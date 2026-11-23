Portada.- A don Germán Lizárraga Lizárraga por sus 75 años de carrera profesional como músico, compositor y arreglista.

Efeméride.- En la serrana Concordia, Sinaloa, el miércoles 23 de noviembre de 1904, nace quien se convertiría en un ilustre sinaloense, don Clemente Vizcarra Franco.

Curiosidades.- Don Clemente Vizcarra Franco estudió derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Cubrió un breve lapso de tiempo la rectoría de la ahora UAS y en el corto rectorado, impulsó una mejoría importante de la Biblioteca Central. Don Clemente también dejó huella en la poesía y en su ámbito profesional legó dos obras: Filosofía del derecho y Esbozo de la metodología del derecho.

La frase.- “El orgullo engendra al tirano”. Frase atribuida a Sócrates y probada está en la política mexicana, con actores que se creen dioses en el ejercicio de su deber y del manejo de los recursos públicos que se les confían.

Condolencias.- Con afecto a los deudos de Vicky Tirado Almada. Con el mismo aprecio a los dolientes de José Ángel Coronado.

La pregunta.- El gobierno gringo le dicta al nuestro qué sí y qué no. Por ejemplo, le prohibieron mandar petróleo a Cuba y no puede negociar abiertamente con China ¿Y la soberanía que tanto presume doña Claudia?

Rapidines.- Comunidades del municipio de Concordia, Sinaloa.

Agua Caliente de Gárate.– Y doña Claudia se fue a China a un encuentro multinacional y según su programa de trabajo tuvo un encuentro con el mero mero del gigante asiático. Claro, las negociaciones que estableció con la poderosa nación asiática, seguramente se enmarcaron dentro lo que pueden concretar sin que se moleste el gobierno gringo, con todo y la soberanía que tanto presume.

Copala.- Vale recordar que años atrás, Peña Nieto amarró una inversión china que cristalizaría en un moderno tren entre Querétaro y la ahora CDMX. Los gringos vieron con malos ojos dicha inversión y todo quedó en papel.

Chirimoyos.- De acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, por el total de deuda pública, el Gobierno Federal pagará por intereses y agregados financieros 2.6 billones de pesos, derivados de una deuda total de 18.8 billones de pesos. Endeudados hasta el copete.

Chupaderos.- El pago del costo financiero de la deuda pública total de México durante 2027, es más alto que el presupuesto que se destinará al Sector Salud y al de Educación Pública.

La Concepción.- En mediciones internacionales y a ocho años de gobierno de transformación México no levanta. Por ejemplo, en el índice de procuración de justicia, a nivel mundial ocupamos el lugar 125 de 143 países; a nivel Latinoamérica el lugar 28 de 32 naciones; y en el comparativo de países de ingresos medios y altos, el escalón 43 de 44. Mediciones de World Justice Proyect.

La Embocada.- En cuanto a justicia penal estamos en el lugar 139 de 143; ausencia de corrupción, la plaza 135 de 143, con igual índice en justicia civil y en cuanto a orden y seguridad, la posición 132 de 143 naciones. Datos de Forbes ¿Gobierno del cambio?

El Huajote.- Terry Cole, director de la DEA, señaló algo que los mexicanos ya sabemos, en el sentido de que la corrupción alimenta a las bandas criminales. Y esa teta maldita, sin duda, es parte del cuerpo del sistema gubernamental mexicano.

El Verde.- Trump volvió a señalar que México está dominado por la delincuencia narca y de manera coincidente las fuerzas federales le echaron guante a uno de los delincuentes sinaloenses más buscados por los gringos ¡No qué no tronabas pistolita!

Las Iguanas.- Con los repetidos atentados con explosivos, en Mazatlán sufrimos terrorismo, de acuerdo a la acepción de dicho vocablo, que establece la Real Academia Española, con las siguientes definiciones: dominación por el terror, sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror y la tercera definición habla de actos de violencia con fines políticos, de la cual, se agarran las autoridades para no aceptar que en México se sufren actos terroristas.

Los Cerritos.- A más de un mes de que le tronó la bomba a Taddei como titular del INE, la señora continúa gozando de plena libertad y haciendo las maniobras para proteger su patrimonio, tanto el bien habido como el salido de sus triquiñuelas.

Malpica.- Rocha consigue le descongelen las cuentas donde recibe las tres pensiones que percibe, en cambio, Ernesto Ruffo no puede lograr el mismo beneficio. Y luego alegan que su caso no es político.

Mesillas.- “...Mazatlán es seguro para la gente que trabaja, estudia y se prepara...” Esto, según interpreto, en consideración del secretario de seguridad pública de Mazatlán, la gente que pierde la vida o sale herido es que no era gente con un modo honesto de vivir. Vaya criterio el de este policía.

Panuco.- El humanismo mexicano de la 4T, pretende pintarle a los “uaseños” un violín con el aguinaldo ¡Ya ni con Calderón!

Platanar de los Ontiveros.- Piropo: “Buen día muñeca, cómo quisiera que fueras hamburguesa para llenarte con mi mayonesa”.

Potrerillos.- Leído en FB. Mensaje: “Nadie debería tener miedo de salir a la calle, agarrado de la mano de la persona que ama.” Respuesta: “¿Y si mi esposa me ve?”

San Juan de Jacobo.- “Amiga, te mandó saludos Rolando”. “¿Qué Rolando?” “El que te dejó las corvas temblando”.

Santa Catarina.- “Comadre, te mandó saludos Arrieta”. “¿Qué Arrieta?” “El que dice que ya no aprietas”.

Santa Lucía.- Si en un velorio reparten pan de muerto ¿Lo manda el conmemorado?

Tepuxta.- Escuchado en sala de espera de un consultorio. “Señora, que rico perfume el suyo.” “Es Aires del tiempo, 5 mil pesos la onza”. Un rato más, la preguntona suelta un soplado, y la otra exclama: “¡Qué es eso tan asqueroso!” “Es brócoli, 30 pesos el kilo”.

Zavala.- “Tenga cuidado mi niña. Recuerde siempre que cinco minutos de emoción provocan nueve meses de hinchazón.”

Corte.- “El miedo no anda en burro”. En cuanto Trump tronó los dedos, se concretó la captura de “El Chapo” Isidro.