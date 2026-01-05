DE LA POLÍTICA A LA FARÁNDULA, SÓLO HAY UN QUIEBRE

Portada.- A los patrocinadores de “Se un rey mago”, promovida por Noroeste.

Efeméride.- En Los Mochis, Sinaloa, el martes 5 de enero de 1915 nació Pablo Rosas Rodríguez, bautizado en el mundo de la música como Pablo Beltrán Ruiz.

Curiosidades.- El famoso músico y director de orquesta, Pablo Beltrán Ruíz, adoptó esos apelativos en honor a amigos que le ayudaron durante los inicios de su exitosa carrera, en la cual, a través de los años, se convirtió en un referente en el género de las grandes bandas mexicanas. Su grupo era conocido como Pablo “El Millonario” Beltrán Ruiz y su orquesta.

La frase.- “Nunca pierdas la esperanza. Las tormentas hacen a la gente más fuerte y nunca duran para siempre.” Así lo dijo Roy T. Bennett, político y escritor de Zimbabue; palabras que nos alientan de que la guerra que padecemos algún día llegará a su fin.

Condolencias.- A los deudos de doña Angelina Carreón.

La pregunta.- ¿Qué tan lejos de la realidad están las bravatas de Trump en el sentido de intervenir de cuerpo en México para combatir a los narcos?

Rapidines.- Lista corta de algunos de los éxitos musicales logrados por Pablo Beltrán Ruiz y su orquesta.

Almendra.- Vaya bombazo que significó el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa, realizado por el gobierno de Trump. Un atropello a la teórica soberanía de Venezuela, lo que también significó alivio para millones de venezolanos que han sufrido los malos gobierno de Hugo Chávez y el recién secuestrado.

Al sur de la frontera.- Nicolás Maduro, al igual que todos los dictadores, se engolosinó con el poder, mandó al carajo los resultados de las urnas y envalentonado, atenido a su dizque bloque de países amigos, retó al soberbio de Trump y hoy, paga las consecuencias.

Brillo de luna.- Hace bien doña Claudia en reprobar públicamente la invasión estadounidense en Venezuela, que llevó a su amigo Nicolás Maduro a la cárcel. Solidaridad que le debe al pueblo venezolano reclamaba respeto a los resultados electorales que no favorecieron al caraqueño hoy en desgracia.

Cocktail para dos.- La agresión de Trump a Venezuela seguramente ha causado un gran escozor en el ánimo de no pocos políticos mexicanos, entre ellos, algunos sinaloenses, sobre los que pesa la sospecha de tener ligas con los descarriados.

Cumbia sobre el mar.- A propósito del descarrilamiento del tren del Istmo, surge el tema de la corrupción y salpica con motas de lodo sanguinolento a los hijos del expresidente López Obrador. La versión incomoda a la Presidenta Claudia y le enoja tal versión, reaccionando como una madre en defensa de sus hijos.

Cuando vuelva a tu lado.- En su apuro por lograr una mayor recaudación, el SAT ha endurecido sus auditorías a contribuyentes, a los cuales, se les están determinando costosas diferencias de impuestos motivadas por errores de forma que no de fondo.

Diana María.- La cancelación de la emisión de facturas electrónicas, es un arma terrorista que no pocas veces utiliza de manera abusiva el recaudador federal en contra de los contribuyentes. Y quién no se va a asustar ante un irresponsable que por sus pistolas, puede suspender la marcha de un negocio.

El Mochilón.- Y empieza la tradicional cuesta de enero, la que, para este año, luce más empinada que de costumbre. Por lo pronto, centenas de trabajadores del sector turístico mazatleco serán víctimas del recorte laboral debido a los bajos índices de ocupación que se esperan para el primer trimestre del presente año. Realidad contra estadística oficial.

El Relicario.- Difícil será ver que la violencia llegue a un punto de inflexión hacia la baja en tanto las propias leyes continúen como nido de la impunidad en virtud de los largos procesos judiciales que se contemplan en las mismas para lograr que se emita una resolución definitiva e inatacable. En el seno de las leyes anidan los que quebrantan las normas jurídicas.

La Banda borracha.- Con el tema de la nueva palapa sobre la playa norte, se volvió a demostrar que Semarnat, Profepa y el Ayuntamiento, son un cero ∞ a la izquierda en cuanto a la regulación del uso de las playas. Y aguas con estos adefesios, pues recuerden que hace algunos años, se habló de un permiso autorizado para montar otro en Olas Altas.

La Pollera colorá.- El Gobierno Municipal haciendo planes para hacer peatonales algunas calles del distrito histórico para comodidad de los cruceristas y en el frente contrario, “pulmoneros” y “ aurigueros” no la piensan dos veces para conducir a los visitantes por calles interiores de la ciudad, lo cual, no ayuda en nada a la promoción del puerto.

Muchachita.- “A ver Daniel. Una perrita tuvo tres perritos. El más mono lo vendo en 500; el mediano lo vendo en 200 ¿En cuánto vendes el chiquito?” “Pues, en 100.” “¡Te lo compro!” “Tenías que salir con tus babosadas.”

Nunca en domingo.- “Señor, me quiero casar con su hija.” “A ver muchachito ¿Ya tienes dónde meterla?” “No, por eso le estoy pidiendo a su hija.”

Perfidia.- “David, te mandó saludos Federico.” “¿Cuál Federico?” “El que te agrandó el asterisco.” “Pues a ti te mandó saludos Lupe.” “¿Qué Lupe?” “El que se para y te escupe.”

¿Quién será?- “¡Hola, preciosa! Eres inigualable ¿Cómo te llamas?” “Caro.” “Discúlpame, te pregunté tu nombre no cuánto cobras.” “¡Estúpido, me llamo Carolina y me dicen Caro!”

Sin final.- “A ver, Atenor. Yo digo una frase y tú la repites en diminutivo.” “Yo soy el más alto.” Yo soy el más altito.” “Yo soy el más gordo.” “Yo soy el más gordito.” “Yo soy el más capo.” “Yo soy el más capito.”

Solo de medianoche.- Una adivina anunciaba. “¡Leo las nalgas! “Se le acerca una chica de pocas pompas y pide el servicio. La pitonisa la ve y le contesta: “Disculpe, señorita, leo las nalgas, pero hay que traerlas.”

Somos diferentes.- Dentro de nueve meses veremos qué féminas recibieron el año nuevo a calzón quitado.

Corte.- “Si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar.” ¡Aguas con Trump! Pues el territorio gringo, no le basta para satisfacer su soberbia.