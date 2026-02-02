DE LA POLÍTICA A LA FARÁNDULA, SÓLO HAY UN QUIEBRE

PPortada.- En memoria de mi amigo Roberto Osuna Amézquita.

Efeméride.- Lunes 2 de febrero de 1852, en Aguascalientes, Aguascalientes, conocida como la ciudad de la gente buena, llega a este mundo José Guadalupe Posadas Aguilar.

Curiosidades.- Guadalupe Posadas contrajo matrimonio con María Jesús Vela, con la que procreó un hijo a quien impusieron el nombre de Sabino, el cual falleció a los 17 años de edad. Guadalupe Posadas. Se inició como litógrafo en su ciudad natal y ahí mismo empezó su carrera de caricaturista crítico en el periódico local, El Jicote. En 1910, Posadas creó la Calavera Garbancera, mejor conocida como La Catrina.

La frase.- “La democracia reconoce el derecho a discrepar, así como el deber de resolver las diferencias pacíficamente. Los gobiernos autoritarios ven las críticas a sus acciones y doctrinas como un desafío a combatir.” Palabras de la activista birmana, Aung San Suu Kyi, que no entiende del todo Claudia Sheinbaum y mucho menos, D. Trump.

Condolencias.- Van para los dolientes de Sergio Escutia Monroy, Jorge Alberto Reyes Dominguez y Roberto Osuna Amézquita. Vaya también mi afecto hasta Culiacán, para Aaron Irizar y familia.

La pregunta.- ¿El caso de los diputados baleados se agregará a la lista de impunidad que se carga el Gobierno de Rocha?

Rapidines.- Algunas obras, entre grabados y caricaturas, de José Guadalupe Posadas.

Calavera federal.- El ataque criminal a los diputados de MC, Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda y Sergio Torres Félix, constituye todo un reto abierto a las autoridades sinaloenses y una descarada burla a las corporaciones de seguridad de todos los niveles.

Calaveras los buenos valedores.- El pleno del Congreso local se ha mantenido tibio ante el criminal atentado en contra de los diputados Elizabeth y Sergio Torres ¿Acaso será que su titiritero del tercer piso no les dio luz verde?

Calavera los fifís.- El actuar abusivo de los agentes del ICE me hacen recordar a los policías judiciales de décadas pasadas. Claro, quedan varios herederos de aquellos salvajes, pero creo que ya son menos.

Calavera palatera.- El abierto ambiente de violencia que priva en Sinaloa, especialmente en el centro del estado, dan al traste con el sueño de quinceañera de la secretaria de Turismo, de traer a la entidad turismo europeo y si a eso le agregas el deplorable estado físico de la considerada joya de la corona, que es Mazatlán, tantito peor.

Calavera poncianista.- Los ministros se compraron camionetas de lujo y la Presidenta Claudia, los justificó. Luego los ministros, declinaron utilizarlas, haciendo caso omiso a la bendición presidencial. Y no es que tengamos una Corte independiente, sino que simplemente, su centro de mando está en el sureste.

Calavera tortillera.- Trump le da piña a Claudia durante sus conferencias telefónicas, pero en cuanto acaban las llamadas, el norteamericano le receta amenazas. La más reciente va en el sentido de que si México le sigue proveyendo petróleo a Cuba, nos aplicará costosos aranceles.

Don Quijote.- De nada sirve que se declaren sitios protegidos por su naturaleza, si a la hora de que salen a relucir las billeteras, con la cintura en la mano, las autoridades como Semarnat, los gobiernos estatales y los ayuntamientos encuentran la manera de romper la protección y le dan entrada al cemento que entierra el patrimonio natural.

El crimen de la Bejarano.- Al igual que los de antes, los de la 4T son expertos en señalar a chivos expiatorios que pagan los eventos que dañan al interés público. Ahí está el caso multimillonario del huachicol fiscal del que se responsabiliza a dos mandos intermedios de la Marina, y en el caso del reciente descarrilamiento ferroviario a dos o tres ferrocarrileros. No son iguales, pero como se parecen.

El cura Hidalgo.- La periodista de investigación Sheila Arías se ha distinguido por sus trabajos de fondo respecto al quehacer gubernamental, lo cual, le ha acarreado consecuencias de amenazas que ponen en riesgo su integridad. Va nuestra solidaridad con la compañera Sheila, quien, sin cortapisas, ha asumido los riesgos que implica el periodismo de denuncia, en un país como el nuestro.

El jarabe en ultratumba.- Los dirigentes del MC están proponiendo que la edad mínima para participar en los procesos electorales, sea de 16 años. No cabe duda de que, ante el fracaso, los partidos, procuran abrir nuevas vetas de votos que les permitan sostener el redituable negocio.

El petatero.- A pocos días del Carnaval, los tibios “bolcheviques” no dan señales de vida para señalar con índice de fuego al futuro personaje del mal humor. Esperemos que no nos salgan con sus sentencias marca “evenflo”.

Fusilamiento de Clodomiro Cota.- Y el Gobierno Municipal empieza a amenazar a las familias mazatlecas que hacen su apartado de banqueta para disfrutar el desfile carnavalero ¡Ah, pero eso sí! Los de billete pueden ocupar largos tramos de banqueta ¡Billete manda sobre la sobada frase de primero los pobres!

Gran mole de calaveras.- “¿Qué hace un ginecólogo sordo para atender a su paciente?” “Le lee los labios.”

Helena, la mujer conquistadora.- “¿Tú sabes cómo se les dice a las palomas que vienen de Costa Rica?” “¿Cómo?” “Palomas ticas.”

La calavera oaxaqueña.- “Señor, le dejo mi automóvil para cambio de aceite.” Muy bien ¿Qué lubricante usa?” “Vaselina, aceite de almendras, saliva.” Disculpe, señora, me refiero al auto.” “¡Ay, perdón!”

La suicida.- “¿Sabes cuál es la diferencia entre un refrigerador y un “chicaspiolas?” “Ni idea.” “En que el refri no se pedorrea cuando le sacas la carne.”

Las plagas que amenazan a México.- A una mujer se le enamora haciéndola reír, pero si lo hace cuando te ve desnudo...No es buena señal.

Los lagartijos.- No es lo mismo echarle leche a las Zucaritas, que aventarte leche en tu carita.

Panteón de calaveras.- Decía mi abuelo, cuando el palo entra sin hacer fuerza, es porque ya llovió mucho en esa tierra.

Corte.- “Le pusieron las peras a veinticinco.” Fue lo que le hizo Trump a Claudia por aquello de los envíos de petróleo a Cuba.