DE LA POLÍTICA A LA FARÁNDULA, SÓLO HAY UN QUIEBRE

Portada.- Para los que extienden la mano en favor del prójimo.

Efeméride.- Manuel Demetrio Francisco de Paula de la Santísima Trinidad Guadalupe Ignacio Antonio Miguel Joaquín Gutiérrez Nájera. Con tan larguísimo nombre fue registrado Manuel Gutiérrez Nájera, nacido en la CDMX el jueves 22 de diciembre de 1859.

Curiosidades.- Manuel Gutiérrez Nájera, se destacó como poeta. Estuvo casado con la señora María Luisa de la Peña y algunos de sus biógrafos afirman que procrearon tres hijos: Manuel, María Luisa y Carmen. Gutiérrez Nájera, cuyo nombre fue impuesto a una importante avenida del puerto, murió muy joven, a la edad de 35 años.

La frase.- “...Nadie puede imaginar el grado de corrupción al que han llegado los gobernantes mexicanos. Aquí nadie acepta un cargo público si no es con la meta de enriquecerse a corto plazo.” Dicho por James Gadsden, diplomático estadounidense, el año 1853 y desde entonces, las cosas no han cambiado.

Condolencias.- Con afecto para Miguel Ángel Siordia Rojas y familia.

La pregunta.- La voz oficial habla de un Mazatlán en jauja ¿Cómo explican entonces los recortes de personal que se están dando y que también se anuncian para inicios del 2026?

Rapidines.- Cuentos infantiles con temas de Navidad, con el autor correspondiente.

Cambio de planes (Mariana Jannti).- Va mi ruego para que esta Navidad esté llena de armonía para todos ustedes, a la par de carretadas de salud. Gracias, muchas gracias, por brindarme algo de su valioso tiempo, al atender mis intentos de columnas.

Castañas pasadas por agua (Azucena Zarzuela).- La Presidenta Sheinbaum siempre dice que uno de sus mejores recursos para tratar con Trump es mantener cabeza fría y tiene razón en ello. Desgraciadamente no toma la misma medida para dialogar con sus opositores políticos, a los cuales, califica como enemigos del pueblo.

Caos mágico (Grant Morrison).- En Chile, la candidata de la izquierda Jeannette Jara, fue derrotada en su aspiración por la presidencia de su país, por el derechista José Antonio Kast. Ante ello, Claudia Sheinbaum, en tono arrogante, afirmó que en México la izquierda jamás será derrotada. Sin duda, la embriaguez del poder tiene obnubilada a Claudia. Al tiempo.

Cuento de Navidad (Charles Dickens).- Dicen no ser iguales que sus antecesores, pero salieron peor. Ahí tienen el caso del líder de la CATEM, el senador Pedro Haces, quien ubicó en algunas delegaciones estatales a unos verdaderos pillos. Al lado de este señor Haces, don Fidel Velázquez, resulta un beato a punto de la santificación.

El árbol mágico de Navidad (Pedro Pablo Sacristán).- Trump continúa con sus declaratorias de terrorismo sobre quienes se le antojan. Y bueno, Donald no ve el ojo en la paja, ya que su conducta lo convierte en el principal terrorista del universo.

El arbolito de Navidad (Hans Christian Andersen).- Tulum se ha encaminado hacia la ruina turística por el abuso de muchos negocios y servicios del sector turístico, cosa que algunos “pulmoneros” no lo entienden. Por ejemplo, algunos de ellos, se dan el lujo de cobrar 250 pesos por un recorrido de no más de 3 kilómetros.

El Cascanueces (Ernst T. A. Hoffman).- A los “uaseños” que se presumen como gente de izquierda, jamás les pasó por la cabeza que un gobierno afín a sus ideales, les pasaría cuchillo a sus prestaciones laborales y mucho menos, a sus sueldos.

El hombre de jengibre (Anónimo).- Bajo la irresponsabilidad de la Semarnat y el Ayuntamiento, la playa norte está siendo invadida por nuevas palapas, cuyos levantamientos, además de feos, violan olímpicamente la normatividad correspondiente, cosa que a los cobra quincenas de las dependencias involucradas les importa un comino.

El niño descalzo (François Coppée).- Los últimos hechos violentos que hemos padecido no son un buen augurio para el próximo año y mucho menos para los mazatlecos, ya que la lumbre nos está llegando a los aparejos.

El ratón de la Navidad (Kit Schorsch).- Según Ángel Contreras, titular de la Operadora de Playas, los permisos de construcción sobre los arenales costeros se otorgan para construir palapas, no para restaurantes ¡Ah caray! ¿Y los que ya operan cómo le hicieron para la conversión? ¿Declaración bajo los efectos de los brindis navideños? Creo que sí.

El secreto de la Señora Claus (Tony Canselosi).- A los de la 4T les causa escozor la rendición de cuentas, por eso están dándole mate a los institutos de transparencia, es por ello, que Rocha y sus legisladores títeres, liquidaron a la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública.

La estrella perdida de Navidad (Isabella M. Rivera).- El otrora Bosque de la Ciudad perdió su esencia de refugio de flora y fauna, ya que la inconciencia y la fatuidad de las administraciones municipales, incluyendo la presente, acabaron con su intención primigenia.

La pequeña cerillera (Hans Christian Andersen).- “Amor ¿Te gusta mi amiga Macri?” “¡Cómo crees! No es mi tipo.” La chava agarra su celular, marca un número y comunica: “Lo siento amiga, no se hará el trío”.

Max y la Navidad en problemas (Rosemary Wells).- Si hacer feliz a una mujer, está bien ¿Por qué hacer felices a muchas no?

Navidad en el granero (Emilie Poulsson).- Confesión de una insatisfecha. “Mi marido es como una plancha vieja. No calienta lo suficiente y se apaga en el mejor momento ¡Pero no hay dinero para cambiarlo!”

Navidad en las montañas (Ignacio M. Altamirano).- “A ver, Cayín ¿Cuál es el pájaro mago?” “La neta, no sé.” “¡El que te encanta!

Pinos de navidad (Gabriela Mistral).- Mensajes de “guatsap” pirateados. “Hola mi amor ¿Cómo estás?” “¡Soy su esposa! ¿Quién eres?” “Hola linda. Soy su novia, por favor dile a Luis que ayer no me dejó la quincena.”

Rodolfo el reno (Robert L. May).- Vamos a ver. Si tienes dos grupos de cincuenta topitos ¿Cuánto topitos suman?

Una lección para Jaime (Karen Núñez).- Todavía no es Navidad y ya te quiero dar tu Noche Buena.

Corte.- “Todo por servir se acaba.” Dicho que en su borrachera de poder, no entienden Claudia y sus acólitos.