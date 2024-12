Portada.- A Fundación Espektro Unidos por el Autismo.

Efeméride.- Juan Ramón Jiménez, escritor español, recordado por su obra Platero y yo, nació el viernes 23 de diciembre de 1881, en Moguer, Huelva, España.

Curiosidades.- Juan Ramón Jiménez Mantecón mereció el Premio Nobel de Literatura. Según sus biógrafos, Juan Ramón era muy propenso a caer en depresión ante eventos que afectaban su vida, tales como la muerte de su padre, la pérdida de la fortuna familiar y la muerte de su esposa, Zenobia Camprubi Aymar, tres días después de que el escritor había recibido el Nobel. La muerte de su esposa, al igual que la de nuestro personaje, sucedió en Puerto Rico, país en el que residieron como refugiados.

La frase.- “No importa el viento, no importa el frío, porque aún podemos celebrar una feliz Navidad.” Tiene razón, lo dicho por el escritor británico Walter Scott.

La pregunta.- García Arfuch ¿Co gobernador de Sinaloa? ¿O Rocha como tal?

Rapidines.- A propósito de víctimas de violencia, van los nombres de algunos sacerdotes asesinados del 2019 a la fecha.

Ícmar Arturo Orta (Baja California).- Vaya la reiteración de mi aprecio a mi círculo de lectores y a los que me favorecen con su amistad, deseándoles una celebración navideña llena de salud y armonía.

José Guadalupe Rivas (Baja California).- Más temprano que tarde ya surgió pleito entre dos de los herederos políticos de “El Peje”, bueno en realidad de uno, Adán Augusto contra el arrimado Ricardo Monreal, que no pertenece al primer círculo de beneficiarios del tabasqueño.

Marcelo Pérez Pérez (Chiapas).- Lo bueno del desgreñe entre Adán Augusto y el hijo prodigo de la 4T, Ricardo Monreal, es que las reformas a la ley del INFONAVIT, momentáneamente fueron atoradas. Esperemos que cuando se retomen, Monreal se sostenga y veamos cambios en la intentona morenista.

Javier Campos Morales (Chihuahua).- De los informes financieros de Mexicana de Aviación, se desprende que en sus primeros nueve meses de operación ha perdido más de 900 millones de pesos. Claro, a cuenta de la cartera nacional.

Joaquín Mora Salazar (Chihuahua).- Mexicana de Aviación, Dos Bocas y el Tren Maya, deberían servir de espejo del destino que le espera al proyectado INFONAVIT constructor.

Rubén Alcántara Díaz (EDOMEX).- Resulta que en Tultitlán, EDOMEX, le hayan cambiado de nombre a una colonia para renombrarla como 4T, en la cual, los nombres de las calles también fueron modificados para quedar como Madres Trabajadoras, Canasta básica, Revolución de las conciencias, Internet para todos, Acúsalos con su mamá y otras jaladas por el estilo. Ridículo, por decir lo menos.

Faustino Armendáriz (Durango).- Circula un video asegurando que Sinaloa está en franca recuperación de la paz. Supongo que algún funcionario descocado tomó tan babosa iniciativa.

Gumersindo Cortés González (Guanajuato).- Miguel Calderón Quevedo, coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública, señala que esta crisis de inseguridad es una oportunidad para buscar un verdadero Estado de Derecho en Sinaloa. Tiene razón. Pero para ello, los gobiernos estatal y municipal, deben hacer punta, por lo menos, aplicando la normatividad básica, secundando este paso la ciudadanía.

Ivan Añorve Jiménez (Guerrero).- El Gobierno Municipal pretende dejar en el fondo del cajón presidencial el tema de la transparencia. Ante el hecho, algunos organismos empresariales se exhibieron, una vez más, como lo que son: aplaudidores del gobierno.

Germain Muñiz García (Guerrero).- La Alcaldesa Estrella Palacios y sus asesores, recurren a la vieja práctica de esconder los movimientos del erario, tal y como si fuera patrimonio personal. Palacios olvida que la transparencia en el manejo del dinero ajeno, gana estrellita en la frente a quien así procede.

José Angulo Fonseca (Jalisco).- Hace unos días, para su recuperación, intenté, entregar en el Acuario un polluelo emplumado de colibrí. Me pusieron uno y mil pretextos para que desistiera de mi intento y ante la cerrazón de las personas que me atendieron y el riesgo de que el ejemplar se muriera en el correr de la tramitología, opté por dejárselo a una joven taquillera la que, por gracias, me dirigió maldiciones.

Juan Miguel Contreras García (Jalisco).- Ahora resulta, según los de Seguridad Estatal, que todos los incendios de casas y negocios son provocados por cortos circuitos y los internos de los centros de rehabilitación, que son levantados por desconocidos armados, se van por voluntad propia. La salida fácil en la punta de la lengua gubernamental tratando de esconder que los descarriados les ganan el mandado.

Isaías Ramírez (Jalisco).- “Querido Santa, este año, por favor lee bien mi lista de peticiones. Quiero dólares en la cartera, no dolores en la cadera.”

Miguel Gerardo Flores Hernández (Michoacán).- “¿Cuál es el único animal mamífero ponzoñoso?” “La verdad, no sé.” “El burro, porque nadie le aguanta un piquete.” Recordé este inocente chistorete al estar escuchando El Burrito sabanero.

Javier García Villafaña (Michoacán).- Escuchado a un tragón en una posada de contadores. “En estas fechas soy como el dólar, me vale madre el peso.”

José Martín Guzmán Vega (Matamoros).- Oído en una posada. “Tu marido ¿es difícil de satisfacer en el renglón del sexo?”. “Lo ignoro -contestó ella-. Nunca he tratado de satisfacerlo”.

José Guadalupe Popoca Soto (Morelos).- “¿Solo la puntita?” “No joven, todo y sin piedad ¡Venga!” “Señora, estoy hablando sobre su corte de pelo.” “¡Ay disculpe! Estaba distraída y me ganó la emoción de una fantasía navideña.”

Felipe Altamirano Carrillo (Nayarit).- Una de borrachines de posada: “Mira, a esa chica le dicen el celular sin batería,” “¿Por qué le dicen así?” “Porque siempre anda buscando quien la enchufe.”

Juan Antonio Orozco Alvarado (Zacatecas).- “Ojalá fueras sobras navideñas para comerte tres días seguidos.”

Corte.- “A chillidos de marrano, oídos de carnicero.” En ese estado se encuentra el gobierno ante las protestas por su pretensión de atracar al INFONAVIT.