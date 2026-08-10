DE LA POLÍTICA A LA FARÁNDULA, SÓLO HAY UN QUIEBRE

Portada.- A los productivos 99 años de don Nacho Millán, toda una institución musical en nuestro estado y en el noroeste del país.

Efeméride.- En la ciudad alemana de Fráncfort, nació Heinrich Nestle, el miércoles 10 de agosto de 1814.

Curiosidades.- El apellido Nestle significa “pequeño nido de pájaro” y justo de ahí surge el logotipo que llevan los productos del conglomerado Nestle fundado en 1866, mismo que en la actualidad genera poco más de 270 mil empleos directos a nivel mundial. El primer producto inventado por Heinrich Nestle fue un alimento infantil a base de leche, azúcar y harina de trigo.

La frase.- “La ambición de poder es una mala hierba que solo crece en el solar abandonado de una mente vacía. Así lo dijo la escritora rusa, Ayn Rand. Y justo es el grave problema de México, dominado por políticos que buscan el poder por el poder.

Hechos de Sinaloa.- 10-08-1962 “El Lic. Francisco Verdugo Fálquez patriarca de las letras sinaloenses, decano de la Barra de Abogados de Culiacán, Jurista, Catedrático y Orador, murió el 10 de agosto de 1962...” (Del compendio Efemérides Sinaloenses del maestro Luis Antonio García Sepúlveda).

La pregunta.- Procura cámaras y micrófonos el delegado de SEMARNAT, Rigoberto Ocampo ¿Estará procurando posicionarse como corcholata para alguna candidatura?

Rapidines.- Listado de leches de origen animal bebibles para el ser humano, así como algunos lácteos producidos por Nestle.

Alce.- Las consultoras Energy2100 y Cifra2, encuentran que los reportes de producción petrolera de PEMEX no cuadran con lo que reflejan los registros contables de la empresa nacional. La diferencia es de miles de barriles de petróleo lo que representa millonarias pérdidas económicas. Ya veremos que dice doña Claudia.

Alpaca.- La tentación siempre vence a la gente en el poder y en ese sentido, el infaltable en los resbalones, Mario Delgado, secretario de Educación Pública, no tuvo el menor empacho en decir que las becas escolares son otorgadas por la Presidenta Claudia Sheinbaum. Poquito le faltó para asegurar que salen del bolsillo presidencial.

Bisonte.- Además de que la no reprobación y acumulación de faltas ya no serán factores para la promoción de grado escolar en el sistema básico, por determinación de la SEP, ahora, se quita el honor de ganarse un lugar dentro de las escoltas de bandera, a los alumnos que se distingan por su buen rendimiento escolar.

Búfala.- Tiene razón Manuel Clouthier cuando acusa de blandengues a los liderazgos empresariales visibles de Sinaloa. A dicho señalamiento, agrego que tales personajes, han convertido a los organismos que representan en equipos de porristas, de tal suerte, que la filosofía y la misión de dichas organizaciones se han perdido vergonzosamente.

Burra.- Tres meses después de presentar su declaración anual para efecto del Impuesto Sobre la Renta, miles de contribuyentes que obtuvieron saldo a favor no lo han podido recuperar. “Debo no niego, pago no tengo” les dice el SAT.

Cabra.- ¿Y el Rocha? Pues resulta que don Rubén, con todos y sus alegatos de ser un hombre probo, ya cumplió 100 días fuera de la gubernatura y de la vida pública. Prácticamente vive escondido, al igual que su amigo y compañero de correrías políticas, el senador Enrique Inzunza ¿De qué se esconden si están libres de pecados?

Camella.- Desde su encierro voluntario, al estilo de su jefe político Andrés Manuel, Rocha mueve los hilos dentro de Morena, para evitar que Imelda Castro se lleve la postulación como candidata a la gubernatura en el proceso del 2027 ¿Logrará imponer su tenebra?

Llama.- En Culiacán, procuran la contratación de nuevos policías municipales, ofreciendo un sueldo mensual base de 18 mil pesos, lo cual equivale a poco menos de dos salarios mínimos generales. Poco billete para exponer el pellejo e indirectamente a la familia. Oferta para urgidos o para los que ven el puesto como una oportunidad de negocio.

Oveja.- Es de total incongruencia que dentro de los salarios mínimos profesionales definido por el Gobierno Federal, no se encuentre clasificado el trabajo de agente policiaco.

Rena.- Asegura la Alcaldesa Minerva Osuna que Mazatlán es seguro de noche y remacha el secretario Moisés Ríos, afirmando que las explosiones que se escuchan no son balazos sino pólvora de artificio. Vaya, vaya con este par de simuladores.

Vaca.- El movimiento turístico no solo se ve afectado por los hechos violentos. También influye el hecho de que los turistas se vuelven presas apetitosas para malos agentes de la Policía y Tránsito ¡Pruebas, pruebas! Dijera Claudia ¡Uf! Hechos sobran.

Yak.- Semarnat y su delegado Renato Ocampo toparon con pared ante los comerciantes que han hecho suya la Playa Pinitos y otras franjas de playa.

Yegua.- Mi abuelo decía: “Un borracho para las mujeres es como su período. Si llegamos les estorbamos y si no llegamos, les preocupamos.”

Carnatión leche evaporada.- Como decía mi abuelo: “Hay tuercas que ni llave piden, apenas sienten los dedos y ya van aflojando.”

La Lechera.- “Los hombres son como los cordones de los zapatos. Tienen que pasar por muchos agujeros para poder amarrarse.”

Leche Nan.- “Un hijo no es un error, es una bendición”. “De acuerdo, hija, pero ya es tiempo de que seas juiciosa, pues ya tienes cinco bendiciones de diferentes santos”.

Leche Nido.- “¿Oyes eso? Es el viento del destino soplando sobre nuestros corazones”. “¡No jodas, Tarcisio! Eso fue un terrible pedo que te echaste”. “Uno tratando de ser romántico y tú, rompiendo el encanto”.

Media crema.- Me enteré que en su barrio, a mi nueva novia la apodan La Motosierra ¿Alguien me podrá explicar el porqué de ese mote?

Nestlé Materna.- A eso de las nueve de la noche, el niño le dice a su papá: “Papi, quiero ver Peppa”. “Yo también, hijo, pero necesito que te duermas”.

Corte.- “Atole con el dedo.” Es lo que pretende darnos Renato Ocampo, con sus planes de poner orden en las playas y todo lo que afecta el medio ambiente.