DE LA POLÍTICA A LA FARÁNDULA, SÓLO HAY UN QUIEBRE

Efeméride.- En los Humayes, San Ignacio, Sinaloa, el 30 de junio de 1896, nace Gabriel Leyva Velázquez.

Curiosidades.- Gabriel Leyva Velázquez, hijo de Gabriel Leyva Solano, fue militar y dos veces Gobernador del Estado de Sinaloa. La primera, del 16 de diciembre de 1935 al 12 de septiembre de 1936. En la segunda ocasión del 1 de enero de 1957 al 31 de diciembre de 1962.

La frase.- “La autoridad del partido comunista, o del partido que lidera el proceso, será omnipresente e invisible como un decreto divino. La mayoría obedecerá sin saber que obedecen.” Del filósofo italiano Antonio Gramsci. Algo de eso, ya empezamos a conocer.

Condolencias.- Para Victoria Loto y familia.

La pregunta.- ¿La reforma electoral de la Presidenta revivirá a la Comisión Federal Electoral bajo el control de la Secretaría de Gobernación?

Rapidines.- Van nombres del círculo familiar de Gabriel Leyva Velázquez.

José Leyva (Abuelo paterno).- Las redes y los medios de comunicación nos han transmitido escenas de abusos terribles cometidos por los agentes de inmigración estadounidenses (ICE) en contra de indocumentados que caen en sus garras. Hasta se parecen a los malos policías mexicanos, dejando atrás todo el rollo de que en el país de las barras y las estrellas el respeto a los derechos humanos ocupa un lugar privilegiado en su gobierno.

Encarnación Solano (Abuela paterna).- La Presidente Sheinbaum ya avisó que va sobre una reforma electoral para modificar la estructura del INE. Lo dicho, van con todo para conseguir un poder absoluto. En una de esas rescata a Bartlett para ponerlo al frente de lo que será el nuevo órgano electoral.

Rafael Velásquez (Abuelo materno).- La bancada mayoritaria en la Cámara de Diputados, a iniciativa presidencial, ha aprobado que los miembros de la Guardia Nacional, ahora militarizada, puedan contender para puestos de representación popular, previa licencia del Secretario de Defensa o la Presidenta. La presencia militar ganando terreno.

Paula Bastidas (Abuela materna). - Asegura Julio Berdegué que el tema de la actividad pesquera es preocupación de la Presidenta Sheinbaum. Esperemos que no sea rollo político lo dicho por el mazatleco, ya que el sector de la pesca, en todas sus modalidades, está en la ruina.

Gabriel Leyva Solano (Papá).- Se entiende que la Secretaría de Seguridad Protección Ciudadana pretenda tener carta abierta para entrar a bases digitales donde se guardan datos de la ciudadanía con el propósito de realizar investigaciones más efectivas. El problema es que la corrupción sigue moviendo sus garras, de tal suerte que los investigadores utilicen para otros propósitos los datos a su alcance.

Anastasia Velázquez Bastidas (Mamá).– De nueva cuenta Trump le demostró a Claudia su amor apache. Ahora, la golpea denunciando el supuesto involucramiento de dos bancos mexicanos y una casa de bolsa en el blanqueo de capitales.

Rafael (Hermano).– Mucho escándalo y pocos resultados sobre la refinería ilegal ubicada en Veracruz, igual que con los millones de litros de combustible decomisados en Tamaulipas ¿A quiénes se protege?

Enrique (Hermano).– La Presidenta Sheinbaum dice que no quiere corrupción en el movimiento de la 4T, pero alaba como limpias, las elecciones del Poder Judicial. Otra que cree que estamos tontos.

José (Hermano).– Imelda Castro se suma al grupo de nombres de los aspirantes a suceder a Rocha y ante ello, volvemos a decir ¡Ay nanita!

María (Hermana).– El colapso del llamado Mirador del Alba del Cerro de la Nevería, obedeció al abandono en el que se encontraba y al importamadrismo del Ayuntamiento al otorgar permisos de construcción.

Ramon Enrique (Hermano).- Hace algún tiempo dije que no tardaríamos en ver anuncios espectaculares sobre la playa. De alguna manera vemos hecha realidad tal predicción, con los carteles montados sobre los techos de las palapas, sin que la autoridad diga nada.

Soledad (Hermana).- Presumió la Alcaldesa haber realizado el decomiso de poco más de 20 patines eléctricos. La pregunta sería bajo qué cargos y en qué base legal se apoyó para llevar a cabo la incautación. Fácilmente los afectados pueden empujar una acción legal en contra de tal abuso.

María del Rosario (Hermana).- Ridículo resulta ver a elementos de la Guardia Nacional interviniendo en el decomiso de patines eléctricos sobre el malecón.

María del Rosario Ochoa (Esposa).- A un jefe de oficina burócrata se le ocurre llevar a su trabajo a su niña de 7 años. La pequeña entra al recinto, ve para todos lados y a plena voz, le dice: “Papi, no veo a los payasos con los que dices que trabajas.”

Noemí Marta (Hija).- Dos amigas están en una fiesta y una le dice a la otra: “Qué aburrida es esta fiesta, ¿no?”. “Pues sí, yo en cuanto encuentre mis bragas me voy a casa”.

Agenor (Hijo).- “Cada vez que te veo, no puedo evitar que se me moje la pantaleta. Te deseo con toda mi alma y no pierdo las esperanzas de hacerte mío.” “¡Órale! ¿Quién eres?” “Ahora sí contestas. Somos los de la financiera que te dio el préstamo para la moto.”

Oscar Gabriel (Hijo).- “Papi, te comunico que me voy a casar con un narco.” “¡Pero estás loca muchacha!” “¡Para nada papi y te quiere regalar un Ferrari!” “¿Qué dijiste que era?” “Narco.” “¡Ah bueno! Te entendí naco.”

Jaime (Hijo).- Un tipo entra en un bar y otro le dice: “Yo me acosté con mi mujer antes de casarnos. ¿Y tú?”. El otro dice: “No lo sé. ¿Cómo dices que se llama?”

Olga Yolanda (Hija).- No es lo mismo decir “un pájaro de alto vuelo”, que “el pájaro de tu abuelo”.

Guillermina López (Segunda esposa).- No es lo mismo decir antiguas huellas viejas que viejas pisadas.

Corte.- “De Guatemala a guatepeor.” Con los nombres que hasta ahora se manejan, así luce la sucesión del gobierno en Sinaloa.