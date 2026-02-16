DE LA POLÍTICA A LA FARÁNDULA, SÓLO HAY UN QUIEBRE

Portada.- A los trabajadores anónimos que intervienen en la construcción de los carros alegóricos.

Efeméride.- En la CDMX, bajo el signo de Acuario, el miércoles 16 de febrero de 1977, fallece el escritor Carlos Pellicer Cámara.

Curiosidades.- Carlos Pellicer Cámara nació en Villahermosa, Tabasco, el sábado 16 de enero de 1897 y regía el signo de Capricornio. A temprana edad se inició en la docencia; también se destacó como museógrafo, y por supuesto, como escritor y poeta. A los 36 años de edad, fue nombrado miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y obtuvo el Premio Nacional de Literatura en el año 1964. Tuvo su paso por la política como senador de Tabasco, abanderado por el otrora invencible PRI.

La frase.- “Un poco de violencia puede ser necesaria para lograr el orden.” Lo dijo el camboyano Pol Pot y sin duda, sus palabras encierran razón. No puedes enfrentar a violentos con abrazos.

La pregunta.- El despido de Marx Arriaga de la SEP ¿Significa que Claudia se está destetando de Andrés Manuel u obedeció a una orden del señor de La Chingada?

Rapidines.- Escritores y escritoras que presume el estado de Tabasco.

Alicia Delaval.- Pagan su error Claudia y Harfuch al darle vuelo a la hipótesis de los detenidos por el secuestro de los mineros en Concordia y por supuesto se les pusieron de pechito a los ingeniosos creadores de memes en todos los medios de comunicación. Increíble que los personajes más poderosos del país no hayan medido sus palabras sobre tan delicado caso.

Ángel Suárez Rodríguez.– La información acerca del descarrilamiento del Tren Interoceánico ha quedado reservada por cinco años ¿Qué esconden y a quien o a quienes protegen?

Beatriz Pérez Pereda.- Opacidad criminal la de las autoridades que se encuentran descubriendo las fosas clandestinas que contienen decenas de restos humanos en terreno concordense. El humanismo mexicano no les alcanza para entender el desasosiego de las personas que procuran dar con el paradero de sus desaparecidos y que exigen información e inclusive, participación en los trabajos de identificación.

Caridad Bravo Adams.- Bien haría la Presidenta Sheinbaum en informarnos qué organismo internacional se encarga de supervisar la repartición de productos alimentarios que se le están enviado a Cuba o si se deja a decisión del gobierno cubano.

Dolores Correa y Zapata.- El secuestro de los mineros, las extorsiones a la minera donde laboraban, las diarias desapariciones forzadas de personas, los mediocres servicios de salud pública, la corrupción, la impunidad, el rompimiento de la paz social y otros tantos ilícitos diarios, me llevan a concluir que México es un Estado fallido.

Enrique González Pedrero.- La semana pasada, Claudia les reprochó a los medios la cobertura que se le ha dado al caso del ahora ex Alcalde de Tequila, Jalisco, sobre todo, el hecho de que es un militante de MORENA y claro, reprocha que ha García Luna no se le haya dado el mismo trato, según su parecer. Al paso que va Claudia, en una de esas, va a decir que dejen en paz a su protector y que mejor se hable de Porfirio Díaz.

Joaquín Demétrio Casasús.– El que se sintió como zar de la revolución educativa en México, Marx Arriaga, fue defenestrado de su puesto dentro de la SEP. Esperemos que se haga una evaluación a fondo de su cuestionado aporte a la educación y que sin miramientos, al igual que se le echó de su oficina, se elimine lo que se tenga que descartar.

José Carlos Becerra.- PROFEPA y Ecología Municipal cierran los ojos ante la contaminación del Arroyo jabalines, provocada por JUMAPAM y los señalados no se aprietan las narices ya que están acostumbrados a la fetidez de la corrupción.

José María Pino Suárez.– Y las cableras continúan dejando colguijes de cables por todos lados e inclusive, tirados en las banquetas. Es obvio que, a las autoridades municipales, con todo y el cursi Mazatlán te amamos, les vale lo que sucede en las calles. Ciudad sin ley, indiscutiblemente.

José Narciso Rovirosa Andrade.- La decisión de la Alcaldesa Estrella Palacios de no participar en los eventos carnavaleros por la celebración de sus 25 años como Reina del Carnaval, me llevan a recordar que Humberto Rice, ha sido el único Alcalde que ha desfilado en un carro alegórico. Rice confío en su popularidad y la gente le respondió con cariño.

José Gorostiza Alcalá.- No es de extrañar que los desabridos “Bolcheviques” del Carnaval, cuyos miembros fueron electos por la vía del acordeón, hayan salido con su “evenflada” sentenciando como personaje del mal humor a Nawat Itsaragrisil, organizador del Miss Mundo que ofendió a la mexicana Fátima Bosch ¡Prrrrr” La porra beisbolera les saluda ¡Tutututu tutu!

Marcos E. Becerra.- “¿Y eso? ¿Por qué traes la cara hinchada?” “Es que el dentista me sacó sin anestesia cuatro dientes.” “¡Ah caray! ¿Te encontró algo malo?” “No, me encontró con su mujer en la cama.”

Noe de la Flor Casanova.- “Y después de esto que hicimos, no te me escapas chiquillo. Nos tenemos que casar.” “No puedo, no estoy confirmado.”

Rafael Domínguez Gama.- “¿Qué piropo me dirías para conquistarme?” “Si la vida fuera un coctel, mi fruta favorita sería tu papaya”.

Rosario María Gutiérrez Eskildsen.- Mi abuelo decía: “Un licuado en la mañana es nutritivo; del plátano agarras potasio y de la leche sacas proteína.”

Teodosio García Ruiz.- “Amor ¿Qué te parece si nos tomamos unas cubitas?” “Gracias, pero no. Ya decidí dejar de tomar, pues leí que el alcohol, hace daño a la larga.” “¿Y tú de que te preocupas, si la tienes bien chiquita?” “¡Perra!”

Vicente Gómez Montero.- “Viejo ¿Qué me dirías para conquistarme?” “El gallo tiene su encanto y el burro su talento y en menos de que canta un gallo tienes la del burro adentro.”

Yolanda Vargas Dulché.- “Quiero amanecer a tu lado, como vaca de pobre. Sin comer, pero bien ordeñado.”

Corte.- “Presume con dinero ajeno.” Claudia festina los programas de becas sociales por un billón de pesos. Lo que no dice, es que lo hace con deuda a cargo del futuro nacional.