DE LA POLÍTICA A LA FARÁNDULA, SÓLO HAY UN QUIEBRE

Portada.- Al voluntariado del Comedor Humanitario.

Efeméride.- En Santiago de Chuco, Perú, bajo el signo de Piscis, el miércoles 16 de marzo de 1892, nace César Abraham Vallejo Mendoza, conocido en el mundo de las letras como César Vallejo.

Curiosidades.- El matrimonio formado por Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Gurrionero, procreó 11 vástagos y el menor fue César Vallejo. En el hogar de los Vallejo Mendoza se respiraba la religión católica y la intención de que César tomara el camino del sacerdocio, pero éste, se inclinó por el mundo de las letras hasta convertirse en una de las grandes figuras de la literatura latinoamericana.

Hechos de Sinaloa.- “Marzo 16 de 1833. Se concede el título de Villa a San Ignacio.” (Del compendio Efemérides Sinaloenses, del maestro Luis Antonio García Sepúlveda.)

La frase.- “La política determina quién tiene el poder, no quién tiene la verdad.” Así lo dijo el economista gringo, Paul Krugman y lo dicho por él, pinta de cuerpo entero a los que nos gobiernan, quienes se perciben como dueños de la verdad absoluta.

Condolencias.- Al círculo familiar de doña Martha Elena Solorza Hernández. Con el mismo afecto, para Sonia Parente y Raúl Corral, extendidas a sus respectivas familias.

La pregunta.- Claudia insiste en decir que en México gobierna el pueblo ¿Le creerán los sometidos a extorsiones?

Rapidines.- Va un listado de poetas y escritores con apelativos poco comunes.

Eunice Odio Infante (Costarricense).- Pues a doña Claudia le crecieron los enanos y su pretendida reforma electoral, no consiguió ser aprobada por el pleno legislativo. En el absolutismo de ella y la de sus colaboradores, encuentro la fuente del fracaso sufrido.

Fernando Cabrita (Portugués).- Pero la derrota legislativa de doña Claudia le abre la puerta del desquite y le entrará a la modificación de leyes electorales secundarias, de tal suerte que, por ejemplo, veremos un INE modificado y más alineado al partido gobernante.

Giovanni Carmelo Verga (Italiano).- La otra parte que contempla el plan B de Claudia, significará una verdadera invasión a la soberanía de estados y municipios, ya que Claudia y sus reformadores pretenden regular el número de diputados locales y regidores municipales.

Hugo Lindo Olivares (Salvadoreño).- El concepto de nepotismo que maneja MORENA es absurdo e inconstitucional, ya que coarta derechos de los afectados, como es el caso de Saúl Monreal, quien procura ganar la candidatura del gobierno de Zacatecas y quien pretenden bloquearle su aspiración por el solo hecho de ser hermano de Ricardo, quien no es dirigente del partido gobernante.

Javier Cercas (Español).- Presume Sheinbaum una sensible baja en crímenes dolosos más, sin embargo, las desapariciones forzadas de personas, el cobro de cuotas, el despojo de vehículos y otros tantos delitos no paran.

Jesús Marchamalo (Español).- Según Luisa María Alcalde, en siete años de gobierno morenista no se ha dado ningún caso de corrupción. Poca vergüenza tiene la dirigente morenista.

John Dos Passos (EEUU).- La letrada Estela Ríos, ministra de la Suprema Corte de Justicia, expresó que las personas nacidas mediante procedimientos de gestación asistida, pudieran considerarse como no miembros de la familia receptora. Así o más...

Julio Aumente (Español).– Los del PT se quejan de trato injusto de Morena. Ahí sí cabe la presunción de la magistrada Estela Ríos, ya que los primeros no son considerados como familia, por ser hijos de probeta del partido gobernante.

José Antonio Baños (Español).- Los legisladores de Morena han resultado de piel muy delgada y se creen intocables por pertenecer al movimiento de la 4T, de tal suerte, que ni en conversaciones privadas se les puede criticar. Ahí está el caso de la diputada Almendra Negrete, quien se quejó de violencia política de género de parte de la activista Emma Zermeño y fue escuchada por el Tribunal Electoral. De aquí en adelante, será mejor citar a los morenos con el adjetivo abreviado H.

José María Facha (Mexicano).- Sin el menor dejo de decencia política y en consecuencia, sin probidad personal, las morenistas Imelda Castro y Tere Guerra están metidas en campañas anticipadas, aspirando a llevarse la postulación por la gubernatura de Sinaloa, el 2027. Y así se dicen, respetuosas de las leyes.

Manuel Cojo Marcos (Español).- Anuncian operativo de seguridad especial para Mazatlán durante semana santa ¿Y después? Estos operativos son equivalentes a tener “guarura” temporal.

Manuel Lechón (Español).- La vaga y el novato: “Muchachito, está noche te comerás un tamalón con mucha carne.” “Seño, me da pena decirle que no, pero me causa miedo la oscuridad y soy vegetariano”.

María Luisa Cuerda (Española).- “¿Cuál es la diferencia entre el chile guajillo y el chile ancho?” “No sé.” “En que el chile guajillo te pica y el ancho...te duele.”

Mario Pollo (Peruano).- “Mamá ¿Es cierto que el amor entra por la cocina?” “No hija, eso es para que se queden. El amor entra por dónde ya sabes y con mucha paciencia.” “¡Mamá, qué cosas dices!” “Hablo de la billetera, mal pensada.”

Miguel Casado (Español).- “Hola, muñeca ¿Tienes novio?” “Sí y le soy muy fiel.” “Entonces, dime que hago con estos...25 centímetros ¿Los notas?” “Este, pues fiel, fiel que digamos ¡Qué bárbara! Pues en verdad, no llego a tanto.”

Robert Crayola (EEUU).- “Mi mujer anda en la casa como vino al mundo.” “¿Desnuda?” “No, gritando.”

Salomón de la Selva (Nicaragüense).- “En qué se parece la quincena y un mal amante?” “Ni idea!” “En que llega tarde, dura poquito y siempre te deja con las ganas de más.”

Seymour Menton (EEUU). – “Señorita ¿Cuánto vale esa trampa mortal?” “Disculpe señor, ése es un anillo de matrimonio.” “¡Por eso, señorita!”

Corte.- “Lo que siembras recoges.” Claudia y su equipo armaron la reforma electoral y sus socios relegados de los trabajos, a la hora del sí, le dijeron no hay de piña.