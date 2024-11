Portada.- Al colectivo Sabuesos Guerreras por su noble trabajo de búsqueda de desaparecidos.

Efeméride.- El domingo 11 de noviembre de 1928, en la ciudad de Panamá, nace Carlos Fuentes Macías.

Curiosidades.- Debido a la actividad diplomática de su padre, el laureado escritor Carlos Fuentes, nació en Panamá. Fuentes recibió infinidad de reconocimientos y premios por su obra y su aportación a la literatura. Entre la lista de galardones se encuentra el Premio Mazatlán de Literatura 1972, mismo que rechazó a manera de mostrar su inconformidad con el gobierno sinaloense, por la represión que ejercía sobre el movimiento estudiantil de la UAS.

La frase.- “Quienes alcanzan el poder con demagogia terminan haciéndole pagar al país un precio muy caro.” Palabras del expresidente español, Adolfo Suárez.

Condolencias.- A los deudos de Jorge Rodríguez Pasos.

La pregunta.- Rocha Moya se afana en generar percepción de tranquilidad social. En el intento ¿Cuántos muertos, heridos y desaparecidos se acumularán?

Rapidines.- Títulos de algunos de los libros de Carlos Fuentes.

Agua quemada.- Triste es ver que el éxito de un emprendedor, sin importar el tamaño de su empresa, se convierta en un factor de riesgo para su integridad. Cierto, el clima de violencia es una herencia de los que López Obrador llamó gobiernos conservadores, y al paso del tiempo, de él mismo, ya que no tuvo la capacidad para darle un giro al derecho que tenemos de vivir y desarrollarnos bajo un clima de tranquilidad.

Aura.- La Sheinbaum repugna hablar con los que ella considera representantes del conservadurismo. En cambio, con Trump, este sí, un extremista conservador, se muestra melosa y cordial. No cabe duda, el miedo no anda en burro.

Cambio de piel.- Resulta increíble que el país que se autodenomina como ejemplo de la democracia, de la honradez y la justicia, se designe como Presidente de la República a un personaje que lleva colgadas en su reputación, varias condenas penales firmes.

Cantar de ciegos.- Sucedió lo que tenía que suceder con la llamada reforma judicial, del que saldrán Juzgadores del Bienestar, ya que fue aprobada sin cambiarle una coma y con ello, el Poder Judicial quedará en el estado de “¡A sus órdenes jefe!” ante cualquier ordenanza de la Presidenta o de los liderazgos de la 4T.

Cuentos sobrenaturales.- Si en el Senado contaron con Yunes para sacar adelante la reforma judicial, la 4T dentro de la Corte, contó con su Pérez Dayan para reafirmarla.

Diana o la cazadora solitaria.- Conseguida la reforma judicial, los “morenistas” ahora ya tienen cavadas las tumbas para los órganos autónomos como el INAI. Total control y ejercicio de la supremacía del poder ¿A dónde iremos a parar?

El espejo enterrado.- En el momento de la recordada balacera del Real del Valle y alrededores , el ex alcalde Edgar González se vio bien advirtiendo a los vecinos que no salieran de sus hogares. Hoy, de manera ridícula, el Gobernador RRM critica la atinada medida tomada por Edgar.

El tuerto es rey.- En todo Mazatlán, el equipo asesor de Estrella Palacios no encontró persona capacitada para ejercer el puesto de Tesorero Municipal y optó, o le impusieron, a un señor de nombre Pablo Francisco Bedoya Bañuelos, cuyo antecedente laboral más a la mano, es que se desempeñaba como Director de Inspección y Reglamentos (léase Alcoholes) del gobierno de Rocha.

Gringo Viejo.- Acertada la ratificación de Raúl Rico como director de Cultura. Se toma con beneplácito la designación y más lo celebran conocidos personajes que han vivido, y muy bien, bajo la sombra de Rico González.

La cabeza de la hidra.- Esperemos que en este nuevo período de Raúl al frente de Cultura, encajen programas de iniciación artística y un mayor número de espectáculos en colonias y comunidades rurales. No todo es formar profesionales en las diversas disciplinas artísticas ni concentrar los montajes para deleite de público fifí.

La frontera de cristal.- En su primera semana como Oficial Mayor, Miguel Ángel Arballo Quintero no dio señales de querer aplicar los reglamentos que regulan a los comerciantes ambulantes y semifijos, así como a los establecidos que tienen invadidas calles y banquetas con uno y mil triques. Como quien dice, va que vuela para repetirse la historia del desorden. A nadar de muertito.

La muerte de Artemio Cruz.- Jorge Rodríguez Pasos, llegó al punto final de su agitada vida. Pasos, como era conocido popularmente, lo tuvo todo para convertirse en una influyente figura política, pero su indisciplina y borrachera de poder, lo condujeron a desperdiciar su oportunidad de vida. Descanse en paz.

La región más transparente.- Melón y Melames pusieron negocios, Melón se hizo pobre y Melames bien rico.

La silla del águila.- “¿Por qué suspiras tanto, abuelita ¿te estás acordando del abuelo?” “¡Estas pisando la tripa del oxígeno, muchacho baboso!”

La voluntad y la fortuna.- Un tipo en sesión con su terapeuta. “Doctora, busco a alguien que me acepte como soy; que respete mis horarios y mis espacios; que no me ponga condiciones ni me exija presencia. “ “O sea ¿que básicamente usted quiere seguir soltero?”

Las buenas conciencias.- La cariñosa con el novato. “Muchacho llegó el momento que me destroces la empanada.” “No señorita, no me pida eso. A mí no me gusta desperdiciar la comida.”

Los años con Laura Díaz.- Una chica de 10 entra a la cafetería y un tipo le receta una mirada libidinosa. La nena le reclama: “Me está usted desvistiendo con la mirada”. El lujurioso le responde: “Por algo se empieza.”

Tiempo mexicano.- Llegó el técnico en refrigeración y le dijo al señor de la casa: “Vengo a ver la congeladora’’. El señor se volteó y gritó: “¡Vieja, aquí te hablan!’’.

Todas las familias felices.- Y un día, empecé a hacer lo que se me pegara mi regalada gana y de esa manera, encontré la felicidad.

Corte.- “De que tocan a llover, no hay más que abrir el paraguas.” El huracán Trump amenaza a México y a doña Claudia, no le queda de otra más que prepararse.