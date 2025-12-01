DE LA POLÍTICA A LA FARÁNDULA, SÓLO HAY UN QUIEBRE

Portada.- Al colectivo Periferia Subversiva por su labor humanitaria en favor de comunidades rurales marginadas y migrantes en problemas.

Efeméride.- Se nos vino diciembre y hoy recordamos que el primer día del mes que inicia, pero del año 1879, lunes, por cierto, nació en Mazatlán, Sinaloa, Natalia Chacón Amarillas.

Curiosidades.- Natalia Chacón Amarillas fue esposa del Presidente de México, Plutarco Elías Calles, y en consecuencia, fue Primera Dama de nuestro país de 1924 a 1927, distinguiéndose con tal carácter como la iniciadora de los desayunos escolares. Doña Natalia y doña María de los Dolores Izaguirre Castañares de Ruiz Cortínez, son las únicas mazatlecas que han figurado como primeras damas del país. Aunque ahora se les suma, como primer caballero, don Jesús Tarriba, esposo de la Presidenta de México.

La frase.- “Las sociedades enfermas producen líderes enfermos. Estos líderes se fortalecen en las masas ignorantes.” Atribuida al pensador alemán Erich Fromm y bueno, cualquier parecido con nuestra realidad, no es rebatible.

La pregunta.- ¿Cuántos secretos encierra el ronco pecho de Gertz Manero? ¿Los dejará en sus memorias?

Rapidines.- Nombres de algunas primeras damas de México entre 1829 y 1946.

María Guadalupe Hernández (Vicente Guerrero).- Uno y mil fierros en la lumbre se le están juntando a doña Claudia. Algunos, por cuenta de sus propios colaboradores y otros más, por tener la percepción de que todo va bien, que el pueblo está feliz, feliz.

Isabel López (Valentín Gómez Farías).- Los analistas económicos y financieros auguran que el presente año, México, literalmente no tendrá crecimiento económico, lo cual, entre otras cosas, trae como consecuencia, bajos índices de empleo, inversión pública insuficiente y obvio, bajos ingresos fiscales ¡Ah, pero vamos requeté bien!

Inés García Uscanga (Antonio López de Santa Ana).- Pese a sus blasones académicos Alejandro Gertz Manero, como Fiscal General de la República tuvo un desempeño gris. Pese a la supuesta autonomía de su encargo, fue botado por la Presidenta para enviarlo, a sus 86 cumplidos y aparentemente sin buena salud, como embajador de México ante Alemania, por el único mérito de su apelativo.

María Antonieta Guevara y Muñiz (Nicolas Bravo).- La Suprema Corte del acordeón, ordenó al Congreso de Sonora que modifique la Ley del Registro Civil local, para que los menores de edad tengan el derecho de solicitar se cambie su acta de nacimiento original para que se borre el sexo natal y se inscriba el que los interesados perciban. Sin palabras.

Dolores Tosta Gómez (Antonio López de Santa Ana).- Para repartir las llamadas Becas del Bienestar, las cuales continúan ampliándose, lo que sobra es dinero, aunque sea prestado, pero para subsidiar a los agricultores no hay lana. Y es que el reparto deja votos y lo otro, pues no.

Margarita Masa Parada (Benito Juárez).- Meter a cotizar en bolsa internacional a los granos mexicanos es una soberana babosada, ya que los costos de producción son distintos entre cada país productor, así como los subsidios gubernamentales que reciben los agricultores.

Concepción Lombardo Gil (Miguel Miramón).- El próximo sábado 6 de diciembre, Claudia tendrá su mitin en el Zócalo para celebrar el arribo de la 4T al control del poder en el país y que vamos ¡Re que te bien! Según su percepción. Tengo otros datos.

Delfina Ortega Díaz (Porfirio Díaz).- En Playa del Carmen, doña Claudia aseguró que en el gobierno no hay corrupción; por otro lado, Felipe Calderón aseguró que su gobierno y el de Fox han sido los mejores en el último siglo. Ambas declaraciones dignas de la casa de la risa.

Carmen Romero Rubio (Porfirio Díaz).- En su informe anual, el Gobernador Rocha Moya dijo que no se ha podido lograr la pacificación que exigimos los sinaloenses y no lo logrará, ya que su gobierno, junto con los elementos federales, se hacen mensos ante actividades ilícitas que se cometen a la vista de todos.

Sara Pérez Romero (Francisco I Madero).- El número de desaparecidos brilló por su ausencia en el informe de Rocha. Como quien dice, lo que no se ve, no se cuenta.

Emilia Águila Moya (Victoriano Huerta).- Dicen que se va el futbol profesional de Mazatlán, lo que representa un impacto negativo para la promoción turística del puerto. De confirmarse la versión, a ver qué resulta con el estadio El Encanto.

Virginia Salinas Balmaceda (Venustiano Carranza).- Ridículo resulta que a Culiacán le cuelguen el adjetivo de Capital del Bienestar.

Clara Oriol Ortiz (Adolfo de la Huerta).- “Oiga doña Chabe ¿Que se separó de su marido?” “Hijo ¿Aguantarías tú a una persona renegada, celosa, frígida y controladora?” “La verdad, no.” “Pues él tampoco.”

María Claudia Tapia Monteverde (Álvaro Obregón).- Macho enojado discutiendo con su mujer. “¡Vete a la vrga...!” Avispada, la mujer le responde: “Pues dime con la de quien, pues tengo varias que se me antojan.” ¡Toing!

Carmen García González ( Emilio Portes Gil).- “File ¿Qué te dijo el doctor?” “Pues en la receta dice que me falta Qlo ajeno.” “¡Viejo suato! Déjate de fregaderas, aquí dice colágeno ¡Colágeno!”

Josefina Ortiz y Ortiz (Pascual Ortiz Rubio).- “Lo siento Tarzán, pero hoy no te puedo complacer.” “¿Pero porqué, Jane?” “Porque no me he depilado.” “¡No importa, Jane! Estoy acostumbrado a moverme en la selva.”

Aída Sullivan Coya (Abelardo L. Rodríguez).- “¡Ay, Rosita ¡Cada vez que bailo contigo siento que se me sale el corazón.” “Pues por lo que aprecio, Obdulio, tienes el corazón debajo de la cintura.”

Amalia Solorzano Bravo (Lázaro Cárdenas).- “Las mujeres dicen que soy feo, hasta que ven mi cuenta de bancos.” “Y después ¿Qué dicen?” “Que además de feo y viejo, tronado.”

Soledad Orozco García (Manuel Ávila Camacho).- “Amor, dime algo que me aceleré el corazón.” “Hoy te toca por el chiquirrisquis.”

Corte.- “Aquí, solo mis chicharrones truenan.” Así lo hizo ver Claudia bailoteando sobre la dizque autonomía de la Fiscalía y de la Corte.