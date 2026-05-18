DE LA POLÍTICA A LA FARÁNDULA, SÓLO HAY UN QUIEBRE

Portada.- Al voluntariado de Manos amigas por la discapacidad, IAP

Efeméride.- Villanueva, Zacatecas, recibió el nacimiento de José Pascual Antonio Aguilar Márquez Barrera, el sábado 17 de mayo de 1919.

Curiosidades.- Tony Aguilar estuvo en la posibilidad de convertirse en piloto aviador, pero pesó en él la vocación por el canto y no se equivocó al tomar el camino de la cantada. Además de su larga lista de éxitos musicales, también cuenta con una extensa filmografía; la crítica especializada señala que su primer éxito fue la película El Casto Susano, teniendo como director y protagonista a Joaquín Pardavé, junto con Silvia Pinal y Fernando Fernández. Tony Aguilar también tiene el mérito de ser el único artista latino que ha llenado seis veces consecutivas el Madison Square Garden de Nueva York.

La frase.- “Una de las razones por las que la gente detesta la política es porque la verdad es rara vez el objetivo de un político. Las elecciones y el poder lo son.” Atribuida al periodista norteamericano Cal Thomas. Y proceden con cualquier partido que llegue al poder; lo estamos viendo.

Hechos de Sinaloa.- 17-05-1867.” El Ejército de Occidente después de la toma de Querétaro, sale con su jefe Corona a cooperar en el sitio de la Ciudad de México.” (Del compendio Efemérides Sinaloenses, del maestro Luis Antonio García Sepúlveda.)

Condolencias.- Para José Santos Zamudio y demás familiares por la pérdida de su señor padre. Igual, para los dolientes del compañero Román Ruelas.

La pregunta.- Sin pruebas Rocha dimitió de su encargo; sin evidencias, le congelaron sus cuentas bancarias y sin pruebas dos de sus compinches se entregaron al gobierno gringo ¿Cómo la ve doña Claudia?

Rapidines.- Van los nombres de algunos personajes populares, que interpretó Tony Aguilar, dentro de su larga producción filmográfica.

Aquí está Heraclio Bernal.- En su desesperación, los habitantes de comunidades rurales de Guerrero, acosados por la delincuencia organizada, pidieron la intervención del gobierno gringo ante la falta del apoyo oportuno del gobierno mexicano ¿También los van a acusar de traición a la patria?

Benjamín Argumedo.- Sintiendo la lumbre en los aparejos, dos de los diez acusados del grupo de Rocha Moya, no se esperaron a ser investigados por la FGR y optaron por entregarse a las fiscalías gringas, dando al traste con la petición insistente de pruebas que hace Claudia.

Domingo Corrales.- El senador Enrique Inzunza insiste en dejar claro que es inocente ante las acusaciones que le hacen las autoridades ministeriales de Trump. Eso sí, no se atreve a salir de su terruño, valiéndole sus actividades de legislador y recibiendo emolumentos sin trabajar.

El Hijo de Lamberto Quintero.- Según el parecer de Mario Delgado, quien cobra y muy bien como Secretario de Educación Pública, los controles de asistencia y el rendimiento académico de los alumnos, son medidas del neoliberalismo dictadas por el sector empresarial. Pobre país.

El Ojo de vidrio.- La situación financiera de PEMEX se encuentra en estado de gravedad. Hoy, cambia de director general dándole el puesto a Juan Carlos Carpio, quien venía desempeñándose como director de finanzas de la petrolera. Como que no checa el movimiento.

Emiliano Zapata.- Imelda Castro dice ser diferente, pero en los hechos no lo demuestra, ya que ha pisoteado las normas electorales que impiden las precampañas y no da cuenta del origen de los millonarios recursos que gasta en su promoción.

Gabino Barrera.- Las estadísticas del IMSS hablan de una caída del empleo en Mazatlán de 1590 puestos de trabajo, durante el primer trimestre del año que corre y calza. Dato contundente que revienta las fantasiosas cifras que manejan las princesitas que manejan Sectur Sinaloa y la Alcaldesa mazatleca.

Juan Colorado.- En boca de muchos viajeros está el hecho de las extorsiones que realizan en un retén instalado en las inmediaciones de Villa Unión. Es un asunto viejo que las autoridades no han querido atender.

La Captura de Gabino Barreda.- El Parque Ciudades Hermanas nació con un sistema de riego por aspersión, el cual, nunca fue atendido y poco a poco fue dañándose por el mal uso que se le ha dado a la espaciosa área verde. Hoy, el Gobierno Municipal lo reinstala, que bueno que así sea y esperemos que en esta ocasión no lo vuelvan a dañar.

La muerte de Pancho Villa.- Y la CFE está haciendo su agosto en mayo con el cobro de consumos que rayan en lo ridículo por lo alto de los mismos. Todo un robo ante la vista de todo mundo, lo que no llama la atención de las autoridades federales.

Lamberto Quintero.- “Hola, querida ¿Cómo te fue con el psicólogo?” “Muy bien; excelente sesión.” “¿Y le hablaste de tu problema?” “No, de ti, no hablamos”.

Lauro Puñales.- “Hola.” “Hola, disculpa ¿Nos conocemos?” “Sí. Tú eres el papá de uno de mis niños.” “¿Acaso eres la bailarina que estuvo en mi fiesta de despedida de soltero?” “No, soy la maestra de tu hijo”.

Lucio Vázquez.- “Amiga ¿Tú sabes quién fue Martin Luther King?” “La verdad, no. Pero he oído hablar mucho de su hermano Burger.”

Simón Blanco.- “Pues por fin divorciados, Aniceto, sin embargo, debo decirte que tuve contigo momentos mágicos, como la noche que pasamos en el hotel frente al mar y tuve ocho orgasmos seguidos.” “¡Eso no fue conmigo!” “¡Pero estábamos casados!”

Valente Quintero.- “Adolfina, después de estos gratos momentos en el bar ¿Qué te parece si vamos a mi casa o a la tuya?” “No te adelantes, tendremos sexo hasta que nos casemos.” “Ok. Me avisas por “guasapt” cuando estés casada.”

Valentín de la sierra.- “Te cuento compadre, que bajo un perfil falso le eché rollo de amor a mi mujer ¿Y qué crees?” “Cuenta, cuenta.” “Pues pegué chicle, pero a los días me empezó a pedir dinero porque el inútil de su marido no le da.”

Zapata en Chinameca.- “¿Jugamos a la basurita? Yo me tiro al piso y tú me recoges.

Corte.- “Entró al quite y salió trasquilada.” Le pasó a Claudia con la defensa de Rocha y compañía, pues dos de sus amparados le pintaron cara.