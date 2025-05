Portada.- A las madres buscadoras de sus tesoros que les fueron arrebatados.

Efeméride.- Florence Nightingale, nace en Florencia, Italia, el viernes 12 de mayo de 1820.

Curiosidades.- Florence Nightingale es considerada como la pionera de la profesionalización de la enfermería, al desarrollar un plan de estudios para tal fin, mismo que instauró en su centro de estudios, el cual, abrió en el año 1860, mismo que actualmente forma parte del King´s College de Londres. Nightingale, de padres ingleses, también se destacó como una estudiosa de las matemáticas.

La frase.- “Si la corrupción es una enfermedad, la transparencia es una parte medular de su tratamiento. “Palabras del político ghanés Kofi Annan, que no hacen mella en los oídos de los gobernantes.

Condolencias.- Para Arturo Santamaría y respetable familia.

La pregunta.- A propósito de la revisión de Fobaproa ¿No sería de provecho una auditoría a los sobrecostos de la construcción de la refinería Dos Bocas?

Rapidines.- Listado de algunas enfermeras dignas herederas de la bondad de La Dama de la lámpara, Florence Nightingale.

Agnes Karll (Alemania).- Todo un chamaco resultó el Papa León XIV en relación a sus pares del Cónclave cardenalicio. Le hará bien a la iglesia contar con un líder de figura vigorosa, lo que le puede abrir las difíciles puertas de la chamacada.

Alesia Bonari (Italiana).- Doña Beatriz Gutiérrez Müller, quien hasta hace pocos meses repudiaba a España, ahora nos resultó con que quiere ser reconocida como hija de la madre patria. Sin duda, para la simulación se pintan solos.

Ana María Camarena Vega (México).- La Presidenta Sheinbaum les pide a los banqueros que le abran crédito a la micro y a la pequeña empresa, la mayoría de ellas, fuera de la economía informal, lo cual, no está mal. En su petición a la señora Sheinbaum se le olvidó pedirles a los capitanes de la banca, que le bajen veinte rayitas a las tasas de interés que cobran sobre créditos de consumo. Son de usura.

Antonia Regina Ferreira Furegato (Brasil).- Harfuch habla de miles de detenciones de presuntos miembros de la delincuencia organizada. Me pregunto si las fiscalías estatales y federales, ante tal circunstancia, han sido reforzadas con personal extraordinario.

Callista Roy ( EEUU).- Por lo hasta ahora dicho, la entrada de la semana laboral de 40 horas no reducirá el número de días festivos no laborables, a pesar de que ya se incrementó el número de días vacacionales y que se busca la ampliación a un mes de la licencia de paternidad.

Clara Barton (EEUU).- El SAT se hace pato con las devoluciones del Impuesto Sobre la Renta del ejercicio 2024. Y con esas prácticas, todavía se atreven a pedirle a la gente que se inscriba en el padrón fiscal.

Claire Bertschinger (Inglaterra).- Día tras día, los diferentes medios de comunicación que realizan periodismo de investigación, dan cuenta de la criminal corrupción que ha existido y existe en la compra de medicina e insumos para el Sector Salud. Criminal.

Dorothea Dix (EEUU).- Lamentable que sigan cayendo menores de edad como consecuencia de la guerra loca desatada por los descarriados. Ante ello, el gobierno estatal lo único que hace es sacar el gastado script de condolencias a los padres y familiares.

Elvira Dávila (Colombia).- Aquello del humanismo mexicano, que propala la 4T, son palabras huecas para la Alcaldesa Estrella Palacios, la cual, está negando incrementar anualmente el pago de los jubilados del Ayuntamiento. Claro, muchos de ellos, están empujando los juicios laborales correspondientes, entre ellos, más de 20 médicos que prestaron sus servicios en el llamado “Hospitalito Municipal.” La posición de la municipalidad, también rompe los principios de no mentir, no engañar y no robar al pueblo, establecidos por la 4T.

Fabiana Maribel Zepeda Arias (México).- El Ayuntamiento pretende cobrar derechos por el uso de banquetas a los negocios que tengan cocheras, bodegas o estacionamientos. Consideran que el cruce de la calle hacia los recintos privados es un acto de explotación de área pública. Por lo pronto, están invitando a los negocios a que pasen a registrarse en el padrón de contribuyentes del pretendido derecho. Yo no lo haría.

Florentina Gómez Miranda (Argentina).- A la fecha, el Ayuntamiento no ha colocado señales de advertencia en los tramos curvados del Paseo Claussen ¿No que muy preocupados por la integridad de los conductores?

Hanna Sandusky (Israel).- Escuchado en una reunión de doñas jóvenes: “En esta vida no se puede tener todo. Si eres nalgona, tienes poca chichi. Si tienes amor, no tienes dinero. Si tienes salud no tienes amor y lo más triste, si tienes marido, no puedes tener novio.“

Irena Sendler (Polonia).- Si eres de la tercera edad pa´arriba y sientes mariposas en el estómago, que se te aflojan las piernas y el corazón acelerado, lamento decirte que, a tú edad, eso ya no es amor, sino síntomas de que tienes triglicéridos, colesterol alto o una arritmia. Para más consejos de salud, escríbeme a mi correo electrónico.

María del Carmen Angoloti y Mesa (España).- Si un día tienen la oportunidad de casarse, no se dejen llevar por los que dicen que las oportunidades se dan una vez en la vida...Simplemente, desaprovéchela.

María Guadalupe Cerisola Salcido (México).- “Por qué lloras mi niña?” “Es que se burlan de mi por estar gorda.” “Soy tu hada madrina. Pídeme lo que quieras.” “Seis tacos, una torta cubana y una cocalona.”

Mary Jane Seacole (Jamaica).- “Si ella te da el chiquito, ni lo presumas. Seguramente la tienes del tamaño de una salchicha botanera.”

Mary Mahoeny ( EEUU).- Escuchado a una amiga: “Si los celos son inseguridad, yo soy una mezcla de la Ciudad perdida, del Cerro del Obispado y de la Lázaro.”

Virginia Henderson (EEUU).- ¿Qué es más difícil? El primer beso o el primer pedo.

Corte.- “Lo que no está claro está espeso.” En bien de la transparencia, no estaría mal que Claudia, diera a conocer las auditorias de las obras insignia de su jefe político.