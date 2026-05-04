DE LA POLÍTICA A LA FARÁNDULA, SÓLO HAY UN QUIEBRE

Portada.- Al colectivo “Mi alma te sigue buscando”.

Efeméride.- En Guadalajara, Jalisco, el miércoles 4 de mayo de 1904, se da el nacimiento de Agustín Yáñez Delgadillo.

Curiosidades.- Agustín Yáñez se distinguió como escritor, docente y funcionario público. Entre otros encargos públicos notables, se anota que fue Gobernador del Estado de Jalisco (1953-1959); Secretario de Educación Pública (1964-1970) y presidente de la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos (1977-1979). Entre otros, obtuvo el Premio Nacional de Ciencias y Artes 1973 y es considerado uno de los notables de la literatura mexicana. Su novela más cotizada es Al filo del agua.

La frase.- “¿Y qué política es la que hacen ellos? ¡El gobierno no hace otra cosa que echar la culpa a la oposición de lo malo que sucede en el país!” Así lo plasmó el político argentino Leandro N. Alem, lo cual le queda como anillo al dedo a los gobiernos de la 4T.

Hechos de Sinaloa.- 4-05-1875.” Nace Alfredo Carrasco (1875-1955). Músico. Nació en Culiacán el 4 de mayo de 1875. Estudió música y composición en Guadalajara...Escribió “El Adiós” en plena juventud. El pueblo conoce esta danza como “El Adiós de Carrasco”. (Del compendio Efemérides Sinaloenses, del maestro Luis Antonio García Sepúlveda.)

Condolencias.- Para Martín Pérez Torres y familia.

La pregunta.- A propósito del asunto de Rocha y compañía ¿Cuántos asteriscos habrá fruncidos entre la clase política?

Rapidines.- Títulos de algunas novelas y narrativas escritas por don Agustín Yáñez.

Ceguera roja (1923).- ¡Bomba! Rocha deja la gubernatura. Dice tener la conciencia tranquila. Bueno, es lo que dice, aunque su rostro refleja que está pasando noches de insomnio y no es para menos. Triste final para un hombre que desarrolló la mayor parte de su vida en la academia, pero que en su última etapa existencial fue fascinado por el poder.

Tipos de actualidad (1924).– Ni por asomo estaba en los planes de Yeraldine Bonilla llegar a convertirse en Gobernadora de Sinaloa. Quién iba a pensar que “La Meserita”, llamada así por Rocha, se convertiría en su relevo.

Divina floración (1925).- El tema de Chihuahua sigue cargándosele completito a la gobernadora Maru Campos, cuando en la realidad también salpica al Ejército y a todos los órganos de inteligencia con los que cuenta la ejecutiva federal.

Llama de amor viva (1925).- Y si lo de Chihuahua encendió la pradera, las acusaciones que el gobierno gringo le ha levantado a Rocha Moya y a un grupo de colaboradores, son también de grado infierno.

Por tierras de Nueva Galicia (1928).- Resulta obvio que Claudia Sheinbaum meta las manos al fuego por Rocha Moya y al hacerlo, también lo hace por el resto de los señalados junto al todavía Gobernador sinaloense. O todos coludos o todos rabones.

Baralipton (1931).- La acusación criminal a Rocha y la exigencia de que el gobierno lo entregue a sus acusadores, es una valiosa ficha en las manos de Trump que puede ser utilizada en las negociaciones del tratado comercial.

Espejismo de Juchitlán (1940).- La Fiscalía General de la República denuncia que Fernando Farías, el detenido por huachicol fiscal, realizaba compras millonarias de muebles e inmuebles, cosa que no detectaron los implacables SAT y Unidad de Investigación Financiera. Cosa rara ya que, al menor indicio de manejo excesivo de dinero de cualquier mortal, se les echan encima a las primeras de cambio.

Genio y figuras de Guadalajara (1941).- Vale decir que la Presidenta Sheinbaum cuenta con un equipo de vestuaristas que la engalanan con elegancia y buen gusto. Eso sí, la vestimenta de Claudia está muy lejos de la austeridad, pues mínimo se estima que cada atuendo le cuesta cerca de 4 mil pesos y no repite.

Flor de juegos antiguos (1942).- En lo interno, las cartas jugadas por Rocha para la contienda electoral del 27, tanto para la gubernatura, como alcaldías y diputaciones locales, simplemente se fueron a la basura.

Esta es mala suerte (1945).- A pesar de que García Luna fue condenado por el gobierno gringo, basándose en puras testimoniales de sujetos presos, en ningún momento la Presidenta Sheinbaum exigió justicia y verdad para el afectado.

Pasión y convalecencia (1943).– A los alcaldes morenistas sinaloenses les tiemblan las corvas al pensar en la posibilidad de que también a ellos les llegue la lumbre.

Al filo del agua (1947).– El exterior del llamado Gran Acuario Mazatlán, luce un abandono total; una dejadez que no corresponde a la categoría que se le quiere dar a dicho atractivo. Y la gente pensará: “Sí así de sucia está la cara, ya nos imaginamos el interior.”

La creación (1959).- “¿Tú sabes el nombre que se le da a las palomas de Costa Rica?” “No.” “Palomas ticas.”

La tierra pródiga (1960).- “¿Tú sabías que la manzana reduce peso y el plátano tallas?

Ojerosa y pintada (1960).– En el hospital, la paciente pregunta: “Doctor ¿Cómo para cuándo puedo reiniciar mi vida sexual?” “¡Ah, caray!” Es la primera vez que me lo preguntan después de una operación de amígdalas.”

Las tierras flacas (1962).– Un cuate paseaba a su perro y lo aborda un amigo. “Oye ¿De qué raza es tú perro?” “Es policía.” “¡Qué policía, ni que ocho cuartos! Se le ve lo corriente.” “¿Y qué acaso no hay policías corrientes?”

Perseverancia final (1967).– Melón y Melames van al mercado a comprar carnes. Melón compró la machaca y Melames el chorizo.

Las vueltas del tiempo (1973).– “Padre. Anoche, mi novio me hizo el amor cuatro veces y sexo oral.” “Hija, exprime siete limones y te tomas el jugo de una sola vez.” “¿Eso me limpiará de mis pecados?” “No, pero te quitará la cara de satisfacción que traes.”

La ladera dorada (1978).– Piropo de chica aventada: “Nenorro, si necesitas afilar tu lápiz yo tengo el sacapuntas“.

Corte.- “Le vendieron la vida al diablo.” Y ya sabemos el final de estas historias: siempre se pagan las consecuencias.