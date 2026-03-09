DE LA POLÍTICA A LA FARÁNDULA, SÓLO HAY UN QUIEBRE

Portada.- A las mujeres que han dejado huella en la lucha por conseguir para el sector femenino, igualdad de derechos sin distingos de sexo.

Efeméride.- El viernes 9 de marzo de 1934, en Klúshino, Óblast Occidental, Rusia, se da el nacimiento de Yuri Alekseyevich Gagarin, conocido en el mundo como Yuri Gagarin.

Curiosidades.- Yuri Gagarin, cosmonauta ruso, fue el primer ser humano en viajar al espacio exterior. La hazaña se dio el miércoles 12 de abril de 1961. Falleció a los 34 años, en un accidente aéreo. Estuvo casado con Valentina Goriachevala, científica y escritora. Gagarin es considerado como héroe nacional en la república rusa.

Hechos de Sinaloa.- “Marzo 9 de 1911. Manuel A. Salazar toma el Mineral de Pánuco.” (Del compendio Efemérides Sinaloenses, del maestro Luis Antonio García Sepúlveda.)

La frase.- “El gobernante que pretende encauzar a su país hacia la democracia tiene que empezar por ser un verdadero demócrata, y demostrarlo tolerando la oposición, por más cruda que se ejerza en el mitin, en la prensa, en la diatriba personal”. De Lázaro Cárdenas del Río, para Claudia y su troupe.

Condolencias.- Para los dolientes de Edith Mariscal.

La pregunta.- El SAT no perdona gasto en efectivo a los mortales, así sea por un peso. En cambio, el gobierno y MORENA reparten cash a diestra y siniestra para llenar sus mítines y marchas ¿De dónde salen tan caudalosos ríos de efectivo?

Rapidines.- Listado de algunos cosmonautas rusos, destacando a Valentina Tereshkova, primera mujer en el espacio; Alexei Leonov, primer paseante en el vacío espacial y Sergey Prokopyev, con tiempo récord orbitando a la Tierra.

Oleg Artemyev.- Sin medir consecuencias, la Presidenta Sheinbaum replicó el dicho de la Shakira: “Las mujeres no lloran.” Obvio, fue un resbalón verbal y las justificadas réplicas no se hicieron esperar, ripostándole entre otras cosas, que las mexicanas lloran por sus asesinados, por sus desaparecidos, por la falta de medicamentos y atención médica oportuna. Sin duda, la Presidenta tuvo su lapsus “mensus”.

Yuri Baturin.- En una de sus tantas conferencias matutinas, la Presidenta Sheinbaum satanizó a la Coca Cola, diciendo que su refresco es veneno puro para la salud de los mexicanos. Tres doritos después, se retrata cargando la Copa del Mundial de Futbol, teniendo como fondo un impreso del refresco de cola. Cae más pronto un hablador que un cojo.

Vladímir Dezhurov.- Ha pasado ya un año del descubrimiento del Rancho Izaguirre y la Fiscalía federal no informa resultados que se han obtenido de sus investigaciones, digo, si es que las hay con sentido profesional.

Yuri Guidzenko.- Más que raro resultó el hecho de que la Fiscalía General de la República haya dejado en el abandono total la última morada de “El Mencho”, en la que se encontraron evidencias de dineros que éste entregaba a funcionarios y policías.

Anna Kíkina.- Según la dirigencia nacional de MORENA, le prohibirá a los que piensan contender en las elecciones del 2027 que inicien campañas anticipadas. Prohibición que le viene guanga a Imelda Castro y a otros que pretenden darle continuidad al mal gobierno de Rocha Moya.

Elena Kondakova.– Para Trump, amigo de México, según Claudia, el idioma español es odioso; literalmente, dijo, es una mierda. Increíble que este sujeto gobierne a una nación como EU. Dijera el clásico: “no solo en México”.

Serguéi Krikaliov.- Y la influencia de Ricardo Monreal llega hasta Sinaloa y uno de sus hermanos, Rodolfo, manejará poco más de 30 millones de pesos para proyectar la imagen de Rocha y su gestión gubernamental durante 2026. Pago de favores políticos con dinero público.

Alexei Leonov.- Han corrido cinco meses de la desaparición del joven duranguense Carlos Emilio. Solo en México se ven casos de este tipo. Increíble saber que sacan a una persona de un lugar cerrado con decenas de potenciales testigos e informantes y que las fiscalías, no cuenten con ninguna hebra que desmadeje el tejido del hecho.

Yuri Malenchenko.- El factor violencia está impactando fuertemente a la actividad turística del puerto. Por lo pronto, se acabaron los fines de semana de excelentes afluencias de turistas.

Alekséi Ovchinin.- El edificio en ruinas que ocupó Telecomunicaciones, ubicado sobre el Paseo Claussen, está convertido en una pestilente letrina. El “Amamos Mazatlán” no alcanza para limpiarlo y mucho menos, para conseguir derruirlo. Puro rollo.

Sergey Prokopyev.- El experto en turismo, Alejandro Higuera, asegura que la actividad turística de Mazatlán está en su mejor momento. Higuera, al igual que todos los políticos, cree que la audiencia está compuesta por mensos y aplaudidores.

Román Romanenko.- “Don Lucho, dígame un piropo para conquistarme.” “Las aves piden agua, los presos libertad. Tu ya me disté el de adelante ahora falta el de atrás.”

Elena Serova.- La mujer le dice a su marido: “Ni se te ocurra contratar como tú nueva secretaria a una joven de buen ver. Tienes que contratar a una mujer madura, casada y un poco pasada de peso. Que no te excite.” “Muy bien, mujer ¿Cuándo puedes empezar a trabajar?”

Valentina Tereshkova.- “¿Y qué precio tienen los tamales, don José? “Tres por cincuenta, chiquilla.” “¿Y en cuatro cuánto es?” “En cuatro te los dejo gratis.”

Valeri Tokarev.- “Gracias a mi ex, volví a caminar.” ¿Es doctora?” “No. Nos divorciamos y ella se quedó con el coche.”

Serguéi Treschov.- “Si no te comes la ensalada, te castigo.” “Mamá, no me voy a comer la ensalada después de ver que hacías anoche con el pepino.”

Serguéi Vólkov.- “Amor ¿Estás celosa?” “No.” “¿En verdad no estás celosa?” “Ya te dije que no.” “¿Me das un beso?” “Pídeselo a esa golfa que le puso “me gusta” a tu foto en el “feis”.

Vitali Zhólobov.- “Desde mi accidente, nada volvió a ser igual.” “¿Qué accidente?” “El día que mi dedo quedó atrapado en esta argolla matrimonial.”

Corte.- “Con esos amigos, para que quieres enemigos.” Claudia presume sus buenas relaciones con Trump, y éste, no pierde oportunidad para mostrarnos su desprecio.