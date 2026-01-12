DE LA POLÍTICA A LA FARÁNDULA, SÓLO HAY UN QUIEBRE

Portada.- Va en memoria de la señora Renee Nicole Good, defensora de los inmigrantes sin papeles en EU y asesinada por el Gobierno de Trump.

Efeméride.- El domingo 12 de enero de 1908, nace en Culiacán, Sinaloa, quien con el paso del tiempo se convertiría en una figura internacional de la danza moderna. José Limón.

Curiosidades.- El matrimonio formado por Florencio y Francisca Limón, procrearon 12 hijos, entre ellos, José Arcadio Limón. Debido a la inestabilidad social que prevalecía en la siguiente década de iniciada la Revolución Mexicana, la familia Limón se mudó a terreno estadounidense, residencia en la que se formó y triunfó como danzarín. José Limón, un orgullo sinaloense.

La frase.- “La soberbia hace su propia trampa.” No andaba tan errado el escritor griego, Esopo. Una expresión en la que caben los que, bajo los influjos del poder, enloquecen.

Condolencias.- Para el estimado maestro, José Ángel Pescador Osuna y apreciada familia. Van también para los deudos de Alfonzo Cordero.

La pregunta.- ¿Va en serio la amenaza de Trump de meterse a nuestro país para extraer a cabecillas narcos, incluyendo a políticos ligados a ellos? Es muy bocón el güero, pero más vale no tirarlo a loco.

Rapidines.- Van los nombres de figuras importantes de la danza en México.

Almudena Izquierdo (CDMX).- El caso de Venezuela le cayó como anillo al dedo a Claudia, en virtud de que le robó foco público al descarrilamiento del Tren Interoceánico. Vale recordar que la construcción de la infraestructura ferroviaria estuvo bajo la supervisión gratuita (¿?) de Gonzalo López Beltrán, hijo de ya saben quién.

Amaury Zanete (Jalisco).- De acuerdo a las versiones de Trump, literalmente, la república bolivariana pasó a ser un protectorado tutelado por EU o si ustedes quieren, el estado número 51 del país de las barras y las estrellas.

Claudia Lavista (Francia).- La Presidenta Sheinbaum consideró, de manera correcta, como acción ilegal el secuestro de Maduro. Hoy, pide un proceso jurídico justo para el afectado, cuando la exigencia debería mantenerse en el sentido de liberación. Vaya cambio de rieles.

Dominic Godoy (Tamaulipas).- El diputado federal morenista Armando Corona Arvizu, quien desde su nacimiento ha vivido de la política, lanza una iniciativa para que los cumpleaños de los trabajadores se consideren inhábiles para los festejados, o de pago doble si lo trabajan ¡Más popoles mama!

Elisa Carrillo (Estado de México).- Ahora se dice que el octogenario Alejandro Gertz Manero, ex fiscal general de la República, será enviado a Gran Bretaña y no a Alemania, como embajador de nuestro país. Un premio a la incapacidad.

Esteban Hernández (Jalisco).- Cuando ves que en plena guerra las autoridades otorgan concesiones a los descarriados para que hagan negocios, la esperanza de un acortamiento del conflicto y de un nuevo panorama social, se van a la goma.

Evelia Beristáin (CDMX).- El humanismo mexicano alcanza para regalarle petróleo y combustibles a Cuba, mientras que se le niegan apoyos al sector pesquero de alta mar, el que, por cierto, está en la ruina. Candil de la calle...

Guillermina Bravo (Veracruz).- El Gobierno Federal presume una baja sustancial en el número de crímenes dolosos; a la par, hace lo mismo el de Sinaloa, pero ambos callan ante el número de desapariciones forzadas de personas, que va en crecimiento alarmante. El tema de los desaparecidos poco le importa al gobierno, y para muestra, ahí está el olvido en el que se encuentra el edificio receptor de cadáveres de personas no identificadas.

Guillermo Arriaga (CDMX).- El Gobernador Rocha Moya anuncia la apertura en el solar sinaloense de una unidad de la Universidad Rosario Castellanos, impulsada por el Gobierno Federal. No pueden con el sostenimiento de las existentes y ya presumen otra.

Isaac Hernández (Jalisco).- Con los titulares de Profepa, Semarnat y Planeación Municipal se puede armar un cártel de toreros. Eso sí, los tres, como temerosos ejecutantes que ven su responsabilidad como un burel de peligroso astado. Lástima de sueldos y prestaciones que reciben puntualmente y hasta con copete.

Josefina Lavalle (CDMX).- Poco a poco el Malecón de la Avenida del Mar está siendo ocupado por vendedores ambulantes. Será una de las muchas malas herencias de la Alcaldesa Palacios, entre las cuales, también se incluye el absurdo murete levantado en los alrededores del mercado grande.

María Mayela Marcos Quiroz (Nuevo León).- Aquel hombre era tan flaco, pero tan flaco, que ni dedos gordos tenía.

Martí Gutiérrez Rubí (Jalisco).- Cuando me despierto por la mañana y siento ganas de hacer ejercicio, me regreso a la cama hasta que se me pase. Y es que a mi edad, ya no me sale músculo ¡Me salen hernias!

Quetzalcóatl Flores (Quintana Roo).- “Julio ¿Cuál es el animal que pone los huevos más grandes?” “La verdad, no sé.” “¡La avispa!” “¿La avispa?” “Sí, piénsala un poco y verás.”

Roció Sagaón (CDMX).- Una pregunta: Los veterinarios cuelgan en sus oficinas fotografías de animales, los dentistas, de dentaduras y de niños los pediatras ¿Por qué entonces los ginecólogos y los proctólogos solo exhiben diplomas?

Rosa Reyna Salceda(CDMX).- Cabezón y muy delgado; se pone negro después de haber sido frotado ¿Qué es? El cerillo.

Ruby Gámez (Nuevo León).- No es animal, pero tiene dientes y además, no es ovívoro, pero come huevos ¿Qué es? El cierre del pantalón.

Tamara Arandia (Veracruz).- Me tienes en la boca, me chupas y me pasas de lado a lado y entre más me chupas, más delgado me hago ¿Qué soy? El caramelo.

Víctor Ruíz (CDMX).- ¿Cuál es el pájaro aduanero? El que te abre las petacas.

Corte.- “De lo perdido, lo que aparezca.” En esas está Claudia, ante el secuestro de Maduro. Primero exigía libertad, ahora, se conforma con un trato jurídico justo.