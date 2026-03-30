DE LA POLÍTICA A LA FARÁNDULA, SÓLO HAY UN QUIEBRE

Portada.- Al voluntariado participante en la campaña Bigotes de Leche del Banco de Alimentos.

Efeméride.- Miércoles 30 de marzo de 1853, signo dominante Aries, en Zundert, Países Bajos, nace Vicent Willen van Gogh.

Curiosidades.- Vicent van Gogh, cuentan sus biógrafos, era una máquina de pintar, sin embargo, su vida fue tormentosa, con problemas de bipolaridad y poca empatía con los demás. En vida, solo logró vender una de sus pinturas, La Viña roja, lo cual, acentuó sus problemas existenciales. En la actualidad, sus obras se venden en millones de pesos. Su pintura titulada El Retrato del doctor Gachet fue vendida en 82.5 millones de dólares.

Hechos de Sinaloa.- “Marzo 30. 1872. El general Manuel Márquez, desde el 27, atacó Culiacán con más de 1,400 hombres, fue una lucha de las fuerzas juaristas con los porfiristas. Márquez se refugia con sus fuerzas en la fábrica El Coloso y en el panteón...” (Del compendio Efemérides Sinaloenses, del maestro Luis Antonio García Sepúlveda.)

La frase.- “Las repúblicas masculinas dan paso a las democracias femeninas, y éstas a la tiranía. “Atribuida al filósofo griego Aristóteles. No lo había pensado de esa manera. Ya veremos en qué termina la de Claudia.

La pregunta.– Tere Guerra, en su afán por conseguir la candidatura por la gubernatura sinaloense, se autocalifica como honesta y cercana a la gente ¿Habrá quién le crea? Yo le creo lo de cercana a la gente, sí, pero a la del Gobernador.

Rapidines.- Algunas de las pinturas de Van Gogh, fechadas entre 1885 y 1890.

Los comedores de patatas (1885).- Entre el panorama positivo que percibe Claudia respecto a la economía familiar y la realidad de mi quincena, quedan descobijados como cuatro días.

El Jardín de Arlés (1888).- Pues finalmente se le cebó a Claudia su intención de instrumentar la revocación de mandato a la par de las elecciones del 27, lo cual, en nada ayudaba a la democracia y sí a los intereses electorales de MORENA.

Café nocturno (1888).– Trump pensó que la guerra con Irán sería como el paseo que se dio en Venezuela. No contaba con la fortaleza de la ideología iraní y de su fuerza de combate. Hoy, tiene al mundo en un tris de una guerra de mayores alcances y sufriendo una crisis económica de grandes alcances.

El viñedo rojo (1888).- El SAT declaró como no donatarias a decenas de asociaciones civiles que le resultaban incomodas al gobierno. Como quien dice, les cortaron las fuentes de financiamiento; justo lo que no hacen con los violentos.

El cartero Joseph Roulin (1888).- Las aspiraciones de Luis Donaldo Colosio le empiezan a causar urticaria a la Presidenta Claudia Sheinbaum y no es para menos, el joven Colosio está consolidando su imagen a nivel nacional.

El sembrador (1888).– Le resulta curioso a doña Claudia que Colosio, siendo senador por Nuevo León, aspire a la gubernatura de Sonora, su tierra natal. Se le olvida que su jefe político aspiró a la gubernatura de Tabasco y algunos años después se convirtió en jefe de gobierno del entonces Distrito Federal.

La Cosecha (1888).– En estado de emergencia están los empresarios mazatlecos, ante el resurgimiento de secuestros y extorsiones. Terrible resulta que por construir patrimonio se conviertan los emprendedores en blanco de los descarriados.

La Silla de Van Gogh (1888).– Tere Guerra en campaña se autodenomina como mujer honesta y cercana a la gente. Argumentos más trillados que la letra de la canción La Bota.

Terraza del café en la noche (1888).– Uno de los frutos ideales que pudiera cosecharse de la guerra “narca” que sufrimos es gobiernos de cero tolerancia, pero no habrá tal, ya que continúa reinando la manga ancha del gobierno para gusto de los que bailan a su antojo sobre leyes y reglas.

El dormitorio (1888-1889).– Empieza a tomar vuelo en el puerto el despojo de vehículos, lo cual, pone en duda los cacaraqueados blindajes de seguridad de los que hablan las autoridades.

Girasoles (1888-1889).- Lamentable que los restaurantes de la calle Constitución, justo frente a la Plazuela Machado, estén levantando tejabanes con la complicidad del INAH y de Planeación Municipal. Sin duda, en el puerto, cada quien hace lo que se le pega la gana; bueno, siempre y cuando haya con qué$.

Autorretrato (1889).- Según la visión de la Alcaldesa Palacios, entre jueves a domingo santos y la Semana de la Moto, el sector turístico recibirá más de mil millones de ingresos. Como quien dice, cuenta dinero a la vista de la codicia de los violentos.

La noche estrellada (1889).- “Cariño, dime algo que me vuelva loca.” “Acaba de entrar mi ex a la fiesta y trae un vestido igualito al tuyo.”

La Siembra (1889).- “¡Ay, amiga! En el amor ando como Pedro y Judas. A uno me toca negarlo y al otro me toca traicionarlo.”

Lirios (1889).- La vaga y el novato. “Papacito, quiero sentirte adentro de mí.” “¡Ni que fuera bebé! Y, además, no quepo porque estoy gordito.”

El Olivar (1889).– “Mamá, me voy a vivir con mi novia.” “Que Dios te acompañe, hijo mío. Espero que no la embaraces pronto.” “No te preocupes, mamá. Ella no quiere hijos, ya tiene cuatro. El más chico tiene tres meses.”

Lirios (1889).- “Amiga ¿Para ti qué es una buena mujer?” “Una buena mujer pasa con un hombre por el resto de su vida; lo ama, lo acompaña, lo soporta y le aguanta todo, sin importarle que mienta, traicione o engañe. Esa mujer es su madre, nosotras no.”

Almendro florido (1890).- Dicen por ahí que, por las noches, Eva le contaba las costillas a Adán, para asegurarse de que no había otra.

Trigal con cuervos (1890).- Si las vidas de los pobres y los feos son muy difíciles ¡Imagínate mi caso que me tocaron las dos!

Corte.- “Está metido en un berenjenal.” Así se encuentra Trump en su guerra con Irán, sin tomar en cuenta que son gente dominados por su religiosidad extrema.