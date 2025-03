Portada.- A Conselva, por sus 15 años de activismo social.

Efeméride.- En la capital sinaloense, el jueves 17 de marzo de 1960, nace Jesús Vizcarra Calderón.

Curiosidades.- A los 20 años de edad, Jesús Vizcarra se hizo cargo del negocio familiar, y a sus 25, creo la empresa SuKarne, la cual, en su ramo, es de las mayores a nivel latinoamericano. Vizcarra Calderón ha participado en la política mexicana y en el año 2003, fundó la empresa sin fines de lucro Salud Digna, la cual, ofrece estudios clínicos a precios muy accesibles para la población.

La frase.- “La descomposición de todo gobierno comienza por la decadencia de los principios sobre los cuales fue fundado.” Engarce de Charles Louis de Secondat (Montesquieu), filósofo francés y que debería retumbar entre los de la 4T.

Condolencias.- Tardías, pero con el mismo aprecio, para el amigo Jorge Mario Valdez, por el fallecimiento de su esposa.

La pregunta.- Transcribo la que le lanzaron a la Presidenta los colectivos de búsqueda de desaparecidos que se reunieron en el zócalo nacional: “Presidenta ¿Ahora sí nos ve?”

Rapidines.- A propósito del negocio de la carne de ganado vacuno, van los nombres de algunos cortes del nutritivo alimento.

Arrachera.- A nombre del Estado, la Presidenta habla y repite hasta el cansancio sobre la defensa de la soberanía de nuestros país ante los embates de Trump, sin embargo, no hace valer la fuerza del Estado sobre los grupos delincuenciales.

Cabrería.- El ilegal campo de reclutamiento, entrenamiento y exterminio descubierto en Teuchitlán pone en evidencia la omisión dolosa de los niveles locales de gobierno de Jalisco y de la propia Federación. Toda una vergüenza. Por cierto, la propuesta de luto nacional por el caso Teuchitlán, debería extenderse todo el año, a manera de duelo permanente por las centenas de miles de crímenes dolosos y desparecidos a lo largo del país.

Cecina.- Pide Claudia que los críticos de la 4T dejen en paz al Peje, mientras que ella y sus correligionarios, a cada rato le echan tierra a los antecesores del tabasqueño.

Cola.- Ante el INE están registradas 89 asociaciones políticas, de las cuales, 81 ya dieron el primer paso para entrar en el proceso que puede llevarlas al carácter de partidos políticos nacionales. Es decir, en unidades de negocios partidistas.

Cuete.- La secretaria de Turismo de Sinaloa, ve como una gran oportunidad de promoción turística de altos vuelos, una función de box que encabezará el boxeador mazatleco Pedro Guevara, quien ya vio pasar sus mejores tiempos. Pedrín, se enfrentará a un contendiente cuyo nombre, hasta ahora se desconoce. Bien haría la joven funcionaria en decirnos cuánto le costará al erario montar dicha función. Recuerdo que, en la administración de Felton, con el mismo pugilista, el Municipio le invirtió más de un millón y medio de pesos.

Chambarete.- El fantasma de Cuén trae intranquilos a varios personajes de gobierno estatal, más ahora que el Fiscal General de la República declaró que no descansará hasta lograr judicializar el asesinato del ex rector de la UAS.

Chamorro.- Actuando como cobrador de PROFECO, el Municipio trata de recaudar multas de dicha dependencia, que fiscalmente, ya no son procedentes por su antigüedad mayor a cinco años. Y para rematar la ilegalidad, condicionan la carta de no adeudos fiscales con el Municipio al pago de la penalidad improcedente ¿Ignorancia o ganas de joder? ¿Y el principio de no robar?

Diezmillo.- El joven licenciado en Turismo, Alí Zamudio, fue designado como nuevo Director de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca de Mazatlán. Esperemos que su falta de experiencia directiva la supla con el conocimiento que le dejó la licenciatura cursada. Veremos.

Espaldilla.- En plena crisis de agua, el Ayuntamiento se da el lujo de limpiar la banqueta del malecón a manguerazo directo. Una total irresponsabilidad, sobre todo, ante la advertencia de una crisis del vital liquido provocada por la sequía que estamos padeciendo.

Falda.- El dictamen de uso de suelo es uno de los requisitos para obtener el permiso de construcción de una edificación, con lo cual se busca, aunque no se cumple, el respeto hacia el destino de las diversas zonas del municipio.

Paleta.- En el colmo de la burocracia absurda, para efecto de la revalidación de las licencias de Alcoholes, el Gobierno Municipal, le está exigiendo a los hoteles el mencionado dictamen de uso de suelo, por cada uno de sus bares y restaurantes dentro de sus instalaciones, mismos que ya fueron declarados en el proyecto arquitectónico que les permitió conseguir dicho documento.

Pulpa blanca.- El Ayuntamiento regalará cinco aparatos de aire acondicionado entre la población marginada, como parte de un programa llamado “Aires del Bienestar.” Vaya usted a saber, si tales aparatos ya están etiquetados con nombre y apellido.

Pulpa bola.- Chica casadera. “¿Es necesario que el día de la boda la novia vista de blanco?” “No jovencita, no es obligatorio. Es una costumbre para simbolizar la pureza de la novia. Ahora, si ella ya tiene algo de experiencia, puede portar, digamos, un vestuario color violeta.” “¡Ah! ¿Y no se verá mal que me vista con un vestido color blanco con motas violetas?”

Pulpa negra.- “Pues me dirás lo que quieras, pero el vibrador no te acaricia como yo cuando lo utilizas” ¡Punto para los hombres! “No me acaricia, cierto, pero no se apaga a los cinco minutos como tú” ¡Punto para las mujeres!

Rib Eye.- “Doctor quiero que me haga una cirugía que me quite 20 años de encima, pero no quiero gastar mucho.” “Disculpe, pero no rebajo mis honorarios, pero le voy a recomendar a una persona que le cobrará mucho menos que yo.” “¿Y es bueno?” “Sí, es un falsificador de actas de nacimiento.”

Sirloin.- La menstruación es como el borracho. Si llega estorba y si no llega, preocupa.

Corte.- “Mucho y ruido y pocas nueces.” Defiendo la soberanía nacional, les dice Claudia a los gringos, mientras que, en varios sitios del país, el gobierno es un cero a la izquierda.