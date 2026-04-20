DE LA POLÍTICA A LA FARÁNDULA, SÓLO HAY UN QUIEBRE

Portada.- En memoria de la poeta Ana Belén López.

Efeméride.- Sábado 20 de abril de 1889, en Braunau am Inn, Alta Austria, nace Adolfo Hitler Pöls.

Curiosidades.- Los padres de Adolfo Hitler, fueron Alois Hitler, agente aduanal y Klara Pöls. De dicho matrimonio tuvo cinco hermanos: Gustav, Ida, Otto, Edmund y Paula. De parte de su padre, tuvo dos medios hermanos; Alois y Angela. Su vocación primera fue la pintura y las circunstancias de la vida lo llevaron por otros caminos y lo convirtieron en uno de los peores dictadores asesinos de la historia de la humanidad.

La frase.- “La ambición de poder es una mala hierba que solo crece en el solar abandonado de una mente vacía.” Palabras de Ayn Rand, filósofa y escritora rusa, mismas que describen muy bien a la clase política mexicana dominante.

Hechos de Sinaloa.- 20-04-188. “El Congreso del Estado mediante la ley No. 49 del 20 de abril de 1881. Autoriza al Gobernador Mariano Martínez de Castro, para que integre una comisión de límites que determine con precisión la línea divisoria entre Sinaloa, Durango y Chihuahua.” (Del compendio Efemérides Sinaloenses, del maestro Luis Antonio García Sepúlveda.)

Condolencias.- Para los deudos del apreciado Jorge Arceo. Con la misma estima, también van para la familia de Ana Belén López.

La pregunta.- Si la irretroactividad de las leyes y la progresividad de los derechos de los gobernados le importaron un pito al gobierno en el caso de las pensiones ya otorgadas ¿Qué destino le depara a la propiedad privada?

Rapidines.- Va lista de 19 colaboradores de Hitler; sus cómplices asesinos en el genocidio que cobró la vida de millones de inocentes.

Adolf Eichmann.- La Presidenta Sheinbaum pone el grito en el cielo por un posible incremento al precio de la tortilla, pero nada dice acerca del aumento en las tarifas de la CFE que impactan en el precio del vital alimento y de otros aumentos en insumos de las tortillerías como es el gas, el mantenimiento de la maquinaria, costo del papel de envolver, así como el costo social de la nómina.

Albert Speer.- Golpe al bolsillo representa el incremento en las tarifas por hacer uso de las mal llamadas autopistas; costo que también le pega a los precios de los productos de la canasta básica.

Alfred Rosenberg.- Entre los políticos de MORENA, el tema del nepotismo es tan solo un argumento discursivo, ya que la realidad, por ejemplo, nos ilustra que un retoño de Noroña, tan pronto entró a las filas de la CFE, le fue asignado un sueldo mensual de poco más de 100 mil pesos.

Arthur Liebehenschel.- Otro de los que dicen ser diferentes a los del pasado reciente. El fuego amigo ha ventilado que un hijo de Ebrard se hospedó durante un semestre en la residencia que ocupa la embajada mexicana en Londres. Ebrard no ve nada de malo que su muchacho haya utilizado recursos públicos ¿Qué tal con los diferentes?

Baldur Von Schirach.- Al disfrazarse de Cristo, sin lugar a dudas, Trump llegó al nivel máximo de su loca prepotencia. Esperemos que el electorado gringo cristiano, en el momento oportuno, le pase cuchillo a su popularidad y a su eventual aspiración de reelegirse.

Ernst Röhm.- En un mar de mentiras y echada de culpas, los del gobierno, incluyendo a la Presidenta Sheinbaum, intentaron hundir la verdad sobre la fuga de combustible en el Golfo de México. Finalmente, la veracidad se impuso y PEMEX tuvo que asumir su responsabilidad ¡Qué poca!

Franz von Papen.- Entró en vigor la medida que pone tope a las pensiones que pueden recibir los trabajadores que prestan sus servicios dentro del ámbito del Poder Ejecutivo, con trascendencia en los gobiernos estatales. Se les da palo a los abusos, cierto, pero también, constituye una invasión a los derechos ganados de las personas a las que se les aplicará la medida de forma retroactiva.

Fritz Todt. - Y si con la mano en la cintura la Presidenta Sheinbaum arrebata derechos ganados a pensionados, cualquier rato, se le puede ocurrir otra cosa que ponga en peligro algunos otros temas que conforman la propiedad privada.

Hermann Goering.- Según la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy, la fiscalía a su cargo no fabrica culpables. Que venga y se los diga a los familiares y a la comunidad deportiva en la que se mueven los profes Dago y Temo, injustamente detenidos y procesados.

José Mengele.- Hablemos bien del puerto, piden algunos empresarios del sector turístico para recuperar la confianza en el destino. Tienen razón, pero a la par de las alabanzas hay que exigirle al gobierno, una estrategia de seguridad efectiva y que se le ponga un alto al desorden que priva en el municipio mazatleco. Como que ya es tiempo de que dejen el papel de porristas que han jugado.

Joseph Goebbels.- Y las niñerías siguen guiando el rumbo del municipio.

Konstantin von Neurath.- “¿Ir a tú departamento? ¡Estás loco! Quiero que sepas que soy una mujer muy seria.” “¿Y quién te dijo que te invito para que me hagas reir?”

Lutz Graf.- ¿Tú sabes porqué Melón y Melames compraron sillas? Porque Melón siempre estaba sentado y Melames el que siempre está parado.

Martin Bormann.- “Mire mi niña, si usted quiere comer rico, practique la dieta de la mermelada.” “¿Y en qué consiste?” “Usted dígale al galán: llévame a comer y te entrego la empanada.”

Rudolf Höss.- Piropo de chica aventada: “No soy Pablo ni Neruda pero ya me imagino el tamaño de la venuda.”

Reinhard Heydrich.- Si el alcohol destruye familias ¿Por qué la “caguama” es familiar?

Theodor Eicke.- Unas amigas se encuentran después de varios años: “Amiga ¿Cómo te ha ido en tu vida matrimonial?” “Te cuento que en la cama mi marido es como un volcán.” “¡Ah caray! Fogoso el hombre.” “¡Qué va! Es como un volcán porque solo entra en actividad de vez en cuando.”

Wilhelm Frick.- “Y no chille. Usted como las machas. Si el cangrejo cambió de hoyo, usted como las iguanas ¡Cambie de palo!”

Corte.- “Las mentiras son como globos; al final siempre revientan.” Así le pasó a Claudia con el tema de la negada fuga de PEMEX.