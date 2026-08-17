DE LA POLÍTICA A LA FARÁNDULA, SÓLO HAY UN QUIEBRE

Portada.- Al voluntariado de Floreser IAP.

Efeméride.- En el mero Nueva York, la ciudad llamada La Gran Manzana, el martes 17 de agosto de 1943, nació Robert Antonhy de Niro, conocido en la farándula como Robert de Niro.

Curiosidades.- Hijo de los pintores Robert de Niro y Virginia Admiral, el laureado actor no se sintió atraído por la creación pictórica. Sus biógrafos hablan de que, a los 16 años de edad, abandonó la preparación escolar. Su primera aparición en cine se dio en 1965, en la película Three Rooms in Manhattan. De nueve nominaciones al premio Oscar, ha obtenido dos.

La frase.- “El éxito de un manipulador depende del grado de ignorancia de sus seguidores”. Se le atribuye al escritor londinense David Yallop y pues cada quien juzgue si en México nos acomoda.

Hechos de Sinaloa.- 17-08-1575 “Muere en Pánuco el conquistador Francisco de Ibarra, fundó las ciudades de Durango, El Fuerte y San Sebastián.” (Del compendio Efemérides Sinaloenses del maestro Luis Antonio García Sepúlveda).

Condolencias.- Para los deudos respectivos de Fernando Blancarte Pimentel, Fernando Pozo Gama, Manuel Carrasco Osuna y Alberto “Mr. Lobo” Lizárraga. Para mis amigos Jorge Abel López Sánchez y Juan Carlos G. Partida.

La pregunta.- ¿Representa injerencismo en nuestro país de parte del gobierno estadounidense por haberle cancelado la visa a Andy? ¡Por favor, no sean ridículos!

Rapidines.- El estado de Nueva York tiene 62 condados. Va la lista de algunos de ellos.

Albany.- El edificio donde vive y despacha la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, es el castillo erigido por Hernán Cortés, personaje al cual repudia públicamente un día sí y otro también. Dicho edificio fue levantado por el conquistador sobre las ruinas del palacio de Moctezuma Xocoyotzin. En una de esas, a la mandataria se le ocurre derrumbar el majestuoso edificio para rescatar el del jerarca Moctezuma ¡Qué cosas!

Allegany.- Uno de los grandes fracasos de la administración de López Obrador es la llamada Megafarmacia del Bienestar, a través de la cual, supuestamente se abatiría la falta de medicamentos en el sector público de salud. Se invirtieron en su montaje más de 5 mil millones de pesos y hoy, prácticamente es una bodega abandonada a su suerte. Muy mala, por cierto.

Brooklyn.- Con orgullo manifiesto, Gerardo Fernández Noroña, asistió a Cuba a conmemorar el natalicio de Fidel Castro y dijo que admira los logros de Castro en favor de su pueblo. Cada quien con su cada cual, y en este caso, los seguidores del líder cubano, tratan de ignorar la miseria de los isleños, así como la desaparición de sus derechos individuales.

Broome.- El régimen de la 4T, al estilo de los totalitarios, a todas luces quiere imponer medidas de control a lo que ellos consideran como medios de comunicación enemigos. Mala señal.

Columbia.- Y Andy, el junior de Andrés Manuel, sigue demostrando que como político, le quedan muy grandes los zapatos de su padre. En su caso, no funcionó aquello de que hijo de tigre, pintito.

Delaware.- Extraña que, en el caso de Ruffo, hasta ahora, no haya caído ningún funcionario aduanal; ni tan siquiera menores.

Dutchess.- Debido a la violencia, turistas y locales se han abstenido de visitar algunos lugares del medio rural que forman parte de los atractivos turísticos de Mazatlán. Obviamente muchos negocios han suspendido operaciones, lo cual se traduce en decenas de trabajadores que se han quedado sin trabajo. Está realidad pone de manifiesto que la cacaraqueada defensa de la soberanía de la 4T es puro verbo.

Erie.- Si la FGR ya concluyó sus investigaciones sobre Rubén Rocha y llegó a la conclusión de que es una blanca paloma, no hay razón ni motivo para que continúe su licencia como Gobernador de Sinaloa ¿O acaso esperan que los gringos olviden el caso?

Essex.- Ninguno de los personajes que procuran llevarse el mítico encargo de coordinadores de la defensa de la 4T y la soberanía nacional, tienen la menor idea de lo que significa la defensa del imperio de la ley y mucho menos, el haber hecho algo por ello. Puro rollo.

El Bronx.– Y para la alcaldesa mazatleca, asesinados, heridos, levantados, atentados a casas y negocios son mera exageración de los medios de comunicación. Son alarmistas, asegura la sustituta.

King.- ¿Qué donde estudia su carrera universitaria el menor de los hijos de Andrés Manuel? ¿En alguna unidad de la Universidad del Bienestar? ¡Para nada! Lo hace en una institución privada, categoría fifí, llamada Universidad Continental ¡Quihúbole!

Livingston.- “Compadre ¿Pertenece a algún club?” “No, compadre ¿Por qué?” “Es que tienes cara de miembro”.

Madison.- “Gorda ¿Por qué cuando nos conocimos me dijiste que tenías 30 años y medio y resulta que tienes 45?” “Bueno, yo no tengo la culpa de que no sepas sumar.”

Manhattan. - “Señora ¿Y cómo anda su libido?” “¿Qué quiere decir, doctor?” “Que si siente ganas de tener relaciones”. “Sí, sí, pero que sea un rapidín porque mi marido me está esperando en el coche”.

Monroe.- “Señora ¿Qué pastilla toma para la presión arterial?” “No lo sé, doctora. Mi nuera me las da”. “¿Puede describírmela?” “Es chaparrita, media tonta, fellona. La verdad, no sé qué le vio mi hijo”. “Me refiero a la pastilla, señora.”

Onodanga.- En mi demanda de divorcio yo alegué que ella no sabe hacer el amor. Ella contraargumento presentando diez testigos diciendo lo contrario.

Queens.- De consejos en “feisbuc”: “Cuida tu salud, si te mueres otro hombre dormirá con tu mujer, se quedará con tu coche y con tu casa.” Respuesta: “A mí me pasó igual y sin morirme.”

Richmond.- “¿Tú sabes en que se parecen Puebla y un panteón?” “¿En qué?” “En que en Puebla hay mucho camote.” “¿Y en el panteón?” “Te entierran.”

Staten Island.- Comentan los viejos que hasta la madera más fina se abre cuando se moja.

Corte.- “Nunca segundas partes fueron buenas.” Y como muestra, ahí está el caso de Andy, quien como político, es una nulidad.