DE LA POLÍTICA A LA FARÁNDULA, SÓLO HAY UN QUIEBRE

Portada.- Al H. Cuerpo de Bomberos, por sus 84 años de servicios a la comunidad, así como a su fundador, el doctor Olavo Corona Corona.

Efeméride.- En la llamada Cuna de la Independencia, Dolores Hidalgo, Guanajuato, el martes 19 de enero de 1926, sucede el nacimiento de José Alfredo Jiménez Sandoval.

Curiosidades.- Los padres de José Alfredo Jiménez fueron los señores Agustín Jiménez Tristán y Carmen Sandoval Rocha. Dicen que la suerte de los feos la envidian los guapos y en el caso de José Alfredo, tuvo tres matrimonios con tres beldades: Alicia Juárez, Paloma Gálvez y Mary Medel, Procreo seis hijos. Dos con Paloma Galvez y cuatro con Mary Medel. Conocido como El Rey, José Alfredo logró para grabación más de 300 canciones.

La frase.- “La prepotencia hace su propia trampa”. Atribuida al sabio griego, Esopo. Y lo dicho por él, advierte muy bien el destino de Trump y otro (a)s que creen que el ejercicio del poder, los vuelve dueños de la verdad y los eleva a la categoría de dioses.

Condolencias.- Con afecto para los deudos de Enrique Hubard Urrea, Gabriel Coppel Kelly, Alonso Guerra y Honorio Gómez.

La pregunta.- ¿Entrarán los gringos para llevarse a cabecillas de narco y de sus socios narco políticos?

Rapidines.- Van algunos éxitos de José Alfredo. Todas me gustan y me salen bien.

Amarga navidad.- El llamado Marqués de Lafayette es considerado como una figura importante dentro de la lucha independentista estadounidense. Era admirador de Simón Bolivar, de tal suerte que le hizo llegar una medalla de oro en cuyo anverso tenía la figura de George Washington, el llamado padre de la patria de los EU. María Corina Machado intentó revivir tal suceso, regalándole su medalla de Nobel de la Paz a Donald Trump. Pero bueno, una cosa es reconocer a una figura como Bolivar y otra a un supremacista como Trump. Mala jugada, sin duda, la de Machado.

Amanecí otra vez.- Trump no ceja en su empeño de intervenir de cuerpo en nuestro país para combatir a los cabecillas de la delincuencia organizada y a sus aliados políticos y todo parece que con o sin permiso, entrará a territorio azteca.

Cuatro caminos.- Dice doña Claudia que a los descarriados no se les puede considerar como narcoterroristas, ya que las acciones que realizan no son en contra del gobierno ¡Ah caray! Y los atentados en contra de la población ¿No cuentan?

Despacito.- Adán Augusto, una de las figuras señeras de la 4T, vive a gusto; disfrutando de la disipación de los densos humos de sospechas sobre su integridad moral. El juego político de dejar que las cosas se enfríen y sean tapadas por el olvido social, le ha salido muy bien al hermano de intereses y conveniencias de López Obrador.

El caballo blanco.- Mientras que en México los caprichos de los gobernantes y los de los señores del narco continúen cumpliéndose a pie juntillas, de tal suerte que son ley, no hay un panorama halagüeño de pronta y duradera paz.

El Corrido de Mazatlán.- Claudia dio el banderazo a un nuevo experimento llamado Salud Universal, bajo el cual, según ella, los derechohabientes del sistema de salud pública podrán ser atendidos en cualquier centro de salud pública, sin importar a cuál estén afiliados. La meta es que esto se cumpla gradualmente de aquí al 2030. Veremos.

El Rey.- Con el tema del plan Salud Universal se dejará venir una campaña de credencialización para todos los usuarios de cualquier instituto de salud pública. Una entrega más de datos generales al gobierno.

Ella.- El Secretario de Economía de Sinaloa, Feliciano Castro, experto en negocios y versado en materia económica, asegura que la violencia no es factor determinante de la difícil crisis que estamos viviendo en el estado, principalmente en Culiacán y su zona conurbada. Vaya, vaya.

La enorme distancia.- La compañía administradora de aeropuertos reporta una caída del 7.5 por ciento del tráfico aéreo en Mazatlán durante 2025. Cifras frías que revientan los números alegres de Sectur Sinaloa.

La Mano de Dios.- Del 8 al 11 de abril se realizará la llamada Semana Internacional de la Moto. Evento que dará pie, para que la niña de Sectur suelte cifras alegres sobre visitantes y derraman económica. De seguro, ya tiene el guión preparado.

La media vuelta.- El desagüe de supuestas aguas pluviales, ubicado a un lado de los “monos bichis” es un arroyuelo de aguas negras que día con día va creciendo. A ese sitio no ha llegado el programa “Mazatlán te quiero limpio” de la Alcaldesa Estrella Palacios y por supuesto, no forma parte de la preocupación del gerente general de Jumapam, al cual, le importa un pito la imagen de Mazatlán.

Me equivoqué contigo.- El programa de La Velada de las Artes del Carnaval 2026, en cuanto a elenco artístico, brilla entre la oferta de espectáculos del Carnaval.

Paloma querida.- “Gordo ¿Cómo me veo con este vestido?” “¡Bien sabrosa!” “¿Cómo que sabrosa?” “Sí, sabrosa como un tamal.” El entierro del atrevido será mañana por la tarde.

Para morir iguales.- “¿Y qué te dijo el psiquiatra acerca de tu depresión?” “Que necesito vitaminas A, B y C. Amor, Billete y Comida.”

Pa´todo el año.- “Héctor ¿Cuántos años viven las víboras?” “¿Las víboras?” “Sí, las víboras.” “¿A qué viene esa pregunta, mujer? ¿Te sientes mal o qué?” La mujer le respondió con un porrazo que lo mandó directamente con el odontólogo Bouttier.

Que te vaya bonito.- Melón y Melames fueron a jugar golf. Melón llevó los palos y Melames las bolas.

Si nos dejan.- “Muero porque me desnudes, me quites el hilito y me comas despacio, despacito, disfrutando de todas mis partes ¡Anímate!” Atentamente, el tamal.

Tú y las nubes.- La raza del barrio le decía a la doña de la esquina, La melodía olvidada, pues ya nadie la toca.

Un mundo raro.- Mensaje de “guasap” hackeado: “Querida hermana de leche ¿Podrías mandarle un mensaje bonito a nuestro querer, pues anda bien amargado?

Corte.- “Ve la tempestad y no se hinca.” En ese estado de negación está Claudia respecto a las claras amenazas de Trump, de entrar militarmente a nuestro país.