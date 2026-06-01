DE LA POLÍTICA A LA FARÁNDULA, SÓLO HAY UN QUIEBRE

Portada.- Al Grupo Reto Mazatlán, por su campaña Coletón Trenzando Alegría.

Efeméride.- En el mero puerto de Mazatlán, Sinaloa, el jueves 1 de junio de 1905 nace Rigoberto Aguilar Pico.

Curiosidades.- Rigoberto Aguilar Pico fue un médico pediatra de alcances internacionales. Fundó el Instituto Nacional de Pediatría. Fue Gobernador interino de Sinaloa (1953-1956) y entre otras muchas obras que dejó a lo largo del suelo sinaloense, se encuentra el inicio del Paseo Claussen que tanta fama le ha dado a Mazatlán.

La frase.- “La política exige una acrisolada falta de honradez.” Chulada de frase del periodista Raúl Prieto Río de la Loza (Nikito Nipongo), cuyo fondo se refleja en la práctica política de todos los tiempos, por lo menos en México.

Hechos de Sinaloa.- 1-06-1892 “Se establece la Junta Central del Estado para la Exposición Colombina de Chicago, Illinois que preside el Dr. Ramón Ponce de León, en ella participan el Ruperto L. Paliza, el Ing. Luis F. Molina, y Severiano Tamayo, entre otros...” (Del compendio Efemérides Sinaloenses, del maestro Luis Antonio García Sepúlveda.)

Condolencias.- Para Jesús Raúl Zamudio Garay y familia.

La pregunta.- ¿Se animará $ESIMELDA a dar cuenta de lo que le está costando su campaña?

Rapidines.- Médicos con apellidos poco comunes.

Ángel de la Rubia.- Claudia recomendó al público en general que no vean TV Azteca, por mentirosos ¡Ah, caray! Pues la recomendación también aplica a La Mañanera, ya que se dice cada ficción, de tal manera que a veces, parece la comparecencia de Pinocho.

Cándido Barata.- Con motivo del 250 aniversario de la independencia de EU, a Trump no le alcanzan pretextos para figurar en todo y cambiarles la denominación a sitios icónicos de la tierra gringa. Nomás falta que le agregue al nombre de su país, el apellido Trump, para dejarlo como TRUMPUSA o tal vez, quitarle el nombre a la capital Washington D.C. y dejarlo como Trump D.C. En una de ésas, se anima el ególatra.

Denis Lacayo Leñero.- Y el departamento de defensa de Trump pide ampliación billonaria a su presupuesto para combatir a los malos, dicen ellos. Pero nada hacen para abatir los índices de pobreza de su población, el cual, se estima en un 11 por ciento de su población total, lo cual representa casi 37 millones de ciudadanos que viven por debajo de los índices de estrechez.

Diana Raya Hernández.- Harfuch presume miles de capturados de las bandas de los descarriados. Lo que no dice, cuántos de ellos son vinculados a proceso, ya que, por lo menos en Sinaloa, son centenas los que quedan libres.

Fany Carolina Cajero.- La Presidenta y Harfuch festinan una baja significativa en la disminución de crímenes dolosos, pero para nada refieren a la imparable ola de desaparecidos.

Fabrizio Lista.- Ni por asomo le pasó a Rocha Moya que se mantendría por varias semanas como noticia nacional, mucho menos, por sus logros de gobierno sino al contrario, como personaje sujeto a la condena pública por sus presuntos nexos con la delincuencia. Triste final para un académico de un aceptable prestigio como tal.

Francisco Navajas Marzo.– A Enrique Inzunza no le alcanzan las virtudes personales que presume, para ejercer abiertamente su papel de senador o para darle la cara a sus acusadores. Aunque lo niegue, literalmente anda a salto de mata.

Francisco Villano.- Indudable que a Maru Campos, la Gobernadora de Chihuahua, le alcanza la responsabilidad por los agentes extranjeros que han operado en su territorio, pero el tema judicial fue convertido en político por los morenos y por su parte, los azules, la ven como un prospecto para futuras contiendas futuras. Algo así como una Xochitl Gálvez.

Germán Peces Barba.- El enojo de los usuarios de la CFE a la que le reclaman cobros abusivos, está siendo aprovechado por políticos carroñeros que se andan promoviendo para conseguir su próxima ubre y de algunos otros, que tratan de salir de su anonimato.

José Manuel Felices Lago.- Los senadores panistas se plantaron ante los legisladores morenistas, vistiendo camisetas con la leyenda Yo con Maru Campos retándolos a que usen prendas advirtiendo, Yo con Rocha Moya. Por supuesto, los legisladores de Claudia, no aceptaron el reto.

José Manuel Viudes.- La joven alcaldesa mazatleca presume que Mazatlán es un sitio de paz reconocido a nivel nacional. Como rollo, se entiende, pero que explique por qué tantas desapariciones de personas, asaltos en las calles y en domicilios, despojo de vehículos, el desorden en sitios públicos y un largo etc. ¿Decía usted, señora?

José Ignacio Garrote.- Viendo el atraco cometido a los jubilados de PEMEX, CFE y las amenazas vertidas a los de la UAS, no resultaría nada extraño que la Presidenta Sheinbaum y su camarilla, pretendan serruchar de manera retroactiva, las pensiones que otorga el IMSS.

Leandro Prieto.- “¡Josefa! ““¿Qué?” “Ya no entiendo por qué tanto alegato tuyo que por atrás no.” “¿Y eso a qué viene ahora?” “Es que te olvidaste bajarle al agua al escusado y si sale eso que echaste, de seguro entra lo otro.”

Leonardo Matos Berrido.- Si atropellas a un borracho ¿Te echas un pedo?

Marco Aurelio Espero.- “Mamá ¿Qué es un macizo?” Es un tipo fortachón, aventado, simpático y con un paquete que no puede disimular. ““¡Ah! ¿Y una cordillera?” “¡Disculpa hija! Me confundí con estos calores que estamos sufriendo.”

Manuel Pera.- Tus cachetes son como dos manzanas, tus labios son dos ricas cerezas ¡Ah, qué buena ensalada prepararíamos con esta banana!

Miguel Ángel Ceñal.- Llevar un condón en la cartera siendo pobre, viejo y feo no es un acto de prevención, sino de fe.

Pedro Literas.- “Profesor, no entiendo eso de la teoría de la relatividad.” “Te explico. Tres pelos ¿Es mucho o es poco?” “En la cabeza, son pocos, profesor.” “¿Y en un plato de comida?”

Ramón Ángel Amante.- ¿Qué prefieres, una vida corta y fácil o una larga y dura?

Corte.- “Cuentas claras amistades largas.” Así reza el refrán, pero como que, en el Ayuntamiento mazatleco, les vale.