DE LA POLÍTICA A LA FARÁNDULA, SÓLO HAY UN QUIEBRE

Portada.- Al voluntariado del Asilo de Ancianos La Purísima.

Efeméride.- En la colonia Lomas Taurinas, de Tijuana, Baja California, el miércoles 23 de marzo de 1994, a las 17:12 horas del Pacífico, balean a Luis Donaldo Colosio Murrieta. Muere a las 18:55 horas del mismo día.

Curiosidades.- Luis Donaldo Colosio Murrieta, nació en Magdalena de Kino, Sonora, el viernes 10 de febrero de 1950. Hijo de Luis Colosio Fernández y Armida Ofelia Murrieta García. Luis Donaldo fue el mayor de seis hermanos: Martha, Marcela, Víctor, Laura Elena y Claudia. Luis Donaldo se formó como economista en el Tec de Monterrey, donde también obtuvo una Maestría en Desarrollo Rural y Economía Urbana. También recibió formación académica en la Universidad de Pensilvania, EU.

Hechos de Sinaloa.- “Marzo 23. 1898. Banco de Londres y México (Sucursal Mazatlán. Inició operaciones el 23 de marzo de 1898. Su gerente fue Roberto Henderson hasta el 3 de abril de 1907...” (Del compendio Efemérides Sinaloenses, del maestro Luis Antonio García Sepúlveda.)

La frase.- “A balazos de plata y bombas de oro, rindió la plaza el moro.” Refrán aplicable para entender el crecimiento del poderío de los violentos en México.

Condolencias.- A familiares de Luis Felipe Santamaría Lewis. También, para los dolientes de Raúl Armando Hubbard Rentería.

La pregunta.- ¿Con Colosio como Presidente, estaríamos hablando de otro México?

Rapidines.- Pequeño listado de personajes nacidos en Magdalena de Kino, Sonora.

Alicia Arellano Tapia (Política).- Se celebró un año más de la Expropiación Petrolera; el oleoso recurso que se dice es de los mexicanos, pero que no ha generado bienestar general, sino al contrario, se ha convertido en un pesado pasivo para las finanzas nacionales y en fuente del oro negro de la corrupción para riqueza de unos cuantos.

Carlos Plank (Militar).- Con cabeza fría y sin importarle agregar gastos al tema electoral, la Presidenta Sheinbaum insiste en realizar el proceso de revocación de mandato. Para su jueguito político, se le olvida la austeridad de la que tanto habla.

Claudia Pavlovich Arellano (Política).- No puede haber gobierno rico con pueblo pobre, destacan los de Morena. Tampoco se vale tener gobierno dispendioso con acarreos para mítines, con pueblo tronado.

Emilio Kosterlitzky (Militar).- Ayudemos al pueblo hermano de Cuba. Se vale, pero también, la misma bondad debe mostrársele, por ejemplo, a los desplazados de sus pueblos, por los violentos y también, cabe reprocharle a Cuba su gobernanza dictatorial y represora.

Eusebio Francisco Kino (Misionero católico).- Organizaciones sindicales como la CNTE son parte de los costosos pasivos que nos heredó la gestión gubernamental de los que ahora nos dicen que ellos si saben gobernar. Por supuesto, me refiero a los del PRI.

Faustino Armendáriz Jiménez (Sacerdote).– Quirino Ordaz Coppel afianza su puesto como embajador de México en España, al tejer fino para que el monarca español, tenga un acercamiento con nuestro país.

Guillermo Hopkins Gámez.– Los “pulmoneros” se quejan de la baja de turistas. Agrego, que también pagan las consecuencias de sus cobros abusivos.

Horacio Sobarzo Díaz (Político).– Como defensores ciudadanos, alcanzaron el respeto de la sociedad, pero en cuanto probaron las mieles del poder, se convirtieron en políticos nefastos. Es el caso de Almendra Negrete y Tere Guerra.

Ignacio Leal Pesqueira (Político).– El PRI nacional presentó para Sinaloa a Paloma Sánchez y a Mario Zamora como posibles candidatos para la futura contienda por la gubernatura. Como que se ve flaca la caballada del tricolor.

Ismael Alonso Mercado Andrews (Escritor).- Por cierto, como legisladora pluri, Paloma presumió no ocupar del voto popular y tiene razón, llegó a ser legisladora por lo que usted guste y mande, menos por méritos como líder social.

Luis Colosio Fernández (Político).- El romance entre Rocha Moya y Madueña ya derivó en que el nombre del primero, se impuso a una unidad de la escuela de medicina. En una de esas, le erigirán un monumento.

Luis Urías (Pelotero).- La construcción del polideportivo de la Juárez que, según esto, llevará el nombre del boxeador Marco “Green” Verde, se encuentra en el abandono y en sentido contrario, la Presidenta Palacios Domínguez anuncia el proyecto de otro espacio similar en Pradera Dorada. Sí, igualito que los de antes.

María Viola Corella Manzanilla (Política).- “¿Y cómo va su problema de insomnio?” “igual.” “Se te nota, tienes una cara de sueño que no puedes con ella. Y seguirás así, mientras vayas a la cama junto con tus problemas.” “No puedo dejarlos, a mi mujer no le gusta dormir sola.”

Miguel Latz (Empresario).- “¡Me dijiste que tenías 30 años y medio!” “De ninguna manera te engañé. 30 y medio que son 15, dan los 45 que tengo. No es mi culpa de que seas lenta en aritmética.”

Pablo Franco Rosas (Líder social).- “Señorita ¿Tiene viagra para mujeres o algo parecido?” “No señor, pero justo frente a la farmacia hay una joyería y al lado un cajero automático.”

Ramón Urías (Pelotero).- “Mamá ¿Qué es eso que me cuelga entre las piernas?” “Un penecito, hijo.” “¿Y lo de mi hermano?” “Un pene.” “¿Y lo de mi papá?” “Eso es una pena, hijo. Una pena.”

Rómulo Molina Romero (Músico).- “Lo siento hija, no puedes estar en la iglesia sin sostén.” “Padre, tengo el derecho divino. “Y el izquierdo también hija mía, pero no puedes.”

Sergio “Kaliman” Robles (Pelotero).- “Viejo ¿Tú crees que Dios me hizo fea?” “No vieja, Dios no hace personas feas.” “¡Ay, ¡qué lindo!” “Para mí que te hizo el diablo.”

Teodoro Enrique Pino Miranda (Sacerdote).- “Si la lengua no entra, mete el dedo... Lo importante es no dejar yogur en el vasito.”

Corte.- “Candil de la calle.” El humanismo mexicano de Andrés Manuel alcanza a Cuba, pero no fue suficiente para apoyar a plenitud al sector salud del país.