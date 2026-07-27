DE LA POLíTICA A LA FARáNDULA, SóLO HAY UN QUIEBRE

Portada.- Para el voluntariado de Manos Amigas por la Discapacidad IAP.

Efeméride.- En Los Mochis, Sinaloa, el viernes 27 de julio de 1979, llega a este mundo Jorge Armando Arce Armenta, conocido como El Travieso.

Curiosidades.- Jorge El Travieso Arce, obtuvo cinco títulos mundiales en distintas categorías boxísticas. El popular boxeador consiguió 65 victorias, contra ocho derrotas y dos empates. El 4 de octubre del 2014 realiza su última pelea profesional, siendo derrotado por Jhonny González

La frase.- “Los criminales ganan más que los políticos, por eso unirse a los primeros es una gran tentación para los segundos.” De Joe Barcala, escritor mexicano. Toda una razón del por qué el gobierno terminó infiltrado por la delincuencia organizada.

Hechos de Sinaloa.- 27-07-1885: “Heraclio Bernal se subleva contra el gobierno del gral. Porfirio Díaz y lanza un manifiesto en La Rastra”. (Del compendio Efemérides Sinaloenses del maestro Luis Antonio García Sepúlveda).

Condolencias.- Para el estimado Sergio Peña Chavira y familia.

La pregunta.- La soberanía es hacer valer el imperio de la ley. Señora Claudia ¿Usted piensa que los sinaloenses creemos en su mítica defensa de la soberanía?

Rapidines.- Categorías del boxeo en el Consejo Mundial de Boxeo, de acuerdo al peso de los boxeadores.

Paja (47.6 kg.).- Algunos personajes sinaloenses que compiten para llevarse la gubernatura de Morena para la próxima jornada electoral y que para ello dejaron una representación popular que les llegó por influencias y no por activismo social, presumen amplia experiencia en el sector público. De risa.

Minimosca (48.9 kg).- Respecto a los aludidos en el corte anterior, también resulta increíble y huele a untada de mano, que algunos avezados columnistas les echen porras y les atribuyan cualidades que solo el ojo interesado les ve. Pero bueno, cada quien sabe lo que se come.

Mosca (50.8 kg.).- El gobierno de México felicitó a Daniel Ortega y esposa, dictadores de Nicaragua, por el triunfo de la revolución nicaragüense que depuso a otro dictador, Anastasio Somoza. A la referida felicitación, solo le faltó que agregaran beneplácito por la eliminación de los procesos electorales en Nicaragua, dictado por Ortega.

Súper mosca (52.1 kg.).- Dicen que el asunto de Ruffo Appel no es político, pero días antes de que se le dictara la vinculación a proceso, la Presidenta Sheinbaum lo señaló como culpable de las acusaciones que se le imputan. Como quien dice, le estableció línea a la instancia ministerial.

Gallo (53.5 kg.).- De ser culpable Ruffo Appel de contrabando y evasión fiscal, en la cadena para cometer dichos ilícitos, indudablemente hay involucramiento de autoridades aduanales y fiscales. A ver qué día salen a flote.

Súper Gallo (55.3 kg.).- Se nos vino el mundo encima y hoy, el látigo de la violencia nos azota. Tuvieron dos años las autoridades para armar un blindaje que nos evitara los tragos amargos que hoy vivimos. Pero como siempre, el oficialismo responde de manera reactiva y no reflexiva y hoy, con mayor presencia militar pretenden contener la embestida de los descarriados. Una medida que ha demostrado ser un fracaso.

Pluma (57.1 kg.).- Las campañas de MORENA en Sinaloa destilan simulación, hipocresía y opacidad financiera. Y a la par de la verborrea triunfalista de estos personajes, la violencia nos golpea a todos los sinaloenses.

Súper Pluma (58.9 kg.).- Para este verano de 2026, Río de Janeiro, Brasil, estimó la llegada de 2.6 millones de turistas. Durante este verano, en Sinaloa, según las autoridades estatales, recibiremos 2.8 millones de turistas. O sea, que estamos a la par de uno de los destinos vacacionales más visitados del mundo. Para sacar cuentas alegres, nos pintamos solos.

Ligero (61.2 kg.).- Bajo un gobierno que se dice humanista y de izquierda, los trabajadores de la UAS, y en general los jubilados de organismos federales, respecto a la certidumbre de nuestras mesadas, estamos bajo el principio de “un día a la vez” ¡Ya ni con Calderón!

Súper Ligero (63.5 kg.).- La semana pasada, la que ejerce como Alcaldesa, en ausencia de la que irresponsablemente dejó el puesto, pidió a los turistas que se porten bien y que no hagan escándalos en horas de la madrugada ¿Será acaso que la señora no sabe que los ruidosos son los “pulmoneros” y “aurigueros” o los vecinos irresponsables que se amanecen con música a todo volumen?

Welter (66.5 kg.).- Y siguen llegando refuerzos oficiales armados para resguardar la seguridad en Mazatlán y a la par, crecen los hechos de alto impacto. Sin duda, los violentos les ganan el jalón.

Súper Welter (69.8 kg.).- “Muñeca, te sobran unos kilitos”. “Ya lo sé, como también me consta que a ti te faltan unos cuantos centímetros” ¡Toing!

Medio (72.5 kg.).- “Cuniberto, con mucha pena te quiero confesar algo. Ayer me dieron por detrás en el coche.” “¿Y llamaste a tránsito?” “No me has entendido.”

Súper medio (76.2 kg.).- La vaga y el ingenuo. “Muñeco, quiero que me regales esa cosita que te cuelga.” “¡Eso sí que no, señorita! “Esa cadenita me la regaló mi madrina.”

Semi completo (79.3 kg.).- “Hoy no, querido. Me duele la cabeza.” “Entonces te daré lo que necesitas. Traigo la cabecita espolvoreada de aspirina.”

Crucero (90.8 kg.).- “Gorda, di queso.” “Queso.” “Te la llego hasta el pescuezo.” “¡Órale! Pues ahora tú, di pepita.” “Pepita.” “¿Hasta el pescuezo? ¡Ni en sueños! Porque la tienes chiquita” ¡Tómala!

Bridger (hasta 101 kg).- “¡Ay, Elodia! Cada vez que bailo contigo, siento que se me sale el corazón.” “Pues, por lo que siento, Martiniano, tienes el corazón muy debajo de tu cuerpo.”

Pesado (mínimo 101 kg.).- Me acaba de llegar el recibo de la luz y creo que me están cobrando la luz de la esperanza, la luz divina y hasta la luz al final del túnel ¡No chinguen!

Corte.- “Si vez las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar.” Las fuerzas de seguridad no le hicieron caso a la conseja y los mazatlecos estamos pagando las consecuencias.