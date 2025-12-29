DE LA POLÍTICA A LA FARÁNDULA, SÓLO HAY UN QUIEBRE

Portada.- En memoria de don Octavio Rivera Farber.

Efeméride.- En Iguala de la Independencia, Guerrero, el martes 29 de diciembre de 1925 vio la primera luz, Guillermo Soberón Acevedo.

Curiosidades.- Guillermo Soberón Acevedo fue un ilustre médico científico, que llegó a ocupar la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, durante el período 1973 a 1981 y Secretario de Salud de México en el sexenio comandado por Miguel de la Madrid. El doctor Soberón recibió cuatro distinciones de Honoris Causa otorgadas por universidades extranjeras, además de múltiples premios nacionales.

La frase.- “El amor al prójimo no conoce límites ideológicos ni confesionales.” Frase de Martin Niemöller, pastor luterano de origen alemán, la cual, bien le haría a Claudia seguirla, por la reconstrucción social del país.

Condolencias.- Van con aprecio para los dolientes del maestro Gabino Covarrubias y de otro personaje notable, don Octavio Rivera Farber. Igual, para el estimado José Luis Olguín.

La pregunta.- ¿Por qué Mazatlán sigue aguantando cabezas obtusas que le dan vida a construcciones absurdas como la levantada en pleno centro de la ciudad?

Rapidines.- Nombres de médicos con apellidos curiosos o si usted quiere, poco comunes.

Ángel de la Rubia.- Desde pocos días antes, desde el fondo de nuestro ser roguemos, que el 2026, pese a los nubarrones que lo acompañan, en cuanto a lo económico y a los indomables violentos, tengamos la fortaleza para enfrentarlos con optimismo, de tal suerte, que agradezcamos los buenos momentos y apechuguemos con dignidad los golpes que el destino nos depare ¡Feliz año nuevo y gracias por acompañarme en este espacio!

Antonio Escribano.- La absurda construcción levantada en los alrededores del mercado grande, invadiendo la banqueta, es muestra clara de que a la autoridad le importa un pito la comodidad y seguridad de los peatones.

Denis Lacayo Leñero.- Económicamente, Mexicana de Aviación continúa en números rojos. Este año, se estima que perderá 2,000 millones de pesos; por supuesto, a cuenta del Presupuesto de Egresos de la Federación. Uno de los grandes malos negocios que nos heredó Andrés Manuel.

Fany Carolina Cajero.- En cuanto a su aplicación, la llamada Ley Silla nació sin precisiones, lo cual, representa una redituable oportunidad de negocio para los malos inspectores de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, los cuales se cotizan muy alto en cuanto al monto de las mordidas.

Francisco Villano.- A lo largo del año que está por fenecer, personajes conocidos de la 4T dieron al traste con el principio de austeridad republicana que intentó imponer a su gente, Andrés Manuel López Obrador, exhibiendo riqueza y ostentación de la misma; vaya, ni siquiera sus hijos le hicieron caso al dictado de papá.

Germán Peces Barba.- La eventual invasión de Venezuela ordenada por Trump, acarrearía vientos de desastre para toda Latinoamérica, de tal suerte que los malos pronósticos para la economía mexicana, serían de terribles para arriba.

José Manuel Felices Lago.- Las Fuerzas Armadas y de seguridad pública concentran miles de elementos en Sinaloa, sin embargo, su efectividad no se ve. Y para muestra un botón, ahí tenemos el caso de Escuinapa, en cuyo territorio, los descarriados hacen lo que se les pega la gana.

José Manuel Viudes .- Y el Gobernador Rubén Rocha no podía dejar ir el 2025 sin agregar un punto más a sus “rochadas”, al asegurar que la hoguera violenta que atosiga a Escuinapa, es un bachecito en el combate por rescatar la tranquilidad ciudadana. Mucha caradura la de este hombre.

Joseph Varón.- La secretaria de Turismo de Sinaloa, ve con lentes equipados de potentes filtros el futuro de la actividad turística del puerto mazatleco, al asegurar que el próximo año, será maravilloso para el negocio turístico.

José Ignacio Garrote.- La Alcaldesa Palacios alega que el desorden de las palapas que se encuentran sobre la playa, no es tema de su responsabilidad. En cierta parte tiene razón, pero a la vez, muestra ignorancia, ya que los permisos de construcción los expide la autoridad municipal.

José Manuel Cenizo.- El árbol de Navidad colocado sobre la llamada explanada de las letras, es un anuncio espectacular disfrazado, montado por la Coca Cola, pese a que en el artículo 85 del reglamento municipal de construcción, está estrictamente prohibido la colocación de dichas estructuras sobre el malecón. En el citado numeral se dice: “...se prohíbe colocar anuncios espectaculares en las vías turísticas y panorámicas con frente al mar...” Pero dijera aquél: “No me vengan con que la ley...”

Juan Manuel Garrote Díaz .- Y el Alcalde excéntrico de Elota, sigue dando de qué hablar con su estilo de vida y sus desplantes exhibicionistas, valiéndole un pito las apreturas que viven sus gobernados. Ahora, el Richard Millán, mandó saludos a su comunidad, desde una ciudad nevada estadounidense.

Leonardo Matos Berrido.- “¡Ay mujer! Te cuento que mi marido es como una lavadora vieja a la hora de la cama. Hace mucho ruido, se mueve a lo tonto, y al final, tira el agua antes de tiempo.”

Luis Cabezudo Molleda .- El número seis ¿fue inventado en un dos por tres?

Marco Aurelio Espero.- “Oiga doctor ¿Es cierto que con un susto puedo quedar embarazada?” “Pues depende quien se lo meta, señorita.”

Miguel Ángel Ceñal Vallines.- San Valentín ¿Es una clase de samba lenta?

Pedro Literas .- “Primer acto, Nicandro está esperando a que llueva; segundo acto, Nicandro sigue esperando a que llueva; tercer acto, Nicandro sigue esperando a que llueva ¿Cómo se llamó la obra?” A Nicandro, le gusta ver gotas de lluvia.”

Ramón Charco Torra.- Pontificaba una mujer, lo siguiente: “Todos los hombres son como las almohadas. Con el tiempo y el uso se ablandan.”

Víctor Pera Gálvez.- “Ando agüitado. Mi novia ha subido mucho de peso.” “¿Cómo lo sabes?” “Porque ya le queda la ropa de mi esposa.”

Corte.- “La esperanza es lo último que se pierde.” Pensemos en un 2026 favorecedor.