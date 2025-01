Portada.- Al maestro Sergio Octavio Valle Espinoza y su incansable lucha social.

Efeméride.- Aleksandra Aćimović Popović, conocida en la farándula como Sasha Montenegro, nació el domingo 20 de enero de 1946, en Bari, Apulia, Italia.

Curiosidades.- Por fines publicitarios, Aleksandra Aćimović Popović, adoptó el nombre de Sasha complementándolo con el Montenegro, nombre del país en el que nacieron sus padres. Sasha fue una estrella del llamado cine de ficheras, al cual, los productores recurrieron por la crisis económica que vivió nuestro país en la década de los 70 y por la falta de subsidio oficial para la producción cinematográfica.

La frase.- “Servirse de un cargo público para enriquecimiento personal resulta no ya inmoral, sino criminal y abominable.” Obra salida del talento de Cicerón, el filósofo romano.

Condolencias.- Para los deudos del periodista Tomás Galindo. Van también para los amigos comunicadores Raúl Brito y Raúl Castañeda, así como para sus respectivas familias.

La pregunta.- ¿Llegaremos al extremo de que Rocha y los suyos, señalen que los frecuentes incendios de negocios se deben a brasas que llegan desde las quemas en Los Ángeles?

Rapidines.- Películas en las que actuó como protagonista, la bella Sasha.

Bellas de noche.- Hoy 20 de enero rinde protesta como Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, un líder de ultraderecha, cuyas decisiones pueden causar serias consecuencias a nuestra economía. Esperemos que sus amenazas solo queden en bravatas de pendenciero.

Blanca Nieves y sus siete amantes.- Irónicamente, el país que se precia de contar con un ejemplar sistema de justicia, será gobernado por un político con sentencia penal firme. Ver para creer.

Con el cuerpo prestado.- La Presidenta Sheinbaum, asegura con todas sus letras, que en los gobiernos de MORENA no tiene cabida la corrupción. Pensé que, por su carácter de científica, la titular del ejecutivo federal, era ajena a la negación de la realidad.

Chile picante.- Y mientras que el desabasto de medicamentos e insumos hospitalarios están a la orden del día en las clínicas y hospitales públicos, la Presidenta anuncia servicio médico en casa para adultos mayores y la próxima apertura de Farmacias del Bienestar. Gobierno de ocurrencias.

El Pájaro con suelas.- Solo en México. Un “nini”, durante un año, recibirá un apoyo mensual de poco más de 8 mil pesos; en cambio, un egresado de medicina, durante su internado formativo, recibe una bicoca de apoyo económico. De no creerse.

Fieras en brama.- Este año, el gobierno estatal le entregará a los partidos políticos un poco más de 180 millones de pesos, a lo cual, se le agregan las mesadas mensuales que los municipios les conceden por cada regidor que coloquen en los cabildos. Del pastel estatal, la mayor tajada la lleva MORENA con poco más de 74 millones y el menos beneficiado será el PT con 13 millones y cacho. No por nada vemos a los líderes expresarse con tanto fervor partidista.

Huevos rancheros.- “Sin maíz no hay país”, es una expresión recurrente del gobierno. El sector turístico lo retoma, diciéndole a las autoridades que, sin paz social, no hay turistas, en respuesta al supuesto empuje que le quiere dar el Gobierno Federal al flujo turístico.

La Corneta de mi general.- Al igual que los de antes, Rocha también tiene su “Rochilandia”, asegurando que las cosas están muy bien en Sinaloa. Que la percepción de violencia la han alentado los medios de comunicación y sus adversarios políticos. Que se lo diga a las familias de los miles de afectados por el azote delincuencial. Bien dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver.

La Taquera picante.- Feliciano Castro, quien cobra como Secretario de Gobierno de Sinaloa, asegura que los restaurantes de franquicia extranjera asentados por años en Culiacán, están cerrando no por la violencia, sino porque sus productos, no están en el gusto del paladar sinaloense. Ahora resulta.

Las Cariñosas.- Como Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Enrique Insunza fue acusado por delitos sexuales. Nunca renunció para que las investigaciones procedentes corrieran por la vía libre. Hoy, el mencionado, le recomienda a Quirino que decline como Embajador de México en España, para que las irregularidades que se le achacan como gobernador, no se vean influenciadas por el cargo que actualmente detenta. Insunza ve la paja en el ojo ajeno.

La Pulquería.- La Alcaldesa Estrella Palacios anuncia que esta semana dará a conocer el elenco artístico del Carnaval y por otro lado, filtraciones en Cultura, sueltan el rumor de que uno de los artistas será Plácido Domingo.

Muñecas de media noche.- “Hola sol.” “¿Por qué me dices Sol si no es mi nombre?” “Porque cada vez que te veo, me calientas.”

Noches de cabaret.- Dos hablantines: “Yo me he acostado con casi todas las mujeres del pueblo. Claro, menos con mi mamá y mi hermana.” “Pues te gano. Yo con todas, incluyéndolas a ellas.”

Pedro Navaja.- Adivinanza: ¿Qué es una cosa que es dura y gorda y está cabezona? ¿La mete cuando la alborotas y no te la quiere sacar?” Es la tortuga, la tortuga, mentes calenturientas.

Piernas cruzadas.- Otro acertijo: Dura te encanta en la boca porque te quita lo caliente, la lengua mueves como loca ¡Ay que rico se siente! Las sacas cuando se aguadó y la boca te embarró ¿Qué es? Si no pensaron en la paleta de hielo, les caería bien visitar al psicólogo.

Solicito marido para engañar.- “Me da unos condones.” “¿Qué talla?” “Pues dice mi mujer que el tamaño no importa.” “¡Ah! Entonces, talla chica.”

Sólo para adúlteros.- “Si hubiera sabido que eras tan pobre, jamás me habría casado contigo.” “Yo no te engañé, querida. Siempre te decía: eres lo único que tengo en la vida.”

Un Sueño de amor.- “Señora ¿dígame una palabra difícil con C?” “¡Callarme!”

Corte.- “Del dicho al hecho hay mucho trecho.” Esperemos que la conseja se cumpla en el caso de las bravatas de Trump en contra de México y los migrantes.