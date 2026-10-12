DE LA POLÍTICA A LA FARÁNDULA, SÓLO HAY UN QUIEBRE

Portada.- Al maestro Arturo Cundapí Ramos, por sus 65 años de servicio docente.

Efeméride.- En el mero Mazatlán, el sábado 12 de octubre de 1940, nace el pintor Armando Nava.

Curiosidades.- Como pintor, el mazatleco Armando Nava alcanzó notoriedad nacional e internacional como retratista y paisajista. Acerca de su obra, el poeta tabasqueño, Carlos Pellicer, expresó: “es un retratista verdaderamente notable. Su conocimiento de oficio, su dibujo, le hacen un trabajador de verdadera consideración”.

La frase.- “La honestidad suele generar menos ganancias que la mentira”. De la cosecha del filósofo griego Platón, la cual nos pinta a la mayoría de la embustera clase política mexicana.

Condolencias.- Van para los dolientes de José Vallejo Carrillo. Con afecto a los deudos de Lino Suarez Méndez.

La pregunta.- ¿Exhibiciones mediáticas, las protestas en contra del Sector Salud hechas por usuarios y trabajadores del mismo? Vaya insensibilidad y negación de la impresentable morenista, Rocío Nahle.

Rapidines.- En Sinaloa, también han nacido pintores notables como Armando Nava. Van los nombres de algunos de ellos.

Álvaro Blancarte (Culiacán).- El apuro del gobierno morenista para obligarnos a realizar pagos obligatorios con instrumentos bancarios de nuestros consumos de gasolina y casetas de peaje, tiene encantado a los bancos. Se les hace agua la boca con las millonadas de intereses que se meterán a la bolsa.

Amadeo Cervántes López (Guamúchil).- El Gobierno Federal se ha metido a legislar en el Impuesto Predial y pretenden, entre otras cosas, que se cobre dicho gravamen sobre el valor comercial de las propiedades. Todo un robo.

Antonio López Sáenz (Mazatlán).- La cantaleta de la defensa de la soberanía es diaria de parte de la Presidenta Sheinbaum y a la par, estiman los estudiosos, que el 30 por ciento del territorio nacional está dominando por los violentos, entidades en las cuales, los crímenes, el cobro de piso, las desapariciones, las extorsiones y otras plagas, son el pan de cada día ¿Defensa de la soberanía? Ja, ja, ja.

Arturo Moyers Villena (Los Mochis).- Otro caso que ilustra que la defensa de la soberanía es puro cuento, es el hecho de que algunas agrupaciones civiles asumen la facultad de emplacar carros, tal y como si fueran autoridades viales.

Edgardo Coghlan (Los Mochis).- Y la corrupción continúa brotando en el gobierno morenista. La propia Secretaría Anticorrupción del gobierno, denunció un fraude de 592 millones de pesos en el reparto de becas escolares, vía alteración del padrón de beneficiarios ¿Y el pañuelito blanco del patriarca?

Eduardo Sánchez Encinas (Los Mochis).- La juez en retiro del sistema judicial federal, Martha Magaña López, ha sido requerida por el Tribunal de Disciplina Judicial, para que exponga los motivos que la llevaron a conceder la suspensión temporal de la reforma judicial impulsada por López Obrador, teniendo como quejosa a la Secretaría de Gobernación. Como quien dice, un aviso para los juzgadores que se opongan a las iniciativas del Ejecutivo Federal. O se alinean o se alinean.

Elaine Kemp (Mazatlán).- Ya se habla de apoyar económicamente a los “palaperos” que han resultado afectados por el fuerte oleaje del mar. Si lo van a hacer, deberían condicionar la ayuda a que los afectados ajusten sus construcciones a la normatividad existente para el uso de la zona federal.

Ernesto Ríos Rocha (Mocorito).- Y el segundo informe de la administración, que no gobierno, de la Alcaldesa mazatleca, fue un bla, bla, bla, bla, bla, bla.

Flor Camacho (Culiacán).- Mario Zamora es la mejor carta de los “prianistas” en la contienda del 2027 por la gubernatura de Sinaloa. Tiene posibilidades, sobre todo, si los morenistas no pactan con los descarriados ¿Aguantarán la tentación?

Lenin Márquez (Guamúchil).- La nota roja nos hizo saber, o por lo menos a este escribidor, que existe una invasión llamada Renato Palacios Velarde en honor al papá de la Alcaldesa mazatleca. Vaya oportunismo de los líderes de este nuevo asentamiento, que seguramente, dado el honor, pronto contará con todos los servicios públicos.

Liliana Molins (Mazatlán).- Corre la versión de que Fernando Pucheta pretende reconquistar la alcaldía con el apoyo del Verde. Será verdad, será mentira, pero si se concreta, le dará sabor al caldo.

Magnolia Rivera (Mazatlán).- Lamentable el caso de los derrumbes que está sufriendo el malecón mazatleco. Mala planeación de la obra en la parte nueva, falta de supervisión y mantenimiento, y de paso, una larga racha de oleaje le está dando en la torre a la principal avenida turística del puerto.

Martha Beatríz Romero (Culiacán).- “¿Qué nombre le pondrás a tu hijo”? “Lunes Tormentoso”. “¡Pero eso no es un nombre!” “¿Y Plácido Domingo lo es?”

Miguel Aguayo (Mazatlán).- Hay que tomarnos una cerveza y festejar que estamos vivos, más vale una Corona bien fría en vida, que 20 coronas de muerto.

Miguel Ángel Ojeda (Culiacán).- “Amiga, anoche mi marido me folló como un animal”. “¡A mí, me da igual!” “Disculpa si te molesta que te cuente mis intimidades”. “Creo que no me has entendido.”

Oscar Fajardo (Los Mochis).- Según yo, estoy en la flor de mi vida y al bajar unas escaleras, unos chavos me dijeron: “Con cuidado don, no se vaya a caer”. Me dolió el alma, la rodilla izquierda y la ciática.

Roberto Pérez Rubio “Pito Pérez” “(Mazatlán). “Cuando eres pobre, las mujeres dicen: ese maldito me fue infiel, pero cuando eres rico, dicen: esa perra me quiere quitar a mi marido.”

Sandra Irene Robles (Culiacán).- Melón y Melames robaron una juguetería. Melón robó una pelota y Melames el peluche.

Yuri Zataráin (Mazatlán).- Si te gusta grande, grueso, colorado, calientito y con venas...No le busques más ¡Mi corazón es tuyo!

Corte.- “Si sabes cribar, no te engañarán”. Más que aplicable ante el alud de pretendientes que suspiran por llegar a ocupar la alcaldía mazatleca.