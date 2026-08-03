DE LA POLÍTICA A LA FARÁNDULA, SÓLO HAY UN QUIEBRE

Portada.- Al voluntariado de la Red de Conservación y Defensa Ambiental de Mazatlán.

Efeméride.- En Victoria de Durango, el 3 de agosto de 1904, ve la primera luz María de los Dolores Asúnsolo y López Negrete, quien triunfaría en el mundo del cine bajo el nombre de Dolores del Río.

Curiosidades.- El nombre artístico de la duranguense Dolores del Río surge del apelativo de su primer esposo, Jaime Martínez del Río con quien vivió en la opulencia patrimonial. Los tiempos malos se dejaron venir y esa circunstancia provocó que Dolores se encaminara por la senda de la actuación. Se le considera como la primera mujer latinoamericana que triunfó en Hollywood.

La frase.- “Nada va bien en un sistema político en el que las palabras contradicen a los hechos.” Perla del célebre francés Napoleón Bonaparte, ejemplificada con el caso mexicano, en el que, por ejemplo, la violencia sangrienta tangible, de acuerdo a los que gobiernan, es mera percepción de los contrincantes del sistema.

Hechos de Sinaloa.- 3-08-1655 “Se Funda la Villa de El Rosario. Se cuenta que el 3 de agosto de 1655 el campesino Bonifacio Rojas que corriendo una res en el monte sintió que se le rompía el rosario que llevaba en el cuello y se apeó del caballo para recoger las cuentas más no pudiéndolo hacer por la oscuridad de la noche que ya entraba...” (Del compendio Efemérides Sinaloenses del maestro Luis Antonio García Sepúlveda).

Condolencias.- Al amigo Ismael Estrella y familia. Con el mismo afecto, para los deudos del maestro Néstor Landeros. Van también, para el estimado Pepe Gámez y los suyos.

La pregunta.- ¿La nueva política del Ejército Mexicano es ofrecer vigilancia siempre y cuando haya pago por ello?

Rapidines.- Van algunos títulos de películas en las que actuó la célebre actriz mexicana, Dolores del Río.

Bugambilia.- Una de las perlas tejidas durante el mes pasado por la Presidenta Sheinbaum es la siguiente: “Hay que gobernar con sentido común. Cuando la norma se pone por encima de la gente está mal. No cumplas con la norma.” Un refrito de su jefe, quien dijo: “A mí no me vengan con que la ley es la ley”.

Doña perfecta.- Otra de la científica: “La refinería clandestina encontrada no es refinería sino procesadora”. Y todo, por taparle el ojo al macho.

Deseada.- En su afán de conseguir la aprobación de los lineamientos para la protección de las audiencias, la Presidenta jura y perjura que el afán de su gobierno no es conseguir limitar el derecho general de la libre manifestación de ideas a través de los medios de comunicación, especialmente de radio y televisión ¿Le crees? Yo tampoco.

El niño y la niebla.- Aparte de la ola delincuencial, los empresarios tienen que enfrentar las violentas intervenciones del SAT, cancelando los sellos digitales de las empresas que, bajo su criterio, cometen algún error u omisión en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Nada de miramientos preventivos que procuren que el negocio continué en marcha.

El pecado de una madre.- Es más que evidente el hecho de que muchas torres habitacionales en proceso de construcción quedarán inconclusas y no pocas entrarán en estado de ruina. Es tiempo de que el Ayuntamiento genere sanciones para todos aquellos constructores que no concluyan las obras en el tiempo solicitado para ello.

Flor silvestre.- Con una economía nacional estancada y una local en peor situación, la baraja que nos presenta MORENA para la gubernatura, no da para tener expectativas de un mejor futuro.

La casa chica.- El Eejército retiró un punto de revisión que estaba ubicado en la Avenida Mario Huerta esquina con Ernesto Coppel, bajo el pretexto de que ya no se recibe apoyo de parte de la iniciativa privada, olvidando que el servicio de vigilancia del Estado de ninguna manera debe estar condicionado a la aportación ciudadana. Bonita fregadera.

La cucaracha.- Para doña Imelda Castro, en cuanto a seguridad estamos bien y que el sentimiento de inseguridad de parte de la población, es una falsa percepción, alentada por los medios y los enemigos de la transformación. Hasta en eso se le nota la influencia rochista.

La malquerida.- El Amamos Mazatlán de la JUMAPAM no alcanza para atender de manera automática los derramamientos de aguas negras y grises que brotan por todos los rumbos de la ciudad.

La otra.– Otros a las que no les resulta suficiente el amor por el puerto, son los de la Operadora de Playas, a los cuales, poco menos que nada les interesa retirar las varias centenas de algas que arrojó el mar hacia la arena. Bien dijera el poeta Neruda, “es tan corto el amor y tan largo el olvido”.

Las abandonadas.- La mayoría de los elementos decorativos en las vías públicas del puerto, se encuentran en el abandono total. Un ejemplo de ello, es la rueda metálica instalada frente al estadio de beisbol Teodoro Mariscal.

Los hijos de Sánchez.- “Amor ¿Ahora te has dado cuenta que a mi “pipirrin” le llamo vida, porque la vida es dura?” “Sí, pero también la vida es corta.”

María Candelaria.- “Señor mecánico ¿Le puedo llevar mi auto a servicio?“ “Por supuesto señora. Dígame qué auto es”. “Uno de cuatro puertas color rojo” “¿Modelo?” “No señor, soy ama de casa”.

Ramona.- “¿Tú sabes en que se parecen Puebla y un panteón?” “¿En qué?” “En qué en Puebla hay mucho camote” “¿Y en el panteón?” “Te entierran”.

Revancha.- No es lo mismo una bola vieja que una vieja en bolas.

Selva de fuego.- Evangelistas en acción. “Hermano ¿Sabía usted, que algún día el Señor vendrá a librarnos de todo mal?” “Oiga y no sabe cómo para cuándo, porque ya no aguanto a mi esposa”.

Señora Ana.- “Morro, ya me enteré que andas de novio ¿Cuántos años tiene la chica?” “50 añitos” “¡No manches, podría ser tú mamá!” “Sí, pero es la tuya.”

Siempre hay una mujer.- No es lo mismo decir tuberculoso, que ver tu Qlo hermoso.

Corte.- “Dando y dando palomita volando”. En esas está el Ejercito al retirar un punto de vigilancia por falta de apoyos de la iniciativa privada.