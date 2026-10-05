DE LA POLÍTICA A LA FARÁNDULA, SÓLO HAY UN QUIEBRE

Portada.- Para el sacerdote Horacio Hernández por los 50 años de cumplir con su misión pastoral.

Efeméride.- Carmen Salinas Lozano, nació el jueves 5 de octubre de 1939, en Torreón, Coahuila.

Curiosidades.- Carmen Salinas se anotó seis décadas en su carrera artística, logrando importantes reconocimientos nacionales, así como el concedido por la Asociación de Cronistas del Espectáculo de Nueva York en el 2016. Por su apellido paterno, Salinas, el narcotraficante Rafael Caro Quintero creyó que Carmelita era tía de Carlos Salinas y le pidió ayuda para que intercediera a su favor.

La frase.- “La política es la única profesión en la que se puede mentir, engañar y robar y, aun así, ser respetado”. Se le atribuye al genial creador estadounidense Mark Twain y lo corrobora el pervertido mundo político mexicano.

Condolencias.- Van para los dolientes del amigo Jorge Mario Valdez Lizárraga. Con el mismo afecto para Héctor Ávila Villarreal y familia.

La pregunta.- ¿Aguanta Mazatlán otro trienio dirigido por un experimento político?

Rapidines.- Listado de nombres de algunas comediantes mexicanas; en algunos casos, se cita a los personajes que les dieron fama.

Angelines Fernández “La Bruja del 71”.- Iniciamos el último trimestre del 2026 y los sinaloenses no vemos la luz de salida de este tubo violento en el que estamos inmersos y lo peor, es que las autoridades de todos los niveles se encuentran en un estado de negación de las consecuencias; lo peor, es que la mayoría sinaloense decidirá que nos siga gobernado el mismo grupo político que nos ha llevado al desastre.

Anabel Fernández.– El Peje reiteradamente decía que el pueblo manda, bueno siempre y cuando no se trate de pegarle a su gente. Así lo demuestra el hecho de que más de 23 mil ciudadanos han pedido formalmente el desafuero del senador Enrique Inzunza y se han topado con pared. No hay loco que coma lumbre.

Consuelo Duval.- Tulum, Quintana Roo, uno de los destinos turísticos mexicanos de alto nivel, ha perdido su clasificación y está sufriendo una dramática caída de flujo turístico. Esto como consecuencia del abuso en los precios de los servicios, llegando al absurdo de cobrar derechos por el uso de las playas. Ojo transportistas mazatlecos.

Fannie Kauffman “Vitola”.- Después de nueve años, la carrera de motociclismo extremo Cain Road Race de alcance mundial deja Sinaloa para trasladarse a Zacatecas donde sí encontraron apoyo de las autoridades. Dicha carrera traía competidores europeos, estadounidenses y sudamericanos. Lástima Margarito.

Florinda Meza “Doña Florinda”.- La competencia motociclista que se desarrollaba en el municipio de Concordia, a principios del presente año, recibió el reconocimiento de excelencia por la agencia de turismo de la ONU y la Federación Internacional de Automovilismo. Blasones que fueron ninguneados por la Secretaría de Turismo del gobierno sinaloense. Supongo que consideraron balines dichos reconocimientos.

Leonorilda Ochoa.- La llamada ley antimemes es un hecho consumado. Resultaron con piel de bebé los transformadores. Si viviera el cómico Palillo Martínez, seguramente les gritaría: “¡Esdrújulos, lacras, simuladores, pocalucha... que escasa madre tienen, mal nacidos, descastados...!”

Liliana Arriaga “La Chupitos”.- Con tecnicismos verbales, el Gobierno Federal pretende disminuir la escandalosa cifra de personas desaparecidas, recurriendo a la clasificación de personas desaparecidas y personas no localizadas ¿Cómo la ven con estás salidas?

Lucila Mariscal.- De película. Un ciudadano libanés que radica por temporadas en tierras mazatlecas, estuvo presente en un tiroteo en su barrio, después de lo cual, salió huyendo rumbo a tierras yucatecas. Para morir a balazos, pues mejor en mi país, dijo el extranjero. Como quien dice, salió de Guatemala para caer en “guatepior”.

Mara Escalante “Doña Lucha”.- La Gobernadora de Sinaloa hizo seis cambios dentro de su gabinete, despidiendo a seis “rochistas” para sustituirlos por otros tantos del mismo bando. Digo, por si quedaban dudas sobre quién verdaderamente manda en Sinaloa.

María Antonieta de las Nieves “La Chilindrina”.- Según don Gabino Ulises Jacobo, el jefe policiaco mazatleco, las horas más peligrosas para los porteños están entre las tres de la tarde y las 10 de la noche. Se la aventó buena el amigo este.

María “Gatita Blanca” Conesa.- En Mazatlán, vamos mejorando en el tema de seguridad, pues de “policletos” pasamos a militares en bicicletas, las cuales, por cierto, resultaron carísimas.

María Elena Saldaña “La Güereja”.- Larga e inusitada ha sido la duración del fuerte oleaje en el puerto. Una muestra para los descreídos de los efectos de los cambios en nuestro medio ambiente.

María Elena Velazco “La India María”.- Melón y Melames apadrinaron una boda. Melón llevó las arras y Melames el anillo.

María Luisa Alcalá.- “Hazme caso, chiquilla. A mi edad, todavía me quedan varios cartuchos”. “¡Ay, don! No se le quita a usted lo calenturiento. Segura estoy, que le quedan cartuchos por quemar; el problema es que su escopeta ya no sirve para disparar”.

María Victoria.- Un niño se baña con su mamá y al verle su intimidad, le dice: “¿Mamá qué es esa cosa peluda?” “Es una esponja de baño”. “¡Ah! La muchacha que me cuida también tiene una y mi papá la usa para limpiarse la cara”.

Maribel Fernández “La Pelangocha”.- “Hijo, el buen cazador no corretea a las liebres, sino el que espera a que se pongan solitas frente su rifle.“

Martha Ofelia Galindo.- “Hay panes que uno prueba una vez y se pasa toda la vida acordándose del sabor”. Eso decía mi tata y ni pan comía el viejo.

Mayrin Villanueva.- A voz viva, gritaba Martiniano: “¡Entiérrenme con el anillo de matrimonio puesto para que San Pedro sepa que ya viví en el infierno!”

Sara García.- Un hombre mujeriego es como la diabetes. Se controla, pero no se cura.

Corte.- “Dime de qué presumes y te diré de qué careces”. El dicho me hace recordar a Enrique Inzunza, quien presume de ser honesto y de qué cuenta con el aval popular.