DE LA POLÍTICA A LA FARÁNDULA, SÓLO HAY UN QUIEBRE

Portada.- En honor del voluntariado de la Asociación de Padres y Compadres IAP.

Efeméride.- En la ahora CDMX, el sábado 25 de mayo de 1963 ocurre el nacimiento de Adela Micha Zaga.

Curiosidades.- Adela Micha es una de las periodistas más importantes de México y dentro de su larga carrera profesional, también se destaca que fue imagen de la marca de productos de belleza Cicatricure, así como de Bodegas Aurrera. También cuenta con un Honoris Causa otorgado por la Universidad Autónoma Popular de Veracruz.

La frase.- “La corrupción es peor que la prostitución. Esta última puede poner en peligro la moral de un individuo, la primera invariablemente pone en peligro la moral de todo el país.” Perla dejada por el escritor austriaco, Karl Kraus. Y mal haríamos en ignorarla.

Hechos de Sinaloa.- 25-05-1998 “El H. Congreso del Estado de Sinaloa, en sesión solemne, inscribió el nombre del historiador Don Héctor R. Olea con letras de oro sobre el Muro de Honor del recinto legislativo...” (Del compendio Efemérides Sinaloenses, del maestro Luis Antonio García Sepúlveda.)

Condolencias.- Para los amigos Javier Arcadia y Fito Domínguez, extendidas a sus respectivas familias. Con el mismo afecto, para los dolientes de Luis Felipe Cevallos y Julio Andrade.

La pregunta.- No hay pruebas, insiste la Presidenta; se dice honrado y vertical, presume de ser un abogado brillante. Entonces ¿Por qué Enrique Inzunza no asume su papel de senador?

Rapidines.- Comunicadores y periodistas con apellidos poco comunes.

Anna Sacco (Locutora).- ¿Por qué juzgar a una persona por hechos cometidos hace más de 30 años?” Fue lo que dijo la señora Sheinbaum en defensa de Raúl Castro ante las acusaciones que le hace Trump. Y mientras tanto, ella le mete bronca a Hernán Cortés. Vaya, vaya con la científica.

Antonio Caño (Periodista).- Podrán decir misa Sheinbaum y su equipo, pero el complicarles a los paisanos del norte la realización de remesas a sus familias, por nuevas medidas de Trump, es una consecuencia, entre otras, de la protección que la Presidenta le está dando a la banda de los 10 sinaloenses.

Argemino Barro (Periodista).- La ola de inconformidades de la gente de campo, de los jubilados afectados por el abusivo de recortes de pensiones y las interminables pataletas de los seudoprofes de la CNTE, amenaza con estropear la fiesta del mundial. Ya veremos qué pasa.

Arsenio Escolar (Periodista).- Dijo doña Claudia que la UIF es autónoma y que por ello ignora si a los hijos de Rocha Moya le congelaron las cuentas. Lo dicho por la Presidenta, en todos los sentidos, es una desvergonzada mentira.

Blanca Garza (Conductora de TV).- La gente de la 4T, encabezada por el autor de la llamada reforma judicial, Arturo Zaldivar, ya no haya cómo tapar el hoyo que le abrieron al Poder Judicial, con el propósito de convertirlo en un apéndice del Poder Ejecutivo.

Felipe Mellizo Cuadrado (Periodista).- Rocha y su gente irán ante la FGR como testigos ¿De qué?

Fernando Buen Abad (Comunicador).- ¿Le explicará Rocha a la FGR en qué consistió el arreglo con los descarriados para poder gobernar a Sinaloa? Como candidato él mismo refirió a tal arreglo.

Fidelia Brindis Camacho (Periodista).- La senadora Imelda Castro, en abierta campaña aspirando a llevarse la candidatura por la gubernatura, usa la siguiente leyenda: #ESIMELDA. Por su desvergonzado derroche de dinero le quedaría mejor: $ESIMELDA.

Harry Caray (Locutor).- Negro panorama nos pinta a los jubilados de la UAS, ya que el humanismo mexicano de la 4T insiste en eliminar el pago de nuestras jubilaciones.

Horacio Besson (Periodista).- La 4T, representada por la actual Presidenta Claudia Sheinbaum, no tiene el menor de los respetos por los derechos ganados por los trabajadores. Y del no respeto a tal derecho y brincar al no respeto a la pertenencia privada solo hay un paso.

Joan Grillo (Periodista).- Al gobierno estatal no le basta con el escándalo de Rocha y acompañantes; ahora, el legislativo local, apéndice del defenestrado gobernador, busca por todos los medios, aprobar la llamada ley tapadera, con la que se procura que ni el gobierno estatal ni los municipales y organismos paraestatales, rindan cuentas a la ciudadanía que les solicite información acerca de sus actos.

Laura Mesonero (Periodista).- Las autoridades estatales y municipales presumen realizar acciones enfocadas al logro de la paz social, pero, por otro lado, incentivan la impunidad al no aplicar de manera estricta leyes y sus reglamentos, conducta generadora de violencia.

Merlin Delcid (Periodista).- Grupo de doñas chismeando sobre los maridos. Y le lanzan pregunta a Prisciliana: “Oye Prisci ¿Y qué nos cuentas de tu marido?” “Pues ese cabrón me resultó una combinación de Judas y Pedro.” “¡Explícate!” “A mí, me engañó, y a la otra, la negó.”

Pablo Motos (Conductor TV) .- “Amigo, échese un trago con nosotros.” “Con lo que tengo, no puedo. Gracias.” “¡Ah caray! Se le ve sano ¿Qué tiene?” “Una esposa tóxica.”

Pedro Beltrán Espantoso (Periodista).- “Hola amiga.” “¿Cómo está tu novio?” “Ya no es mi novio.” “¡Te felicito amiga! Tiene cara de tarado.” “Ahora es mi esposo.”

Pedro María Piqueras (Periodista).- Dice un viejano: “Durante mis primeros 25 años de casado, intenté ser fiel y no pude. 25 años después traté de ser infiel y tampoco pude.”

Pepe Cerezo Gilarranz (Periodista).- “Adán, tu misión en la Tierra será trabajar, cuidar tu casa, conseguir alimentos y estar pendiente de tu mujer.” “¿Y la misión de ella?” “Estar jodiendo para que hagas lo que te corresponde.”

Querido Moheno (Periodista).- “Somos lo que comemos.” “¡Ah caray! ¿Quiere decir que tú te comiste a un baboso?”

Ramón Criado Margaretto (Periodista).- “Antonino, hoy es nuestro aniversario de bodas ¿Qué hacemos?” “Guardar un minuto de silencio.”

Corte.- “Se muerde la lengua.” Sí, doña Claudia al defender a Raúl Castro por hechos de hace tres décadas, mientras que le sigue echando bulla a los conquistadores españoles.