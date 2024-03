La colusión partidista opositora a Morena dice que es urgente ganar la mayoría legislativa. Y lo es, pero ¿con la planilla de candidatos que presentan, de la que se salvan dos o tres nombres, en verdad pretenden lograrlo?

Portada._ Al voluntariado de la Cruz Roja.

Efeméride._ En Nogales, Sonora, el viernes 4 de marzo de 1977, nace Ana Gabriela Guevara Espinoza.

La frase._ Ambrose Bierce: “Política, sustantivo: es un conflicto de intereses disfrazado de una guerra de principios. El gestionar asuntos públicos para beneficio propio”.

Curiosidades._ Según ficha de Wikipedia, la carrera deportiva de Ana Gabriela Guevara, en grado de alto rendimiento inició el año 1996 para concluir el año 2007. Irónicamente, finiquitó su brillante carrera deportiva, a principios del año 2008 por conflictos con Mariano Lara, en ese entonces presidente de la Federación Mexicana de Atletismo, a quien acusó de malos manejos de recursos e incapacidad directiva. Justo lo que le está sucediendo con varios distinguidos atletas mexicanos.

Rapidines._ Algunas deportistas mexicanas que han llegado a las competencias internacionales dentro de sus especialidades.

Aída Román (Arquera)._ Andrés Manuel nos heredará su Fobaproa, con el sostenimiento de la operación del Tren Maya, el aeropuerto Santa Cecilia, Mexicana de Aviación y Dos Bocas.

Antonieta Gaxiola (Ciclista)._ Uno de los reconocimientos de propios y extraños a la gestión de Andrés Manuel ha sido la disciplina fiscal, evitando caer, hasta el ejercicio 2023, en el déficit presupuestal. Sin embargo, el tabasqueño es campeón del autogol y en el último tramo de su administración no evitó incurrir en lo que tanto criticó a sus antecesores, el contratar nueva deuda para completar el gasto del presente año.

Belem Guerrero (Ciclista)._ Avanza en el Senado, la aprobación de 30 días de aguinaldo. Bien para la economía de los trabajadores, pero mala noticia para las pequeñas y medianas empresas, que son el grueso del empresariado mexicano.

Daniela Gaxiola (Ciclista)._ Preocupa el número de atentados que están ocurriendo en algunos estados del País en contra de ciudadanos que han sido anotados por sus partidos políticos como aspirantes a cargos de elección popular. Varios de ellos han sido asesinados, lo cual, exige que el gobierno tome cartas en el asunto, tomando decisiones enérgicas para ponerle un alto a tan preocupante situación.

Enriqueta Basilio (Corredora)._ Fresnillo, Zacatecas, está considerado el municipio más violento del País e irónicamente, su Alcalde, Saúl Monreal Ávila, fue premiado por Morena, su partido, con una candidatura para Senador. Sin palabras.

Esmeralda Falcón (Boxeadora)._ Ofrecimiento de becas, disminución de edad para recibirlas y hasta un nuevo esquema de pensiones, son ofertadas por las candidatas a la Presidencia de la República. Lo malo es que no dicen de donde saldrá el dinero para cumplir con lo ofertado.

Gabriela Rodríguez (Tiro deportivo)._ La desconocida candidata al Senado, Paloma Sánchez, propuesta por el batidillo PRIPAN y arrimados, bajo la bandera del PRI promete dar a los jóvenes de entre 18 y 24 años, tres remesas de 40 mil pesos cada una, en tres momentos diferentes, a manera de capital semilla para cada etapa de la chavalada. ¡Vaya manera de tratar de conseguir simpatías!

Iridia Salazar (Taekwondoina)._ Por decreto de Ken Salazar, Sinaloa vive en paz. Lo dicho por el Embajador de Estados Unidos fue ratificado por el Gobernador Rocha Moya, literalmente diciendo que gozamos de una paz celestial, de tal suerte que, en la tierra de la banda, la gente sólo muere por causas naturales o por accidentes viales.

Joana Jiménez (Nadadora)._ Finalmente, la joven Estrella Palacios fue ratificada como candidata a la Alcaldía mazatleca. Una propuesta fresca y mujer inteligente, sin duda, pero que sólo estará atenida a la marca Morena para conseguir el triunfo.

Lorena Ochoa (Golf)._ Las mitos y mitotes sobre el número de visitantes al Carnaval mazatleco, ahora es extendido hasta un millón y medio por un funcionario de Cultura. Hasta parecen políticos en campaña. Claro, algunos de ellos, como el declarante, tratan de ligar otro trienio para conseguir, a través del acumulado de años de servicios discontinuos, una jugosa pensión.

Lupita González (Marchista)._ Algunos turisteros promueven a Celia Jáuregui para que vuelva a encabezar la Secretaría de Turismo.

María del Rosario Espinoza (Taekwondoína)._ Plática de dos amigas casi octogenarias. “Te cuento que Jorge Mario me dijo que me preparara, pues hoy se tomará dos viagras, ¿qué hago?”. “Pues, ponle una mano en el corazón y otra en el paquete, para que sientas que se le para primero”.

María Teresa Ramírez (Nadadora)._ “Amiguita, ¿y qué tal con tu nuevo novio?”. “Nada bien, comadrita. Me resultó como la cerveza cero”. “¡Explícate!”. “Sí, mucha espuma, pero sin ningún efecto mareador”.

Nuria Diosdado (Nadadora)._ “Fíjate que noto rara a mi mujer. Como que ya no quiere nada conmigo”. “No seas menso. Si esa mujer está a tu lado, es porque te quiere. Porque guapo no eres; dinero, no tienes, y lo baboso se te nota de aquí al cerro Colorado”.

Paola Espinoza (Clavadista)._ Inicialmente, el Día de la Mujer fue creado el 6 de marzo, pero las mujeres demoraron dos días en arreglarse para el evento, por lo cual, cambió para el 8 de marzo... El día de los hombres también fue planeado, pero como de costumbre ellos olvidaron la fecha.

Pilar Roldan (Esgrimista)._ “Jugar al doctor es cosa de niños, ¿qué te parece si vamos a mi departamento y jugamos al ginecólogo?”.

Soraya Jiménez (Halterofilia)._ “Si me vas a estar contestando OK, mejor me voy a decirle cosas bonitas al perro. Al menos él, mueve la cola y me lame la mano”.

Yareli Salazar (Ciclista)._ Hoy tengo más fe que un gordo tomando té verde para adelgazar.

Corte._ “Prometer hasta meter, y una vez metido, vaya al diablo lo ofrecido”. En esa línea andan los aspirantes a conseguir un triunfo electoral. Todos... todos.