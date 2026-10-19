DE LA POLÍTICA A LA FARÁNDULA, SÓLO HAY UN QUIEBRE

Portada.- A la gente y patrocinadores de la campaña rosa, que alientan las acciones preventivas del cáncer de mama.

Efeméride.- En la ahora CDMX, el 19 de octubre de 1955, bajo el signo de Libra, nace Ricardo Benjamín Salinas Pliego.

Curiosidades.- Ricardo Salinas Pliego, el popular Tío Richie, es un controvertido empresario, considerado entre los más ricos del mundo. Es hijo del también hombre de negocios Hugo Salinas Price y Esther Pliego Muris. Tiene cuatro hermanos: Esther, Rebeca, Norah Emilia y Guillermo. El tío Richie, ha casado dos veces; su primer matrimonio con Ninfa Sada Garza, procreando a: Ninfa, Benjamín y Hugo. Segundo matrimonio con María Laura Medina, engendrando a: Mariano Mateo, Cristóbal Patricio y Ricardo Emilio.

La frase.- “Si le mientes al gobierno es un crimen. Si el gobierno te miente a ti, es política”. Le atribuyen la frase al actor estadounidense, Bill Murray, y sin duda, retrata muy bien la situación de nuestro país.

Condolencias.- Para los familiares de Pedro Hernández Fonseca. También para los deudos de doña Irma Luna de Gavica y a los del estimado Miguel González Torres.

La pregunta.- ¿Quiénes de los que aspiran a convertirse en candidatos a la alcaldía mazatleca pueden presumir un activismo social fuera de la política?

Rapidines.- Va un listado de gente que se mueve en el mundo de los negocios, con apelativos poco comunes.

Anna DaPena (Ejecutiva).- Como todos los años, el voluntariado que trabaja a la par de las autoridades sanitarias del país, con el propósito de incentivar la cultura de la prevención del cáncer de mama, lo hace incansablemente y no es para menos, ya que el año pasado, dicho mal, provocó poco más de 8 mil decesos de entre los cuales, se contaron 80 masculinos.

Ana Botín (Banquera).- Negar, siempre negar hasta convencer. Principio fundamental para el político convenenciero y para uno que otro vago. Táctica que no le es desconocida a doña Claudia, quien niega la realidad del Sector Salud y, de hecho, acusa de mentirosos a los quejosos.

Basilio Paraíso (Empresario).- A poco más de dos años, el tema del Rancho Izaguirre vuelve a la luz pública con la declaratoria de un testigo encubierto, que señaló el sitio como un lugar de exterminio, coincidiendo con los testimoniales de los grupos de desaparecidos. Obviamente, negado y vuelto a negar por el gobierno.

Broto Happy (Ejecutivo).- Y finalmente, el Gobierno Federal ya ha quedado habilitado para controlar el predial, lo cual, se verá reflejado en un incremento sustancial del impuesto, ya que ahora, la base del mismo será el valor comercial de los inmuebles.

Calígula Barbudo (Vendedor).- Lo que no queda claro, es si la Federación se llevará el impuesto y posteriormente lo regresará al Estado generador, y este a su vez, a los municipios donde se asientan las propiedades gravadas. Toda una escalera burocrática, cuyo costo, pagarán los municipios.

Carlos Choque (Ejecutivo).- Y Donald Trump insiste en que, en México, gobierna la delincuencia organizada. Y tal afirmación, constreñida a la dolorosa realidad que se vive en no pocas entidades del país, pues, aunque duela, le dan la razón al Presidente gringo.

Darío Flota (Hotelero).- El hartazgo de la gente de Guadalajara, por el pésimo servicio de agua potable que se les brinda, hizo tronar la pasividad ciudadana y explotó en una dura manifestación social. Ojo Jumapam y Alcaldesa de Mazatlán.

Enrique Descalzo (Ejecutivo).- Siguiendo el guión que le dejaron sus patronos Rocha Moya y Feliciano Castro, la gobernadora Graciela Domínguez asegura que la violencia no es factor determinante de la crisis económica que vive Mazatlán.

Jeff Bezos (Empresario).- Bien harían los que ocupan zona federal en la zona costera mazatleca, que se pusieran al corriente en el pago de derechos por el espacio que ocupan. Son millones de pesos los que deben.

José Vicente de los Mozos (Ejecutivo).- Otra bolsa de donde puede salir para la reparación del malecón, es el impuesto al hospedaje, cuyo monto debe ser muy alto, si nos atenemos a los fabulosos índices de ocupación hotelera que ha presumido la Secretaria de Turismo.

José Luis Espeso Salado (Ejecutivo).- En la explanada del clavadista, tres comerciantes han tomado el espacio como lugar fijo de sus operaciones, ya que no retiran sus carromatos al final de su jornada; favor ¢on¢edido por Oficialía Mayor.

José Eugenio Arias Camisón (Restaurantero).- Más que realista resultó la cancelación de la Expo Canaco 2026, ya que no existen ni las condiciones plenas de seguridad ni las económicas para obtener positivos. Por supuesto, la reacción oficial fue la de asegurar que en Mazatlán hay un clima de paz y tranquilidad.

José Plano (Ejecutivo).- El malecón mazatleco no solo está afectado por socavones. También presenta tramos de banqueta y de muretes, con daños que reflejan un abandono total de dicho lugar.

Juan Bella (Ejecutivo).- El que conoce de monte no confunde ranita con sapo. Unas brincas solas y otras, esperan que las hagan brincar.

Laura Viejo (Ejecutiva).- “Amor ¿Te hago una pregunta?” “Ajá”. “¿Qué harías si me voy con tu mejor amigo?” “¿Habiendo tantos hombres te vas a ir con mi mejor amigo?” “¿Y eso te afecta?” “Pues claro ¿Con quién voy a celebrar que te hayas ido?”

Lizeth Gattas (Ejecutiva).- “¿Por qué a Hermenegildo le dicen El menudo?” “¿Por qué?” “Porque tiene más panza que chile”.

Manuel Frescas Sánchez (Comerciante).- “Mami ¿Qué es follar?” “Pregúntale a tu padre”. “Ya le pregunté. Me dice que no sabe”. “Vaya, por lo menos es sincero el inútil”.

Miguel Lavado Calado (Ejecutivo).- “Mamá. 60 años de casada con papá ¿Alguna vez pensaste en el divorcio?” “No, nunca pensé en el divorcio, en el asesinato sí”.

María Ilustre (Comerciante).- No es lo mismo huele a trastes, que atrás te huele.

Corte.- “Al mal paso hay que darle prisa.” A pagar señores del sector turístico lo que deben por derechos de uso de zona federal, para arreglar el malecón.