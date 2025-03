DE LA POLITICA A LA FARANDULA, SOLO HAY UN QUIEBRE

Portada.- En memoria de la artista del peinado, Chita Sainz.

Efeméride.- Ángel Camacho Flores, conocido como Ángel Flores, muere el miércoles 31 de marzo de 1926, en Culiacán, Sinaloa.

Curiosidades.- Ángel Flores realizó una brillante carrera militar que lo llevó a participar activamente en conflictos bélicos como las tomas de Mazatlán y Topolobampo. También vio acción en el estado de Sonora y en Hermosillo, fue factor para derrotar a las fuerzas villistas. El general Ángel Flores fue gobernador de Sinaloa en tres ocasiones, la última, en el período 1920-1924, misma que no terminó, ya que en su último año de gobierno contendió contra Plutarco Elías Calles por la Presidencia de la República.

La frase.- “El peor gobierno es a menudo el más moral. Uno compuesto por cínicos es a menudo muy tolerante y humano. Pero cuando los fanáticos están en la cima, la opresión no tiene límites.” Así lo dijo el periodista norteamericano Henry Louis Mencken. Como que lo dicho por el citado, me suena, me suena.

Condolencias.- A los deudos de la apreciada estilista Chita Sáinz.

La pregunta.- ¿De qué sirve el cacaraqueado humanismo mexicano si niños como Morgan ven comprometidas sus vidas por falta de medicamentos en el Seguro Social y en todo el sistema de salud pública?

Rapidines.- Además del general Ángel Flores, Sinaloa ha tenido otros gobernadores de carácter militar. Todos ellos del siglo pasado.

Francisco Cañedo (1907-1909).- Vale recordar que el jueves 31 de marzo de 1864, las tropas mexicanas, al mando del coronel Gaspar Sánchez Ochoa y el capitán Marcial Benítez, derrotaron al ejército francés que tripulaba la fragata La Cordelíere. Ambos personajes, son de los muchos ignorados por la historia mazatleca.

Juan Manuel Banderas Araiza (1911-1911).- El Fuerte 31 de Marzo, fue edificado por órdenes de Porfirio Diaz el año 1892, como un símbolo material de la derrota infligida por el ejército mexicano a los franceses. Pronto, al estilo mazatleco, se le quitó del primer plano para dejarlo como un apéndice de la Casa del Marino. Solo en Mazatlán.

José Rentería (1912-1912).- La niña Dana Sofía queda registrada como una más de las víctimas inocentes que caen como consecuencia de la demencial guerra entre células delincuenciales y la incapacidad de un gobierno atado a las complicidades con los descarriados bajo la consigna de a cualquier costo conservar el poder.

José L Legorreta (1913-1913).- Cuauhtémoc Blanco no solo carga con la acusación del intento de violación que será difícil que le comprueben, sino también, con fuertes señalamientos de corrupción de su gubernatura y ahí sí que pueden encontrarle evidencias contundentes. Ya veremos qué pasa llegado el momento.

Felipe Riveros Pérez (1913-1914).- Rancho Izaguirre, debido a la incapacidad de la Fiscalía de Jalisco y la indolencia del Fiscal General de la República, se encamina a convertirse en una anécdota a manera de burla para el Grupo Guerreros Unidos de Jalisco y para todo México, salvo, claro, para la gente de la 4T.

Alberto T Rasgado (1913-1914).- Presume el sistema los reconocimientos que le hacen agencias gringas a Harfuch por su trabajo policiaco. Vale recordar que, en su momento, García Luna recibió similares halagos y hasta el propio comandante sinaloense Chuy Toño, fue objeto de tributos por parte del FBI.

Manuel Mezta (1916-1917).- Cuanta llamada tiene Claudia con el impredecible Trump, la considera maravillosa, provechosa y más tarda la ejecutiva en colgar que Trump en descalificarnos y ponernos una patada en el trasero.

Ignacio Leanidro Pesqueira Gallego (1917-1917).- El presumido humanismo mexicano que difunden los de la 4T no alcanzó para arropar al niño Morgan quien sufre por la falta de medicamentos que no le suministra el Seguro Social y la falta de los mismos lo coloca en alto riesgo de perder la vida.

Ramón Fuentes Iturbe (1917-1919).- La Alcaldesa Estrella Palacios presume su programa de bacheo de calles, lo cual está bien. Esperemos que pronto nos anuncie un proyecto de reparación de banquetas, las cuales, son verdaderas trampas para los peatones.

Eliseo Quintero Quintero (1919-1919).- En esta ciudad, presumida como destino internacional por los tejedores de fantasías turísticas, el flujo vial está por encima de la seguridad de los caminantes. Semáforos en siga continuo, avenidas tomadas como pistas de carreras, hospitales y centros escolares sin la señalética apropiada de precaución o con puentes elevados para favorecer el tráfico vial.

José Aguilar Barraza (1920-1923).- Vuelvo a repetir, Mazatlán es una chica bonita, coqueta y encantadora, pero mal vestida, desaseada y con un aliento infame.

Macario Gaxiola Urías (1929-1932).- Ejercicio para la lengua traviesa: “El rey de Constantinopla estÁ constantinoplizado. Consta que Constanza, no lo pudo desconstantinoplizar. El desconstantinoplizador que desconstantinoplizare al rey de Constantinopla, buen desconstantinoplizador será.”

Alfredo Delgado Ibarra (1937-1940).- “Me dice mi mujer: regálame algo que me dure todo el año y obediente como soy, le regalé un calendario.” Después de la puntada ya no supe lo que pasó, pero me encuentro en convalecencia por una rajadura de cráneo.

Rodolfo T. Loaiza (1941-1944).- “Oye ¿Nunca te han dicho que tienes las nalgas como el Titanic?” “¿Grandes?” “No, hundidas.”

Pablo Macias Valenzuela (1945-1950).- “Amor ¿Por qué las mujeres en los primeros tiempos de relación son todo dulzura y después, se amargan?” “Bueno, las mujeres somos como los buenos vinos, con el tiempo, mejoramos, el tema es que nos agriamos cuando no nos ponen bien el tapón.” ¡Toma por preguntón!

Gabriel Leyva Velázquez (1957-1962).- Si las mujeres siempre tienen la razón ¿Por qué se equivocan de hombre?

Corte.- “Las circunstancias mandan.” Cierto y hasta ahora, el dominio de la 4T cobija al presunto de uno y mil delitos, Cuauhtémoc Blanco.