicos que concentran multitudes de gente. Y bueno, ahogado el niño, ahora sí, a implementar vigilancia.

( -...) B.- Los países que asistieron a la reunión en Barcelona, criticaron acremente a los gobiernos derechistas y se declararon defensores de la democracia, pero nada dijeron acerca de las dictaduras de Cuba, Nicaragua y de Venezuela la que, por cierto, es títere de los estadounidenses.

( -.-.) C.- En la operación antinarco realizado en Chihuahua en el que perdieron la vida, entre otros, dos agentes de la CIA, la Presidenta Sheinbaum quedó en un patético papel de ninguneada, tanto por el gobierno gringo como por el de Chihuahua y lo peor, por el propio Ejército Mexicano.

( -.. ) D.- Y no es la primera vez que a la Presidenta se la hacen sus colaboradores. Primero, le mintieron con el caso del derrame de PEMEX y ahora, la ignoraron en el operativo desarrollado por las autoridades de Chihuahua con la intervención policiaca extranjera. Con esos amigos, para qué quiere enemigos, Presidenta.

( . ) E.- Y la altanería de la ahora ex dirigente nacional de MORENA, Luisa María Alcalde, se estrelló en el piso de la destitución. Se lo merecía.

( ..-.) F.- Golpe a la clase trabajadora por parte de la Suprema Corte de Justicia, al dictaminar como legal el pago de indemnizaciones por accidentes o muerte, tomando como base la UMA y no en salarios mínimos. Para tener idea del impacto, vale recordar que el SMG diario es de $315.04 y la UMA $117.31

(--. ) G.- A cada rato, la Presidenta Sheinbaum dice que hay que respetar la autodeterminación de los pueblos y que por eso no opina sobre la situación política de la dictadura cubana ¿Será que los habitantes de Cuba decidieron vivir en la pobreza?

( ....) H.- Cae el que denunció el huachicol fiscal, el Contraalmirante Fernando Farías. Como en todo, el hilo se rompe por lo más delgado y en esta línea fue lo que sucedió, mientras que las cúpulas de este entramado delincuencial, continúan sin congoja alguna.

(.. ) I.- El senador por Jalisco, Carlos Lomelí, asegura que los incrementos a los precios de las gasolinas no afectan a la clase trabajadora, pues ni carro tienen. Vaya con el tamaño de la ignorancia de este tipo que cobra simulando que es legislador.

( .---) J.- No hay plazo que no se cumpla y finalmente llegó el retiro del futbol profesional en nuestro puerto. Durante su corta estancia, misma que no correspondió a la millonaria inversión en la construcción del estadio, cumplió con su propósito de atractivo turístico. Ahora, a ver qué hacen las autoridades para mantener en buen estado el inmueble, lo cual implica una erogación de varios miles de pesos.

( -.- ) K.- Y la senadora en campaña, Imelda Castro, se trajo como refuerzo a sus esfuerzos electorales a Fernández Noroña ¡Ay nanita, dime con quién andas y te diré quién eres!

(.-.. ) L.- Con un palmo de narices dejaron los comuneros de Ohuira a los inversionistas de Mexinol y al propio Gobernador Rocha, al echarles a perder la ceremonia de colocación de la primera piedra ¡Aquí no, señores!

(-- ) M.- Las autoridades electorales locales están haciendo el ridículo ante las desvergonzadas campañas anticipadas de la gente de MORENA que pretende llevarse la candidatura por la gubernatura sinaloense.

(-. ) N.- “¿Y qué hiciste con tú mami ayer que no tuviste clases?” “Jugar a las escondidas con mi padrino y con mi mamá.” “¿Viste algo extraño?” “No. Solo que estuve escondida como dos horas y no me encontraban.”

( --- ) O.- Anuncio en “feisbuc”: “Busco silla de madera para que coma un bebé.” Respuesta inmediata: “La madera no es alimento recomendado a ninguna edad.”

(. --.) P.- Melón y Melames compraron una litera. Melón escogió la cama de arriba y Melames la de abajo.

(--.-) Q.- ¿Cuál es el único pez que da leche? ¡El pez-ón!

(.-. ) R.- “Viejo ¿En qué se parece a mí, está escoba sin mango?” “¿En qué las dos están desgreñadas?” “No, en que las dos necesitamos un palo nuevo.”

(... ) S.- “Señor ¿Usted le teme al fin del mundo?” “Señorita, los que le tienen miedo son los ricos. Nosotros los pobres le tenemos miedo al fin del mes.”

( - ) T.- “Papá ¿Qué debo buscar en una mujer?” “En estos tiempos, hijo, que no tenga próstata.”

Corte.- “Tragar sapos.” Cero y van dos que los colaboradores de la presidente se la han recetado. Una con el derrame de PEMEX y ahora con el caso de Chihuahua.