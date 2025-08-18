DE LA POLÍTICA A LA FARÁNDULA, SÓLO HAY UN QUIEBRE

Portada.- A Julio Preciado, por su iniciativa de homenajear a grandes músicos de banda regional.

Efeméride.- En Carolina, Puerto Rico, el 18 de agosto de 1934, nace Roberto Enrique Clemente Walker, conocido en el beisbol como Roberto Clemente.

La frase.- “Cuando tienes la oportunidad de mejorar cualquier situación, y no lo haces, estás malgastando tu tiempo en la Tierra.” Dicho por Roberto Clemente y que se acopla muy bien a los vividores de la política y del sistema de gobierno.

Curiosidades.- Roberto Clemente fue un jugador de beisbol extraordinario, así lo hacen constar las estadísticas registradas de sus 17 años de carrera, siempre con el equipo de Pittsburg. Pero además de su calidad deportiva, también dejó constancia de su calidad humana, de tal suerte, que llevan su nombre estadios, calles y escuelas. Clemente murió un 31 de diciembre de 1972, cuando viajaba vía aérea hacia Managua, Nicaragua, llevando un cargamento de ayuda para los damnificados de un poderoso terremoto que afectó al país centroamericano.

Condolencias.- Muy sentidas para los descendientes de: Doña Yolanda Mercado de Lizárraga, Doña Elva Salas de Rose y para los deudos de la tía Layito. Van también para Isaac Aranguré y familia.

La pregunta.- Para mantener su estancia en España ¿Doña Beatriz de López Obrador trabajará en la embajada de México o con qué ojos divina tuerta?

Alexander Canario.- Y mientras que la Presidenta Sheinbaum se desgañita hablando de la soberanía nacional, el Presidente Trump presume ante el mundo, que el gobierno mexicano, hace lo que él ordena. Punto.

Abraham Josué Toro.- Según diversas fuentes, doña Beatriz Gutiérrez Müller de López Obrador asentará sus reales en Madrid, para estar al pendiente de su hijo Jesús, quien estudiará su licenciatura en una institución madrileña. O sea que le hizo el feo a las universidades públicas mexicanas, incluyendo a la Universidad del Bienestar Benito Juárez ¡Qué cosas¡

Alex Cora.- Leí un meme que dice algo verdadero respecto a la situación de la oposición política de MORENA: “Por lo pronto, la oposición no alcanza ni para espantar a un burro de una milpa. Así que prepárense para ver lo que sigue.” Una verdad, de a kilo en los tres ámbitos de gobierno.

Cade Gotta.- A nivel nacional, durante el mes de julio del año que corre, se registró un promedio diario de 40 personas desaparecidas, cifra que se incrementa con las denuncias que no se levantan por diversas causas de los familiares de los afectados. Increíble.

Ceddanne Rafaela.- La otrora parte empastada del parque Ciudades Hermanas, a lo largo de la cual la chiquillería puede corretear, sábados y domingos, sirve para fines comerciales, con lo cual, se le arrebata a la chamacada el derecho legítimo de contar con un espacio de esparcimiento.

Clayton Rapada.- El gobierno estatal ve como una oportunidad laboral internacional la oferta de trabajo de una línea gringa de cruceros, y por ello, se han dado a la tarea de promocionar dicha oferta laboral. Vaya miopía.

Daniel Moskos.- JUMAPAM se encuentra atrapada por la deficiente e insuficiente red de drenaje, por el sindicalismo y por la falta de talento de sus directivos para gestionar dichas fallas, así como de compromiso para cumplir su misión.

Emmanuel Clase.- No solo el cuerpo de agua aledaño a lo que fue el Bosque de la Ciudad se encuentra en el abandono; también el inventario verde de dicho espacio se encuentra en total decadencia.

Emmanuel Acta.- Siguen corriendo millones para auxilio del tráfico vial mientras que los espacios para la comodidad y la seguridad de los peatones, siguen en el olvido.

Félix Paton.- Mienten las autoridades municipales al asegurar que la descarga de aguas a la altura de la Universidad de Occidente, es líquido no contaminante. Mienten, porque la laguna de donde provienen, recibe descargas de aguas negras.

Frank Corridon.- La ignorancia y la terquedad de las autoridades estatales y municipales, con la complicidad de la SEMARNAT, van por una nueva tala de mangle, dizque para aminorar las inundaciones en los asentamientos habitacionales que invadieron lo que antes fueron humedales ¡Testarudos!

Jared Karros.- Otra perla del doctor en educación venido a Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya: “Yo sé que los que se inundan son la gente pobre, entonces la gente pobre puede reponer las cosas con poquito y si le apoyas con poquito resuelve.” Con ello, inicio la sección de chistoretes.

Junior Caminero.- Naces, creces, te pones de novio. Ella te dice: “Por favor, nunca cambies.” Te casas y ella te dice: “¡A ver si cambias, ya eres un hombre casado! Madura, por Dios.” Coges otra actitud y ella te echa en cara, que ya no eres el mismo, que has cambiado y que probablemente ya no la quieres. Por fin, Dios se apiada de ti y mueres.

Kirby Yates.- Cinco razones por las que se puede enojar una mujer: Por todo, por nada, porque sí, porque no y por si acaso.

Mark Vientos.- “Vamos a ver niños. Les preguntaré que parte de mi cuerpo les gusta y les diré a qué se dedicaran cuando sean grandes. María ¿Qué te gusta de mí? Su pelo, maestra. Muy bien María, serás peinadora. Conchita ¿Qué te gusta de mí?” Sus dientes maestra, serás dentista. Pepito es tu turno.” “Profesora, ya descubrí que seré lechero cuando sea grande.” No le entendí.

Miguel Ángel Sanó.- Asedio de un picaron a una “fitness”: “Dígame usted ¿Cómo le hago para tener ese cuerpecito?” “Con ejercicio y dieta.” “Creo que no me estás entendiendo.”

Rommer Cuadrado.- El doctor le dice al paciente: “¿Hace usted deporte?”. Y el paciente responde: “¿Cuenta el sexo como deporte?”. “Sí”. “Entonces, no”.

Triston Casas.- ¿Por qué la mujer no puede ser electricista? Porque tarda nueve meses en dar a luz.

Vimael Machín.- “Oye viejo ¿Te gusta mi personalidad?” “¿Cuál de las siete?”

Corte.- “El animal es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra.” Dedicado a las autoridades que talan el manglar para combatir inundaciones.