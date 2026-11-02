DE LA POLÍTICA A LA FARÁNDULA, SÓLO HAY UN QUIEBRE

Portada.- En memoria de nuestros seres queridos que hoy habitan en la etérea dimensión del recuerdo y la inmortalidad.

Efeméride.- Jueves 2 de noviembre de 1876, en Puebla de Zaragoza, nace Aquiles Serdán Alatriste.

Curiosidades.- Aquiles Serdán Alatriste, junto con sus hermanos Carmen, Natalia y Máximo, pertenecieron al movimiento antirreeleccionista iniciado por Francisco I. Madero. Tanto Aquiles como Máximo entregaron sus vidas en defensa de sus convicciones y Carmen estuvo varios años encarcelada por los mismos motivos.

La frase.- “La corrupción de las mejores cosas da origen a las peores”. Palabras del filósofo escoces, David Hume y sobre las cuales, los mexicanos damos certeza de su contenido.

Condolencias.- Para Martín Luis Morales Silva y familia. Con el mismo aprecio para la estimada Silvia Aguirre Osuna.

La pregunta.- ¿Qué hechos tangibles y trascendentes le hacen creer a Estrella Palacios que merece ser reelecta?

Rapidines.- A propósito del Día de Muertos, recordemos a algunos valores mazatlecos. También se incluyen unos refranes adecuados a la fecha y dos intentos de calaveras.

Ana Isabel Sáenz Unger (Altruista).- Día dos de noviembre, el número 306 del año que corre desbocado hacia su final. Fecha destinada a recordar a nuestros difuntos; tiempo de recordarlos en su última morada terrenal, consuelo que no comparten los miles de ciudadanos que desconocen el destino de sus desaparecidos. Para ellos, nuestra solidaridad.

Agustina Monterde Lafarga (Maestra).- Con la muerte del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, México pierde a un ciudadano extraordinario. Entre su legado político se cuenta su importante contribución en la construcción del entramado electoral, cuyos organismos se ganaron la confianza ciudadana. Nitidez que se ha perdido bajo el régimen de la 4T.

Ángela Haas Canalizo (Altruista).- Pese a la coincidencia de ideas, Cárdenas terminó marcando distancia con la gestión presidencial de Andrés Manuel. Otro personaje destacado de izquierda que se alejó de López Obrador, fue Porfirio Muñoz Ledo.

Lupita Castro (Maestra).- Cuando se descubrió el multimillonario fraude en SEGALMEX, El Peje exculpó a su director, diciendo que priistas mañosos lo habían engañado. Tal vez esté pensando lo mismo con su recomendada Guadalupe Taddei, quien encontró en el INE una generosa mina de oro y un caliente nido de amor.

Margarita “La Nana” Ramírez Urquijo (Poeta).– Vaya manera de querer sacudirse la 4T, el tema de la corrupción de Guadalupe Taddei, queriendo responsabilizar de su encargo y de su corrupción a Lorenzo Córdova, en virtud de que la sonorense perteneció al INE local de Sonora, en el 2014.

Nelly Morales de Ponzo (Maestra).- Dada la crisis social que estamos viviendo los mazatlecos, y en general, en todo el país, el Primer Congreso de Educación desde las Artes, organizado por el Instituto de Cultura, resultó más que oportuno y de profundo alcance, dada la calidad de los conferencistas invitados.

Romanita de la Peña Inzunza (Altruista).- Se encabritan los “morenos” cuando Trump dice que en México manda la delincuencia y la verdad a medias del Presidente gringo, se hace evidente con la problemática que vive el sector transportista, cuyos miembros, no se la acaban con asaltos de los violentos y extorsiones de agentes del gobierno.

Antonio López Sáenz (Pintor).- A base de extensas publicaciones pagadas el Gobierno Federal trata de convencernos de que el IMSS está presente en todo el país, ofreciendo a las derechohabientes instalaciones de calidad e infraestructura tecnológica de primer mundo.

Enrique Mora Andrade (Músico).- Después de ejercer un exitoso rectorado en la Universidad Politécnica del Mar y de la Sierra, con sede en La Cruz de Elota, Luis Miguel Flores Campaña, decidió buscar la candidatura por la presidencia municipal de dicho municipio. El popular Chino, quiere ser el relevo del excéntrico Richard Millán.

Fernando Valadez Lejarza (Músico).- Mientras que la UAS y otras universidades públicas carecen de recursos, el Gobierno Federal, abre nuevas unidades de la universidad Rosario Castellanos.

Genaro Estrada Félix (Pensador).- Terrible el caso de la cabeza dejada en las afueras del Palacio Municipal porteño, lo cual, muchas dudas sembraron entre el respetable. Una de ellas, el acuerdo de Cerritos, citado en la cartulina que dejaron junto el espeluznante paquete.

Héctor González Guevara (Médico).- La Taddei se encontraba disfrutando, de amor y fortuna como dirigente electoral, y la muerte la pescó cuando estaba suspirando, en medio de billetes y caricias en la región femoral.

Jesús Kumate Rodríguez (Médico).- El Peje se sentía seguro, en su rancho La Chingada, pero brincando como canguro, la pelona lo clavo en la madrugada, y le dijo: Peje ya te llevó la fregada.

Juan Carrasco Aguirre (Revolucionario).- Dice el sacerdote: “Hermanos, nuestro difunto era hombre de fe, trabajador, fiel en su matrimonio y buen padre”. La viuda, le pide a uno de sus hijos: “Por favor, revisa el ataúd para ver si el muerto es tu papá“.

Martiniano Carvajal (Médico).- Se ha puesto muy de moda/ el blanqueamiento anal/También está de moda tomar el sol por ese canal/ Creo que esta tendencia no va a ser transitoria/Seguro que va a quedarse/ para los anales de nuestra historia.

Olavo Corona Corona(Médico).- La muerte sin tener llaves, todas las puertas abre.

Pedro Infante Cruz (Cantante).- El sueño y la muerte, próximos parientes.

Ramón F. Iturbe (Militar).- Come bien, caga fuerte y no le temas a la muerte.

Corte.- “Si te vi, ni me acuerdo”. Así se la cantaron los “morenos” a la picarona y mano larga de la Taddei.