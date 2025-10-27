DE LA POLÍTICA A LA FARÁNDULA, SÓLO HAY UN QUIEBRE

Portada.- A los miembros del colectivo Tochtli.

Efeméride.- Garanhuns, Pernambuco, Brasil, el sábado 27 de octubre de 1945, fue la cuna de nacimiento de Luiz Inácio Lula da Silva.

Curiosidades.- Lula da Silva, obrero metalúrgico, ha sido Presidente de Brasil en tres ocasiones. La actual finaliza el año 2026 y en sus planes está el de volverse a presentar en las urnas buscando un cuarto mandato. Ha tenido tres matrimonios; dos de ellos terminaron en viudez. Sus biógrafos le agregan un periodo de tres años de unión libre. Su actual esposa, lleva el nombre de Rosángela da Silva.

La frase.- “Existe algo peor que un político corrupto. Es un ciudadano que lo defienda. La corrupción se alimenta del fanatismo del pueblo.” Frase atribuida a Sócrates, el sabio griego. Y su contenido, es indiscutible. Lo estamos viendo.

Condolencias.- A los familiares de doña Manoly Sandoval.

La pregunta.- ¿Cuántas desapariciones forzadas de personas se ocupan para que el hecho cause alarma en el gobierno?

Rapidines.- Van los nombres de algunos ilustres brasileiros.

Ayrton Senna da Silva (Piloto).- Hace 50 años, días antes del 24 de octubre, cantábamos que saldríamos bien librados de la temporada de ciclones, pero el día citado, “Olivia” se abalanzó sobre nosotros, con terrible fuerza. El “Olivia” es un huracán que ha quedado en la memoria de los que lo vivimos.

Caetano Veloso (Cantante).- No le falta razón a Trump cuando asegura que en México cogobierna el crimen organizado. Una simple prueba de ello, es el control que los descarriados ejercen sobre la fuerza productiva.

Cora Coralina (Poeta).- El asesinato del productor limonero de Michoacán, Bernardo Bravo, es otro hecho que le da la razón a Trump sobre el dominio de los violentos en México. Ante el crimen, Sheinbaum solo atinó el decir: lo sentimos mucho y se hará justicia.

Chico Buarque (Músico).- A propósito de la desaparición de la maestra Anllela y su posterior asesinato, resalto fragmento de un reclamo del colectivo Orquídeas Moradas: “Nos las mató un sistema que protege agresores, un Estado que filtra información, unos medios que lucraron con su nombre y una sociedad que se permitió juzgarla sin conocerla.”

Dilma Rousseff (Política).- Y mientras que la Presidenta Sheinbaum tildó de insensibles a los del PAN por la celebración de su relanzamiento, reprochándoles una falta de respeto para las víctimas de las inundaciones en varios estados, sus diputados federales armaron un bailongo en uno de los salones de su sede legislativa, al ritmo de la Sonora Santanera.

Edson “Pelé” Arantes do Nascimento (Futbolista).- Se maneja una iniciativa legislativa con la que se pretende que los candidatos a representaciones populares, a la hora de su registro, presenten su constancia fiscal. A lo cual, agrego que a la obligación pretendida se le sume la carta de cumplimiento fiscal y que dichas obligaciones sean aplicables a todos los funcionarios públicos.

Elis Regina (Cantante).- Al carrusel de patrullas de diversas corporaciones que desfilan por el malecón, se le unieron más de una decena de los llamados “Harfuchts” de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección ciudadana. Puro rondín estéril que ni a los borrachines asusta.

Getulio Vargas (Político).- En los cambios de la Dirección de Cultura, lo malo es que salió Raúl Rico, cuyo magnífico trabajo es indiscutible, pero lo bueno, es que el relevo recayó en Óscar García, cuya experiencia en la producción carnavalera y en la operación ejecutiva, está más que probada.

Joao Gilberto (Cantante).- Se espera que la trayectoria académica de Óscar García y su inclinación por la formación de sociedad, le dé importancia al impulso de la iniciación artística y que rompa moldes para que los grandes eventos traspasen los muros del Ángela Peralta y el perímetro de la Machado.

Joaquim José da Silva Xavier (Héroe nacional).- De risa resultó el anuncio del Gobernador para informarnos que el negocio Terraza Valentino´s será cateado. Esto, después de más de tres semanas de la desaparición de un joven duranguense dentro de dichas instalaciones y sin haber ordenado oportunamente el aseguramiento de las mismas.

José Bonifacio de Andrada e Silva (Político).- “El Pity” Velarde iba en caballo de hacienda hacia la candidatura por la alcaldía mazatleca en la contienda del 2027, pero se le vino el mundo encima con la presunta desaparición de un joven, dentro de uno de sus muchos negocios expendedores de bebidas alcohólicas.

Joaquín María Machado de Assis (Escritor).- Un mal chiste resulta el nombramiento de Feliciano Castro, como Secretario de Economía del Gobierno del Estado.

Juscelino Kubitschek (Arquitecto).- Y ella me dijo: “Me encanta verte desnudo.” “¿Por qué?” Le pregunté yo, gratamente sorprendido.” “Porque me gusta admirar las pequeñas cosas de la vida.” “No sé si ponerme contento o deprimirme.”

Manuel Bandeira (Poeta).- “¡Diga!” “Soy Eugenio, el de la lámpara.” “¡Que suerte! Quiero ser 20 años más joven y un nuevo marido, pero que sea exitoso.” “Señora, soy Eugenio, el que arregla lámparas ¡Cálmese!”

Oscar Niemeyer (Arquitecto).- El médico tenía sus manos puestas en las ingles de la hermosa chica. Mosqueada, la chica le pregunta: “¿Está usted seguro, doctor, de que ahí es donde se debe tomar el pulso?”.

Paulo Coelho de Souza (Escritor).- “Amiga ¿Te puedo dar un abrazo de jaula?” ¿Y cómo es?” El tipo la abraza fuertemente por la espalda y le dice: “Así, pero con el pajarito adentro.”

Roberto Carlos (Cantautor).- No seré bueno en matemáticas, pero sé que 500 gramos es la mitad de un kilo y que un ¼ es donde quiero estar contigo.

Rui Barbosa (Jurista).- Mujer en consulta psicológica “Doctor, siento un continuo deseo sexual. ¿Qué puedo hacer para que se me apague?” El psicólogo le contesta: “Cásese”.

Tarsila para Amaral (Pintora).- “El tamaño no importa y el dinero no hace la felicidad.” Autor desconocido, pobre y pito corto.

Corte.- “Dónde menos se espera salta la liebre.” De ello, da cuenta “El Pity” Velarde.