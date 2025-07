Portada.- Al voluntario de la Ciudad de los Niños.

Efeméride.- En la célebre ciudad de Liverpool, Inglaterra, el domingo 7 de julio de 1940 nace Richard Starkey, quien, con el paso del tiempo, sería conocido como Ringo Starr.

Curiosidades.- Ringo Starr, el zurdo prodigio de las percusiones, también tiene una larga filmografía, la mayor parte documentales. Fuera del plano documental, Ringo participó en las siguientes películas: Candy, The magic Christian, Blindman, Son of the Dracula, Litztomania y Caveman.

La frase.- “El gobierno no es una razón, tampoco es elocuencia, es fuerza. Opera como el fuego; es un sirviente peligroso y un amo temible; en ningún momento se debe permitir que manos irresponsables lo controlen.” Así lo dijo George Washington, el primer presidente gringo y cuánta razón tenía.

Condolencias.- A los dolientes de los estimados, Celia María Hernández Osuna, Enrique Valdivia Bermúdez, Francisco Javier Ramírez Núñez y Roberto Tostado Paredes.

La pregunta.- Claudia habla de elegir a los consejeros del INE mediante voto popular ¿Con acordeón, señora Presidenta?

Rapidines.- De acuerdo a varias revistas especializadas, cito los nombres de bateristas mexicanos reconocidos por su calidad musical.

Alejandra Acosta.- Después de colaborar y aportar por más de tres décadas al sistema Tecnológico de Monterrey, el Coach Ontológico Oscar García Osuna, le puso punto final a su relación con la institución, dejando con su gestión, en primer lugar nacional al TecMilenio, campus Mazatlán, en captación de alumnos y resultados académicos. Oscar, continuará en el ejercicio independiente en el campo del coaching y la psicología positiva, terreno en el que ya ha forjado un prestigio internacional. Que sigan los éxitos, estimado Oscar.

Alicia Zepeda.- De nueva cuenta las autoridades gringas le pusieron el cascabel al gato con la detención de Julio César Chávez Jr. y como rebote de dicha acción, nos enteramos que desde hace cerca de tres años la FGR tiene una orden de aprehensión en contra del controvertido boxeador.

Liliana Rodríguez.- Mal se vio la Presidenta Sheinbaum al declarar que no estaba enterada de la orden de aprehensión en contra de Julito.

Mariela Sánchez.– Como si su alcance le importara a Trump, Claudia dice que no está de acuerdo que los gringos contemplen en su presupuesto anual una partida para combatir los flujos ilegales de migración.

Nathalia Romo.- No se dice, pero resulta obvio que Trump está buscando hacer una limpia racial en su país. No le han sido suficientes las deportaciones; ahora va por los que han adquirido la nacionalidad estadounidense por nacimiento de padres emigrados ilegales o con estancia temporal.

Paulina Villarreal.- El mal afamado doctor López Gatell, cuyo servilismo hacia López Obrador, lo llevó a pisotear su preparación académica sanitaria durante la pandemia del COVID, fue nombrado como representante de nuestro país ante la Organización Mundial de la Salud, designación justificadamente censurada por la oposición. Se la ganó a pulso.

Alfonso André.– A través de las páginas de Noroeste una joven mujer pide el apoyo social para reunir el dinero para pagar una intervención quirúrgica cerebral, que de no realizarse le puede costar la vida. Desgraciadamente, el Gobierno Federal no ha creado fondos de financiamiento a particulares para atender enfermedades catastróficas.

Antonio Sánchez.- Así como existe un fideicomiso para financiar estudios de posgrado, creado por la Secretaría de Hacienda teniendo como fiduciario al Banco de México, el movimiento de la 4T podría hacer lo mismo para que la gente pueda contar con una fuente de financiamiento para enfrentar los costos económicos de una enfermedad catastrófica.

Carlos Icaza.- De acuerdo a los mensajes del Gobernador Rocha y funcionarios como la secretaria de Turismo, en Sinaloa no pasa nada. Estamos en jauja recibiendo inversiones nacionales y extranjeras y generando cientos de empleos. Según las bocas oficiales estamos en el umbral de la gloria social.

Enrique Bugs González.- Diversos medios de comunicación nos enteraron que, en una comunidad veracruzana, los pobladores, hartos de los abusos de los agentes de Tránsito, invadieron las instalaciones de la dependencia, quemaron dos patrullas y amarraron en postes a dos agentes viales. Cito la nota, por si les sirve de referencia a la corporación local.

Fernando Toussaint.- La sonrisa de la Alcaldesa brilla por todos los rincones del municipio. Lo malo, es que a la par, no se ven obras más allá del barrido y bacheo de calles, nada que trascienda como respaldo al futuro del municipio.

Javier Partida.- Algunos “aurigueros” y “pulmoneros” ya se hacen notar en las madrugadas ruleteando llevando música a todo volumen. Y claro, no puede ser de otra manera, ante la falta de autoridad.

José María Arreola.- Melón y Melames dan clases de ortografía; Melón enseña el uso correcto de las comas y Melames el asterisco.

Juan Jaurena.- “Vecina ando vendiendo tablas.” “¿De qué tipo, vecino?” “Mire, tengo una clavada y otra sin clavar. La sin clavar la tengo a 100 pesos.” “¿Y la clavada?”, “Esa, se la doy gratis, vecinita.”

Julián Bonequi.- Señora distraída en la verdulería: “Señora ¿Le gustan maduros?” “Me gustan jovencitos, que yo los maneje y que lo tengan bien duro.” “¡Señora, los tomates!” “¡Ah, sí!”

Luca Ortega.- Reflexión femenina: “¡Por qué diablos hay ginecólogos si no tienen ni la menor idea de que se siente tener cólicos, menstruar o tener locas las hormonas!”

Patricio Iglesias.- La vaga y el novato. “Ven papá, dale de comer a mi sapo.” “Señorita ¿Usted cree que le voy a creer que tiene un sapo de mascota?”

Rodrigo Barbosa.- ¿De qué murió la liga? De una jalada. Ojo, lavadores a mano.

Tino Contreras. - “¡Ay amiguita! Tu esposo te salió visco. Te mira a ti, pero se lo mete a otra.”

Corte.- “Se pasó de la raya.” Así se vio Claudia con la designación de Gatell como representante de México ante la OMS.