DE LA POLITICA A LA FARANDULA, SOLO HAY UN QUIEBRE

Portada.- Al voluntariado de Casa Down.

Efeméride.- En Guasave, Sinaloa, el martes 9 de junio de 1981, fallece Ignacio Pérez Meza, conocido nacionalmente como Luis Pérez Meza.

Curiosidades.- Luis Pérez Meza, a cuyo nombre artístico se le sumó el adjetivo de El Trovador del Campo, nació en Cosalá, Sinaloa, el martes 22 de mayo de 1917. Poco se sabe de su vida familiar, pero mantuvo relaciones con la señora Carmen Vidrio, con la cual procreó a Eliza Pérez Vidrio, la cual, para su vida artística tomó el nombre de Elisa Pérez Meza. Ella procuró corresponder al honor de ser hija del Trovador del Campo.

Don Luis Pérez Meza, en sus años mozos también se dedicó al boxeo profesional, pero su destino de vida era el canto.

La frase.- “Cuando es la multitud la que ejerce su autoridad, es más cruel que los tiranos.” Frase atribuida por el filósofo griego, Platón, misma que refleja que por esa vía nos encamina la 4T.

Condolencias.- A los deudos del compañero Luis Adrián Ramírez.

La pregunta.- ¿Y dónde quedó el supuesto reclamo mayoritario que exigía la designación de juzgadores a través del voto popular?

Rapidines.- Títulos de canciones que fueron éxito en la voz de Luis Pérez Meza.

Carmelita.- Cuantitativamente la elección del Poder Judicial fue un sonoro fracaso y por supuesto, la Presidenta y sus maraqueros están tratando de sepultar dicha realidad, comparando los números obtenidos contra los que cosecha la oposición en procesos electorales ordinarios.

Gabino Barrera.- El futuro ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, solo tendrá dicha titularidad dos años, tiempo insuficiente para que cubra la curva de aprendizaje de su alta responsabilidad ya que carece de experiencia en la práctica procesal judicial y de remate, su ámbito como litigante tampoco es muy amplio.

El Alazán y el Rosillo.- Después de su paso como ministro presidente de la suprema le seguirá la llamada ministra del pueblo, Lenia Batres. Un verdadero absurdo alejado del brillo de personalidades como Benito Juárez, Ignacio Luis Vallarta e Ignacio Ramírez, entre otros. Si con personajes como Batres se piensa que el sistema de justicia mexicano mejorará, los que están esa línea, andan mas desorientados que un cholo.

El Barzón.- Al líder de causas indígenas e inminente presidente de la Suprema Corte, se le señala como tapadera de López Obrador en la tala de cientos de hectáreas de la selva maya para darle paso al afamado Tren Maya. Amor, con amor se paga. Está visto.

El Carro del sol.- La maravillosa relación que dice tener Claudia Sheinbaum con Trump en lo único que fructifica es en castigos arancelarios a las exportaciones de nuestro país hacia tierra estadounidense, ante lo cual, ni las manos metemos.

El Gavilán pollero.- La maestría de los mejores grupos de acordeonistas del mundo, fue superada por la operación acordeón impulsada por Morena y aliados, a los que les brotó su ADN priista.

El Muchacho alegre.- Sin la operación acordeón, el número de sufragios en la elección judicial, andaría por el orden del cinco por ciento, cuando mucho.

El Pájaro prieto.- Con el segundo piso la 4T le apuesta a la elección popular. En ese sentido pues que abran a proceso electivo la designación del Fiscal General de la República y la del Auditor Superior de la Federación; claro, sin acordeones.

El Sauce y la palma.- Claudia festina que 13 millones de votantes acudieron a las urnas de la elección judicial. Es un montón de gente, dice la científica, pero la realidad le contesta que 87 millones de ciudadanos desairaron el proceso y 87 son un chingo más que 13.

El Sube y baja.- En medio del conflicto de inseguridad, en Mazatlán se multiplican las denuncias de abusos y corrupción en contra de la Policía y Tránsito Municipal. Obvio, las quejas ciudadanas no alcanzan a traspasar el mundo de ensueño en el que vive la alcaldesa.

El Testamento.- La irresponsabilidad de SEMARNAT, PROFEPA, Ayuntamiento están acabando con el Infiernillo. A todo ello, se suma la gente que invade sus márgenes y la que toma al cuerpo de agua como tiradero de basura.

La Anselma.- Espléndidamente Evenflo lució Andrés Manuel López Beltrán, al exigir que no le llamen Andy ¡No me llamen Andy! A lo cual, solo le faltó agregar: ¡Chusma, chusma, chusma!

La Calandria.- Escuchado en una clínica de salud. “Señorita Puga, pase a que le revisen la pechuga. Señor Padilla, pase para que le revisen la rodilla. El siguiente paciente le dice a la señorita: “Señorita, yo me apellido Ángulo, pero por favor llámeme Marcelo.” Un rato más se escucha: “Señor Marcelo, pase a que le revisen el chimuelo.”

La India bonita.- Un señor estaba hablando por teléfono con otra persona y su esposa, le escucha decir: “Nunca había estado con una mujer que me hiciera sentir a la vez tantas emociones.” Halagada, la mujer le pregunta. “¿Qué emociones te hago sentir mi vida?” “Depresión, ansiedad y miedo.”

La Rondalla.- En casa del tacaño. “Mi amor, necesito ir al oculista, veo todo nublado.” “Tranquila mujer, no hay porque gastar. Lloviendo se te acabará el nublazón.”

La Sinfonola.- Adivinanza. Me abrigo con paños blancos, tengo blanca cabellera y por mi causa llora hasta la mejor cocinera ¿Qué es? La cebolla.

Las Isabeles.- ¿Cuál es la peor combinación de enfermedades? ¡Diarrea y Alzheimer! ¿Se imaginan, correr y no saber para qué?

Que me entierren con la banda.- “Ay amiga, ando muy nerviosa. Necesito un hombre que me de paz.” “¿Un hombre que te de paz? ¡Estas locas!” “Sí, necesito un hombre que me de paz, paz en el piso; que me de paz, paz en la cama ¡Me urge!”

Una pura y dos con sal.- Por más feo que se seas, recuerda que siempre hay una mujer de muy malos gustos que te puede elegir como pareja.

Corte.- “Cada uno cuenta lo que le conviene.” Claudia anda en eso y al estilo Trump dice que los resultados de la elección judicial fueron maravillosos.