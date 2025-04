Portada.- Para Alejandra Coppel y voluntariado de la asociación Origami Vida Interna.

Efeméride.- Domingo 7 de abril de 1889 nace en el poblado de Vicuña, Chile, Lucila de María Godoy Alcayaga, conocida mundialmente como Gabriela Mistral.

Curiosidades.- Lucila de María Godoy Alcayaga se inventó el seudónimo Gabriela Mistral para presentar su obra Sonetos de Muerte en los Juegos Florales de 1915, organizados por la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Por su obra literaria le mereció el Premio Nobel de Literatura del año 1945. La poeta también fue una docente destacada en el nivel escolar básico y en el año 1922 fue invitada a venir a México a participar en la reforma educativa promovida por José Vasconcelos.

La frase.- “Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, hazlo tú. Sé tú el que aparta la piedra del camino.” Perla de Gabriela Mistral.

La pregunta.- ¿Cuántas decenas de miles de personas desaparecidas deben agregarse a las cifras existentes para que el Gobierno reaccione ante tan doloroso delito?

Adiós.- La cadena jurídica en nuestro país es larguísima y normalmente protege al transgresor de la ley, como es el caso de las invasiones y despojos de inmuebles, ya que para que el legítimo propietario logre echar fuera a los invasores tiene que pasar por un largo y costoso juicio. Está circunstancia, seguramente influyó para que la abuela Carlota cayera en la tentación de hacerse justicia por su propia mano.

Ausencia.- Y que viva la opacidad, dentro de este gobierno que dice apostarle al combate a la corrupción. Recientemente, el Legislativo a instancias del Ejecutivo han decidido eliminar el sitio electrónico llamado Compranet, a través del cual, se abrían al público los contratos de adquisiciones públicas.

Besos.- La eliminación de Compranet y la liquidación del INE reafirman el hecho de que a este gobierno no le gusta que el ojo ciudadano esté al pendiente de sus acciones. El que nada debe, nada teme.

Canción amarga.- Por otro lado, las Fuerzas Armadas quedarán exentas de transparentar los dineros que se inviertan en obras públicas que realicen a través de convenios con instituciones gubernamentales.

Cosas.- Y por la línea de la opacidad y con el claro propósito de echarle polvo de olvido a las millonarias fechorías cometidas en Segalmex, el Gobierno Federal optó por desaparecer a dicha institución gubernamental fusionándola a Diconsa ¡A echarle tierra y cal para que no apeste!

Desolación.- Empezaron las campañas de los aspirantes a juzgadores federales, y con ello, los desfiguros, las reuniones con organizaciones gremiales, las promesas de trabajar con puertas abiertas, de convertirse en defensores del pueblo, y demás expresiones de compromisos propios de un candidato que aspira a un puesto de representación popular.

El amor que calla.- En los enfrentamientos armados que se dan en la zona rural, especialmente en la serranía, entre los bandos en conflicto, la versión oficial, en la mayoría de los casos, es de saldo cero en heridos, muertos y desplazados. Solo falta que nos digan que los facinerosos usan balas de salva o que, de plano, son parvulitos en el uso de las armas.

Interrogaciones.- Una más del Gobernador Rocha Moya, quien jamás en su vida ha navegado un negocio propio, literalmente les dice a los empresarios que ya basta de decir mentiras y exageraciones, sobre el cierre y pérdidas que el sector privado está sufriendo como consecuencia de la violencia ¡Ay don Rocha!

Íntima.- En la semanera del 31 de marzo, el Gobernador afirmó que el número de turistas en Mazatlán, entre enero y marzo fue de alrededor de 915 mil turistas ¿Y los de Carnaval no se contabilizaron?

La cuenta-mundo.- Los que le apuestan a la llamada democratización de la UAS vía el voto universal de la comunidad rosalina, aseguran que el ejercicio logrará desterrar la corrupción dentro de la universidad. Se vale soñar.

La manca.- La balacera del sábado en los alrededores del aeropuerto, fue un duro golpe a las expectativas turísticas para Semana Santa.

La otra.- Las arboledas que están por la Avenida Cristóbal Colón y la Avenida Las Torres, colindante a los fraccionamientos La Joya y Paseo Los Olivos, están abandonados a la buena de Dios por parte de Parques y Jardines ¡Bárbaros!

La rata.- Tipo maduro acompañado de su joven esposa. “Doctor, dígame la verdad ¿Cuánto tiempo me queda de vida?” “No se apure señor, le queda el tiempo suficiente para seguir haciendo feliz a su esposa.” “¿De veras doctor?” “Sí señor, por lo pronto, aquí tiene papel y pluma para que haga su testamento, pero dese prisa.”

La tierra y la mujer.- “Amiga, si tu pareja no te presume, no te preocupes. Recuerda que terreno sin título no tiene dueño.”

Los sonetos de la muerte.- “Pues me dirás lo que quieras, pero el vibrador no te acaricia como yo cuando lo utilizas” ¡Punto para los hombres! “No me acaricia, cierto, pero no se apaga a los cinco minutos como tú” ¡Punto para las mujeres!

Me tuviste.- Memes del embajador. “Mata a la perra de su vecina.” ¡Ah caray! supongo que era brava la doñita.

Miedo.- Una mujer reflexionando acerca de su marido. “No es borracho, no se me pierde, no es grosero, no es machista ¿Qué le puedo reclamar? Ya se me ocurrirá algo, pero de que lo jodo ¡lo jodo!

Vergüenza.- Si lo tienes chiquito, primero enamórala perdidamente, porque una mujer enamorada, no se fija en pequeñeces.

Yo no tengo soledad.- “Los dentistas tienen colgados en sus consultorios fotos de dientes y muelas; los veterinarios de animalitos ¿Por qué los ginecólogos solo tienen diplomas?

Corte.- “Flojita y cooperando” Así ha sido la actitud de la Presidenta ante las acciones arancelarias de Trump.